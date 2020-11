PS5: Amazon kündigt Nachschub zum EU-Launch an – Was ist mit Deutschland?

Wer sich bisher noch keine PlayStation 5 vorbestellen oder sichern konnte, hat vielleicht am Launch Day mehr Glück. Neben einigen Händlern hat nun Amazon EU zusätzliche Bestellmöglichkeiten zum PS5-Start angekündigt.

PS5 vorbestellen oder kaufen – das ist die aktuelle Situation: Egal, ob die digitale oder die Disc-Version – die PlayStation 5 ist aktuell nach 2 Vorbesteller-Wellen ausverkauft. Im Einzelhandel wird die PS5 zum Launch nicht verkauft. Im Moment bekommt man die Konsole nur zu überdimensionalen Mondpreisen von Wiederverkäufern – beispielsweise auf eBay.

Doch wer noch keine PlayStation 5 hat, könnte mit Glück eine am Launch-Tag bestellen. Denn 2 Händler in Deutschland kündigten vor Kurzem eine neue Bestell-Chance für den 19. November an. Nun stößt offenbar ein weiterer, großer Händler hinzu.

Amazon spricht von limitiertem PS5-Kontingent am Launch Day in einigen Ländern

Was hat es mit dem Nachschub bei Amazon auf sich? Nach der Ankündigung der beiden Händler sich zudem Berichte aufgetaucht. Denen zufolge Amazon EU in einer E-Mail an Kunden für mehrere europäische Länder wie Spanien, Italien oder Großbritannien ebenfalls einen limitierten PS5-Vorrat in Aussicht hat.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

So sollen ab 13:00 Uhr deutscher Zeit des 19. November wieder Vorbestellungen in einem begrenzten Umfang möglich sein.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Ein festes Lieferdatum wird dabei nicht genannt. Es soll so schnell wie möglich passieren und man werde ein geschätztes Datum nach der Vorbestellung erhalten, heißt es in der Mail. Doch dieses sei nicht in Stein gemeißelt, da man keine falschen Versprechungen machen will.

Was ist mit Deutschland? Über Deutschland wurde nach bisherigen Stand noch nicht konkret gesprochen. Uns liegen bislang noch keine Informationen darüber vor, ob auch deutsche Kunden schon eine solche E-Mail erhalten haben. Doch es ist durchaus denkbar, dass auch Deutschland berücksichtigt wird, wenn es offenbar ein neues PS5-Kontingent für Amazon in Europa beziehungsweise für weitere Händler in Deutschland gibt.

Sollten weitere Infos dazu folgen, werden wir sie schnellstmöglich hier auf MeinMMO ergänzen. Bis dahin empfehlen wir euch aber trotzdem, am 19. November ab 13:00 Uhr die Augen auch auf Amazon wieder offenzuhalten. Es könnte sich unter Umständen lohnen.

Die PlayStation 5.

PS5 auf Amazon bestellen: Falls ihr am 19.11. euer Glück auch auf Amazon versuchen wollt, probiert es mit den folgenden Links:

Es bleibt spannend, ob unter Umständen noch weitere Händler wie Otto, Saturn oder Mediamarkt ebenfalls doch noch neue Möglichkeiten anbieten werden, sich eine PlayStation 5 am Release-Tag zu bestellen. Wir werden bei MeinMMO für euch die Augen offen halten und euch über weitere Bestellmöglichkeiten zur PS5 informieren, falls es dort neue Entwicklungen geben wird.

Übrigens, in den USA und einigen weiteren Ländern ist die PlayStation 5 bereits seit dem 12. November verfügbar. Und das sagen die ersten Tests zu Sonys neuer Konsole