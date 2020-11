Mit dem Release der PlayStation 5 haben selbst Spieler auf PS4 nun die Möglichkeit, sich einige Spiele kostenlos zu holen. Das bedarf allerdings eines kleinen Tricks. MeinMMO erklärt euch, wie das funktioniert und was ihr tun müsst.

Was sind das für Spiele? Es handelt sich dabei um die 20 Gratis-Games aus der PS Plus Collection, die ihr bekommt, wenn ihr den PS-Plus-Dienst abonniert habt. Darunter sind etliche der besten Titel, die es jemals für die Plattform gegeben hat, wie etwa Detroit: Become Human. In unserem Artikel stellen wir euch alle 20 Spiele aus der PS Plus Collection vor.

Eigentlich sind diese Spiele für Besitzer einer PlayStaton 5 gedacht, auch, wenn der Speicher der PS5 voll ist, wenn ihr alle Spiele installiert. Mit einem kleinen Trick könnt ihr euch allerdings auch alle Spiele für die PS4 sichern. Ihr braucht dazu „nur“ eine PS5, oder zumindest Zugang zu einer.

PS Plus Collection auf PS4 – So geht‘s

Das müsst ihr tun: Zuerst einmal müsst ihr selbst PS Plus abonniert haben. Ansonsten habt ihr von vornherein keinen Zugriff auf die Spiele. Dann benötigt ihr entweder selbst eine PS5 oder jemanden, der die neue Konsole besitzt. Geht dann vor wie folgt:

loggt euch auf der PS5 ein

bittet alternativ euren Freund darum, sich mit eurem Account einzuloggen – wir raten aber generell davon ab, Account-Daten weiterzugeben

navigiert in der PS5 zur PS-Plus-Sektion über das UI oder den PS Store

begebt euch hier zum Abschnitt „Abonnements“

wählt die PS Plus Collection

dort könnt ihr alle Spiele wählen, die ihr auf eurer PS4 haben möchtet

Hier findet ihr die Sammlung. Bildquelle: GamePro.

Die Bibliothek ist mit eurem PSN-Account verknüpft und nicht an eine Konsole gebunden, weswegen der Trick so funktioniert. Deswegen solltet ihr die Spiele nun auf der PS4 finden können.

Übrigens könnt ihr mit der PS5 offenbar auch einfach Spiele teilen. Das Game Sharing funktioniert auf der PS5 wohl genau so wie auf der PS4.

Lohnt sich eine PS5? Laut den ersten Reviews zur PlayStation 5 hat diese etliche Vorteile gegenüber dem Vorgänger, allem voran die verbesserte Geschwindigkeit und der neue Controller. Nachdem die PS5 allerdings schon in einigen Ländern zu erhalten ist, sind einige Nutzer wegen technischer Probleme besorgt, die das Spielerlebnis schmälern.

Wenn ihr euch selbst ein Bild machen möchtet, müsst ihr euch allerdings noch gedulden. In Deutschland erscheint die PS5 erst in einer Woche, am 19. November 2020. Wer sich noch keine der Next-Gen-Konsolen vorbestellt hat, der könnte bis Weihnachten aber noch Glück haben. Sony macht Hoffnung auf eine dritte Welle für die PS5.