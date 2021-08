Was ist sonst dabei? Mit Hitman 2 bekommt ihr ein Stealth-Spiel, in dem ihr besonders geschickt eure Gegner umbringen müsst. Denn als Assassine müsst ihr besonders geschickt eure Auftragsziele um die Ecke bringen.

Der knuffige Look des Spiels und die unterhaltsame Musik sorgen dafür, dass das ganze immer einen freundlichen Hintergrund behält. Hinzu kommt eine einfache Steuerung, die schnell in Fleisch und Blut übergeht. Man kann das Spiel auch gut mit Leuten spielen, die sonst keinen großen Zugang zu Games haben. Für einen spaßigen Koop-Abend mit Freunden oder Familie eignet sich Overcooked perfekt.

Was ist das für ein Koop-Spiel? Vor allem „Overcooked: All You Can Eat“ dürfte Koop-Fans ansprechen. Denn hinter dem Titel steckt das Remaster der beiden Spiele Overcooked 1 und Overcooked 2. Die Remaster-Fassung zählen wir auf MeinMMO zu den besten Koop-Games für PC, PlayStation und Xbox .

Ein Leak will die kostenlosen Spiele für PS4 und PS5 aus PS Plus im September 2021 verraten haben. Laut Leak sollt ihr eins der besten Koop-Spiele 2021 für die PlayStation 5 bekommen. Doch wie vertrauenswürdig ist das?

