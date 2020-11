In Kürze startet die PlayStation 5 auch bei uns in Deutschland. Sven Galitzki von MeinMMO hat bereits eine PS5 zu Hause stehen. Er zeigt euch einige Settings, die jeder direkt zum PS5-Launch zumindest kennen sollte. Dazu gibt’s noch einige Tipps zum Start in die Next-Gen.

Wann erscheint die PS5 bei uns? In den USA und einigen anderen Ländern ist die PlayStation 5 bereits seit dem 12. November verfügbar. Und auch bei uns ist es bald endlich so weit. Denn in Deutschland sowie anderen europäischen Ländern startet die PS5 am 19. November.

Das erwartet euch hier im Artikel: MeinMMO hat von Sony bereits im Vorfeld zum Deutschland-Start eine PS5 zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich, Sven Galitzki, Shooter-Experte bei MeinMMO, konnte die neue PlayStation dabei bereits testen – als erstes natürlich mit Destiny 2.

Zählt ihr zu den Glücklichen, die ebenfalls eine PS5 zum Launch bekommen haben oder werden, dann zeige ich euch hier einige Kniffe und Tipps, die euch den Start auf eurer PlayStation 5 hoffentlich etwas erleichtern werden. Denn das Einrichten der PS5 ist zwar größtenteils einfach und intuitiv. Doch einige, durchaus wichtige Details sind nicht immer auf Anhieb ersichtlich.

Die digitale und die Disc-Version der PlayStation 5.

Diese PS5-Settings solltet ihr unbedingt kennen

Ich konnte mich nun bereits einige Tage mit der PlayStation 5 auseinandersetzen und bin im Prinzip so gut wie jede Einstellungsmöglichkeit der neuen Sony-Konsole durchgegangen. Ich stelle euch hier die wichtigsten Einstellungen vor, die jeder PS5-Besitzer direkt zum Start in die Next-Gen schon kennen sollte.

Gleich als erstes: Mikrofon muten

Selbst, wenn ihr kein Headset an die PS5 anschließt – die neue Konsole hat ein integriertes Mikro. Beziehungsweise nicht die Konsole selbst, sondern der neue DualSense-Controller. Und was längst nicht jeder weiß: Das Mikro ist direkt vom Werk aus aktiviert – und das durchgehend, wenn ihr das nicht manuell mutet.

Das kann durchaus für die ein oder andere unangenehme Situation sorgen, falls ihr so in der Party oder in einem Ingame-Voice-Chat aus Versehen und ungewollt Privates offenbart. Deshalb sollte in meinen Augen gleich als Erstes das Mikro deaktiviert werden.

Das funktioniert auf zwei Arten:

Zum einen über einen Knopf am PS5-Controller. Dieser leuchtet nicht, wenn das Mikro an ist und leuchtet dauerhaft, wenn das Mikro gemutet ist. Ihr könnt es also mit einem Knopfdruck direkt am DualSense abschalten.

Zum anderen könnt ihr in den Konsolen-Settings das Mikro muten und das dort auch als den neuen Standard einstellen. Sobald eure PS5 dann startet, ist das Mikro dann immer aus und der Mute-Button leuchtet.

Das ist die Mute-Taste am Mikro

Wollt ihr die Standard-Einstellung ändern, so könnt ihr das unter „Einstellungen / Ton / Mikrofon / Mikrofonstatus im eingeloggten Zustand“ tun. Dort müsst ihr dann „Stumm“ auswählen.

Übrigens, falls ihr ein Headset mit integriertem Mikro über Klinke oder kabellos mit der PS5 verbindet, übernimmt das die Steuerung der Mute-Funktion (falls vorhanden).

Leistungsmodus oder Auflösungsmodus?

Die PlayStation 5 lässt euch für Spiele zahlreiche Voreinstellungen treffen. Beispielsweise welchen Schwierigkeitsgrad ihr standardmäßig spielen wollt oder in welcher Perspektive, sollte man in einem Spiel die Wahl haben.

Doch was viel wichtiger ist: Ihr könnt zwischen verschiedenen Leistungs-Modi für Spiele wählen.

So habt ihr die Wahl zwischen:

Spiel-Standardeinstellung

Leistungsmodus (höhere Framerate wird priorisiert)

Auflösungsmodus (höhere Auflösung wird priorisiert)

Einige Spiele bieten dabei beides. Doch bei einigen (wie beispielsweise bei Spider-Man) müsst ihr euch entscheiden. Hier muss ich sagen, dass der Leistungsmodus sich in meinen Augen am meisten lohnt – gerade, wenn man keinen 4K-Monitor oder -Fernseher nutzt. Denn vor allem die 60 (oder mehr) FPS machen für mich aktuell einen der wichtigsten Aspekte der Next-Gen aus.

Übrigens, das kann jetzt rein subjektiv sein, aber ich habe das Gefühl, dass selbst einige PS4-Spiele wie The Division 2 oder Elite Dangerous mit aktivierten Leistungsmodus etwas flüssiger laufen, obwohl das Feature sich wohl eher an neuere PS5-Games richtet. Probiert es einfach mal aus und entscheidet dann selbst.

Dieses Setting findet ihr unter „Einstellungen / Gespeicherte Daten und Spiele-App-Einstellungen / Spielvoreinstellungen / Leistungsmodus oder Auflösungsmodus“

Wählt die richtige Spiel-Version

Auf der PlayStation 5 könnt ihr nicht nur PS5-Games zocken, sondern über die Abwärtskompatibilität auch tausende PS4-Spiele genießen. Einige Spiele haben dabei eine PS4- und eine PS5-Version oder planen, welche zu veröffentlichen – wie beispielsweise das neue Call of Duty: Black Ops Cold War. Und genau bei solchen sogenannten Cross-Gen-Spielen müsst ihr aufpassen, welche Version ihr euch herunterladet und am Ende auch spielt. Sonst zockt ihr auf der PS5 unter Umständen die PS4-Version, obwohl es auch eine Version extra für Next-Gen gibt.

Sicherstellen, ob ihr auch wirklich die PS5-Fassung (falls vorhanden) spielt, könnt ihr, wenn

bei der Auswahl des Downloads des jeweiligen Spiels im PS Store checkt, ob ihr die PS5-Version ausgewählt habt

bei dem Spiel auf der Konsole prüft, welche Version ihr startet

Vor dem Download hier anklicken

Dann die richtige Version auswählen

Oder vor dem Spielen auswählen

Und dann die richtige Version auswählen

Das macht ihr in beiden Fällen, indem ihr im PS Store das Spiel auswählt oder im Hauptmenü die entsprechende Kachel des Spiels ansteuert und neben „Spielen“ oder „Download“ das Feld mit den drei Pünktchen anklickt.

Dort habt ihr dann die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Versionen des Spiels zu wählen.

Automatische Trophäen-Videos deaktivieren

Die PS5 bietet zwar eine ultra-schnelle SSD, doch der Speicherplatz darauf ist begrenzt und kann aktuell noch nicht erweitert werden – zumindest nicht so, dass ihr auch PS5-Spiele darauf speichern könnt. Mit dem vorinstallierten Astro’s Playroom stehen euch von Werk aus 667 GB freier Speicher für Spiele, Apps und Medien zur Verfügung. Und diese sind nach meiner persönlichen Erfahrung im Nu aufgebraucht.

Durch das Abschalten einer Trophäen-Funktion könnt ihr jedoch vorbeugend etwas Speicherplatz sparen. Denn die PS5 nimmt standardmäßig bei jeder neu erspielten Trophäe einen Screenshot sowie ein 15-Sekunden-Video auf und speichert diese. Mit der Zeit können sich so durchaus eine Menge Clips anhäufen, die dann (ich denke mal für die meisten) unnötig Teile des kostbaren SSD-Speichers belegen.

Doch das könnt ihr ändern – und zwar so: Geht auf „Einstellungen / Aufnahmen und Übertragungen / Trophäen“. Dort müsst ihr nun „Trophäen-Videos speichern“ deaktivieren – wenn ihr wollt, auch „Trophäen-Screenshots speichern“.

Haptisches Feedback und adaptive Trigger des DualSense ein-/ausschalten

Eine der coolsten Sachen an der PlayStation 5 ist für viele der neue DualSense-Controller. Dieser unterstützt bei entsprechenden Spielen haptisches Feedback sowie adaptive Trigger-Tasten. Kurzum: Wenn Spiele es unterstützen, fühlt ihr dadurch beispielsweise, auf welchem Bodenbelag ihr euch gerade bewegt oder mit welcher Waffe ihr gerade feuert.

Der neue Controller der PS5

Der PS5-Controller wird genau dafür von zahlreichen Spielern, Testern und Kritikern angepriesen. Doch so cool dieses Feature auch für viele sein mag – das ist es nicht für jeden. Es gibt durchaus auch Berichte, dass einige damit nicht zurechtkommen oder es nach einer Weile gar als störend empfinden.

Letztendlich ist es etwas, was jeder für sich entscheiden muss. Das Feature ist dabei standardmäßig aktiviert. Doch wo man es auf Wunsch abschalten kann, ist nicht für jeden sofort ersichtlich.

Wenn ihr nach eigenen Erfahrungen diese Funktionen weniger intensiv genießen oder komplett ausschalten möchtet, dann könnt ihr das hier tun: „Einstellungen / Zubehör / Controller“.

Dort findet ihr die Punkte

„Vibrationsintensität“

„Intensität des Trigger-Effekts“

Dort könnt ihr dann jeweils zwischen stark, moderat, schwach und aus wählen – je nachdem, was euch am meisten zuspricht.

Hier noch einige Tipps zum Start mit der PS5

Neben den genannten Einstellungen sind auch folgende Kleinigkeiten durchaus wissenswert und könnten den Start eurer Reise auf der PS5 nochmals etwas angenehmer gestalten:

Spielt als erstes Astro’s Playroom: Astro’s Playroom ist auf allen PS5-Konsolen vorinstalliert. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine Art spielerisches Showcase, das euch die coolen Funktionen und Features des neuen DualSense-Controllers näher bringt.

Ich habe es erst spät ausprobiert und muss sagen, dass ich es im Nachhinein bereue. Denn da merkt ihr wirklich so richtig, was im neuen PS5-Controller steckt – und das ziemlich schnell.

Kurzum: Ich empfehle jedem, nach der ersten Einrichtung der PS5 zunächst Astro’s Playroom auszuprobieren.

Controller über hinteren USB-Port laden: Habt ihr keine Ladestation für euren PS5-Controller, dann solltet ihr jetzt aufpassen. Dann müsst ihr nämlich den DualSense über das mitgelieferte USB-C-Kabel an der Konsole laden. Besonders bequem geht das im Ruhemodus, wenn man grade mal nicht zockt. Doch hier berichten einige User über Probleme.

So soll der Controller bei einigen nicht richtig oder nur eine Zeit lang laden – selbst wenn man die im Ruhemodus verfügbare Funktionen so konfiguriert, dass die USB-Ports im Ruhemodus dauerhaft und nicht nur 3 Stunden Strom liefern.

Ich persönlich hatte damit noch keine Probleme. Solltet ihr welche haben, dann wird empfohlen, zum Laden des Dualsense den USB-Port an der Rückseite der PS5 zu nehmen – nicht den auf der Vorderseite. So lässt sich Berichten zufolge das Lade-Problem umgehen beziehungsweise beheben.

Die USB-Ports an der Rückseite

Nutzt den Standby-Modus der PS5 nicht mit Spider-Man: Miles Morales: Auch soll es einigen Berichten zufolge zu Problemen und Abstürzen bei der PS5 führen, wenn ihr das neue Spider-Man: Miles Morales spielt und die Konsole dann einfach in den Standby-Modus fahrt, ohne vorher das Spiel komplett zu beenden. Auch darauf sollet ihr also achten, wenn ihr aktuell präventiv vorbeugen wollt.

Audio komplett über den Controller muten: Was viele ebenfalls nicht wissen: Der DualSense-Controller bietet die Möglichkeit, komplett das gesamte Audio zu muten. Das ist besonders praktisch, falls ihr euch beispielsweise mit jemandem kurz unterhalten oder einen Anruf annehmen wollt.

Haltet dazu ganz einfach die Mikro-Taste auf dem Controller knapp eine Sekunde lang gedrückt, bis sie anfängt, zu blinken. Dann wisst ihr, dass ihr alles richtig gemacht habt. Um wieder volles Audio genießen zu können, müsst ihr die Taste einfach erneut gedrückt halten.

Hier findet ihr eure Spiele-Bibliothek: Ihr findet die Spielebibliothek jetzt nicht mehr im PS-Store, sondern nur noch ganz rechts im Hauptmenü eurer PS5.

Hier findet ihr eure Spiele-Bibliothek

Hier findet ihr eure Spiele-Bibliothek

Und bevor ihr lange sucht – Es gibt keine Ordner-Funktion: Konnte man auf der PS4 noch seine Spiele und Apps in verschiedenen Ordner organisieren, so ist das aktuell nicht auf der PS5 möglich. Bevor ihr euch da also durch die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten wühlt – die Option ist gestrichen.

Ich hoffe, damit fällt euch der Start auf der neuen Konsole etwas leichter. Solltet ihr weitere Fragen haben, stellt sie gerne in den Kommentaren. Und falls ihr immer noch probiert, eine PS5 zu bestellen, habt ihr ja vielleicht am 19. November, also am Launch-Day, Glück: PS5: Amazon kündigt Nachschub zum EU-Launch an – Was ist mit Deutschland?