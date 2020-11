Wo kann man die PS5 kaufen? Bei welchem Händler kann man die PS5 am 19.11 noch oder wieder bestellen? Diese Fragen dürften kurz vor dem PlayStation 5 Release so manch einen Spieler und Kaufwilligen brennend interessieren. Wir fassen die aktuellen Infos zur 3. Welle zusammen.

Release-Datum und Preis der PS5: In den USA sowie einigen weiteren Ländern ist die PlayStation 5 bereits seit dem 12. November verfügbar. Bei uns in Deutschland und dem Rest Europas markiert der 19. November den offiziellen Release und Verkaufsstart.

Für die PS5 mit Disc-Laufwerk zahlt man dabei 499,99 Euro, bei der rein digitalen Version der PS5 sind es 399,99 Euro.

Was hat es mit der 3. Welle auf sich? Die PlayStation 5 konnte bereits in 2 Wellen vorbestellt werden. Doch längst nicht jeder, der sich eine PS5 sichern wollte, hatte Erfolg. Nun gibt es zum Launch-Day bei einigen Händlern erneut die Chance, sich eine PS5 zu kaufen. Diese bieten nämlich am 19.11 neue Bestellmöglichkeiten an.

Beachtet dabei: Die Stückzahlen dürften auch diesmal stark limitiert sein – es ist also Eile angesagt. Und eine ordentliche Portion Glück dürfte man auch brauchen, wenn man sieht, wie chaotisch die beiden ersten Wellen verliefen.

Zudem ist wichtig: Selbst wenn ihr am 19. November eine PS5 bestellen könnt, so werdet ihr sie wohl erst eine Weile nach dem Start bekommen. Denn genaue Lieferzeiten werden von den Händlern nicht angegeben. Lediglich seitens GameStop hieß es offiziell: „Ihr werdet sie in den darauffolgenden Wochen schon in Händen halten.“

Wo kann man die PS5 am 19. November bestellen?

Gibt es die PS5 am Launch-Day im Einzelhandel? Nein, ihr werdet aufgrund von Corona-Beschränkungen zum Release und wohl auch auf absehbare Zeit keine PlayStation 5 im Laden kaufen können. Die neuen Bestell-Möglichkeiten wird es ausschließlich online geben.

PS5 kaufen – Achtet verstärkt auf diese Online-Händler: Mittlerweile haben sich immer mehr Händler gemeldet und ein neues Kontingent für Bestellungen am 19.11. angekündigt. Dazu zählen:

Medimax

GameStop

Amazon

Euronics

Expert

Otto

Müller

Hier könnt ihr die PS5 dann von ihnen bestellen:

Auch bei diesen Händlern könnte sich ein Blick lohnen: MediaMarkt und Saturn haben bislang keine neuen Bestell-Möglichkeiten für den 19. November bestätigt, doch es könnte durchaus sein, dass man auch dort noch eine PS5 abgreifen kann. Vorsichtshalber könnt ihr am 19.11. dann auch hier hin und wieder einen Blick drauf werfen.

Die hier mit einem Stern markierten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.

Die ersten PS5 von Amazon, MediaMarkt und Saturn sind jetzt zu euch unterwegs

Wann sollte man am 19.11. vorbeischauen? Eine konkrete Zeit hat bislang nur Amazon angegeben. Dort soll es um 13:00 Uhr deutscher Zeit losgehen. Bei Expert war man mit „Vormittags“ bereits etwas allgemeiner. Bei allen anderen bestätigten Händlern gab es außer „19. November“ keine weiteren Angaben zur Startzeit der neuen Bestellungen.

Sicherheitshalber empfehlen wir daher, die Shops schon frühzeitig und immer wieder zu prüfen. Wir werden euch ebenfalls schnellstmöglich informieren, sofern beziehungsweise sobald erneute Bestellungen möglich sind.

Übrigens, falls ihr zu den Glücklichen zählt, die schon direkt zum Launch eine PS5 bekommen konnten, dann schaut euch diesen Artikel an: 5 wichtige Einstellungen und 6 Tipps für PS5, die jeder zum Start kennen sollte.

Und falls euch noch andere Händler bekannt sind, die morgen wieder PS5-Bestellungen annehmen, lasst es uns und andere Leser von MeinMMO gern in den Kommentaren wissen.