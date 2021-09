Ein Leak verrät die kostenlosen Spiele für PS4 und PS5 aus dem Abo-Service PS Plus im Oktober 2021. Laut dem Leak soll es zwei Spiele geben, die brutale und blutige Action auf der PlayStation versprechen. Doch wie zutreffend ist das alles? Erfahrt alles zu den Leaks hier auf MeinMMO.

Was hat es mit den Leaks auf sich? Eigentlich sind die neuen Games aus Sonys Abo-Service PS Plus ein Geheimnis, bis der neue Monat beginnt. Dennoch sind Leaks zu den neuen PS-Plus-Games mittlerweile Tradition und wie schon im September wurden auch dieses Mal bereits die neuen Spiele aus dem Abo-Dienst im Vorfeld geleakt.

Wie verlässlich ist dieser Leak? Die Quelle für den Leak ist erneut die französische Seite Dealabs.com, eine Deal-Seite, auf der User selbst diverse Angebote posten können (via Dealabs.com). Die Seite hatte schon in der Vergangenheit akkurat neue Spiele für PS Plus vorhergesagt. Doch erneut besteh die Möglichkeit, dass es sich um einen Fake handelt und ganz andere Games in das Abo im Oktober kommen werden.

Eines der brutalsten Beat ´em Ups und Weltkriegs-Gemetzel im PS-Plus-Abo im Oktober 2021

Laut dem Leak soll es im Oktober die folgenden Games ohne weitere Kosten geben:

Hell let Loose (PS5)

Mortal Combat X (PS4)

PGA Tour 2K21 (PS4)

Was ist Hell let Loose? Hell let Loose spielt im zweiten Weltkrieg. Features sind riesige Schlachten mit 100 Spielern (50 pro Seite) und ein Fokus auf realistischen Voraussetzungen.

Ist spielt mit detailgetreuen Nachbildungen der Waffen, Uniformen und Fahrzeugen, welche die jeweilige Fraktion damals im Krieg auch ins Feld geführt hat. Außerdem stehen euch verschiedene Rollen wie Offizier, Sanitäter oder Scharfschütze zur Auswahl.

Realistische Faktoren wie Ballistik und Rückstoß spielen eine wichtige Rolle und orientieren sich an realen Waffen. Dabei geht es ziemlich blutig zu und Soldaten werden vom brutalen Geschützfeuer und Granatenexplosionen förmlich zerfetzt.

Auf Steam kam Hell Let Loose schon sehr gut an und mit dem bevorstehenden Release auf der PS5 soll an diesen Erfolg angeknüpft werden.

Was kommt noch? Mit Mortal Kombat X erwartet euch ein brutales Prügelspiel, das seit jeher dafür bekannt ist, geradezu absurde blutige Gewaltdarstellungen zu präsentieren. Wer also auf packende Schlägereien steht, bei denen am Ende eine blutige Gewaltorgie dem Verlierer ein spektakuläres Ableben beschert, ist hier genau richtig.

Mit PGA Tour 2K21 hingegen bekommt ihr ein Spiel, in dem garantiert niemand zu Schaden kommt. Denn es handelt sich um eine Golf-Simulation, die bereits auf Steam unter Fans sehr gute Bewertungen abgestaubt hat.

So viel zum Leak der kommenden PS-Plus-Games im Oktober 2021. Was haltet ihr von der Auswahl? Falls ihr noch mehr aus PS-Plus rausholen wollt, dann ist dieser Artikel auf MeinMMO womöglich etwas für euch: So bekommt ihr die 20 Gratis-Spiele der PS Plus Collection, wenn ihr eine PS5 habt.