Vielen hat dieser Tweet Hoffnung gemacht und Jim Ryans Worte bestätigen noch einmal diese Hoffnung, dass es noch weitere Konsolen geben könnte. Mittlerweile ist die Konsole in den USA offiziell gestartet und auch in Deutschland wurde die PS5 getestet .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die Situation ist eine völlig andere: Denn wegen der Corona-Pandemie sei in diesem Jahr alles völlig anders gelaufen als geplant: „Das Außergewöhnlichste ist, dass sich all dies [der PS5-Release] im Jahr 2020 ereignet hat. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, dass ich so etwas bei einer Pandemie nie wieder tun werde.“

Wir stellen in diesem schwierigen Umfeld mehr PS5-Geräte her als PS4-Geräte bei der Markteinführung. Wenn die Leute bei der Markteinführung keine bekommen konnten, dann tut uns das sehr leid und wir entschuldigen uns dafür.

So lief der Verkauf der PS5 ab: Ryan hatte außerdem im Gespräch erzählt, dass man überrascht gewesen sei, wie umfangreich doch die Vorbestellungen der PlayStation 5 gewesen sei. Nach der ersten Vorbestellerwelle hatte Sony sich entschuldigt, dass die Verkäufe hätten besser laufen können. Und auch im Interview erklärt er, dass ihm die chaotische Situation leid tut. So erklärt er:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 6 = 1

Insert

You are going to send email to