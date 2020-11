Wer zu den glücklichen Vorbestellern einer PlayStation 5 gehört, dürfte heute Versandbestätigungen bekommen haben. Denn die großen Anbieter wie Amazon, Saturn oder MediaMarkt haben die ersten PS5-Konsolen an Vorbesteller nun verschickt. Hier erfahrt ihr, wie ihr rausfindet, ob eure Konsole pünktlich zum Release ankommt.

Wann kommt die PS5? Die neue Sony-Konsole PlayStation 5 ist nach viel Chaos um die Vorbestellungen nun kurz vor dem Release. Am 19. November sollten also die Konsolen offiziell für die Kunden verfügbar sein. Aufgrund der Corona-Pandemie kann man die PS5 aber nicht im Einzelhandel, sondern nur via Online-Bestellung und Lieferung bekommen.

Online-Versand der PlayStation 5 für Vorbesteller – Das ist der Status

Wie ist der Status der Lieferungen? Die großen Versandhändler, darunter Amazon, MediaMarkt und Saturn, haben bereits begonnen, die ersten Konsolen zu verschicken. Kunden, bei denen die Geräte unterwegs sind, haben eine entsprechende Mail mit einer Versandbestätigung bekommen.

Ich habe keine Mail bekommen, bekomme ich morgen nix? Das muss nichts heißen, die großen Versandhändler wie Amazon haben teilweise sehr schnelle Lieferwege. Je nachdem, wie nah das nächste Lagerhaus ist und wie komplex die Lieferwege zu euch sind, kann es teilweise auch bei sehr spät verschickten Konsolen vorkommen, dass sie noch im Laufe des Release-Tages bei euch eintrudeln. Dennoch kann es aufgrund von unvorhergesehenen Problemen freilich zu Lieferverzögerungen kommen.

Amazon schickt gerade eure Konsolen raus.

Außerdem kann es sein, dass ihr eine Mail bekommen habt, aber sie im Spam-Ordner gelandet ist. Seht da also zur Sicherheit nochmal nach.

Wo sehe ich, wo meine Konsole gerade ist? In eurer Mail sollte eine Tracking-Nummer von dem jeweiligen Paketzusteller stehen. Mit dieser Nummer könnt ihr dann auf deren Seite prüfen, wie es um den Versand steht und wo sich die Konsole gerade befindet.

Bei Amazon könnt ihr unter „Mein Konto“ außerdem den Status eurer Bestellungen jederzeit einsehen.

Ich habe noch keine PS5 bekommen, wo kann ich die PlayStation 5 vorbestellen?

So bekommt ihr die dritte Preorder-Welle mit: Bei Amazon und weiteren Online-Händlern wird es am Release-Tag, den 19. November 2020 um 13:00 Uhr eine streng limitierte 3. Welle an Bestellungen geben. Zu diesem Zeitpunkt kann eine begrenzte Zahl an Konsolen bestellt werden. Wann diese dann versandt und geliefert werden, ist jedoch nicht klar.

Sollten irgendwann doch noch weitere Konsolen verfügbar sein, könnt ihr sie womöglich auch hier erwerben.

PS5 vorbestellen: Hier könnt ihr sie kaufen

Es gibt also noch Möglichkeiten, eine PlayStation 5 zeitnah zu bekommen und womöglich wird eure Konsole jetzt gerade in einen LKW geladen und ausgeliefert. Wer noch keine hat, sollte sich in Geduld üben und besser nicht die zahlreichen Wucher-Angebote auf eBay und Co. wahrnehmen. Dort werden nämlich absurde Mondpreise für die PS5 verlangt.