Wann kommen die ersten Konsolen an? Schon am 18. November gingen die ersten Lieferbestätigungen zur PS5 von verschiedenen Händlern raus. Die Käufer, die benachrichtigt wurden, haben eine sehr hohe Chance, heute eine PlayStation 5 geliefert zu bekommen.

Wer wiederum noch keine PS5 schnappen konnte, kann ab heute wieder eine bestellen. Wann und welche Händler dafür infrage kommen, haben wir hier zusammengestellt . Allerdings solltet ihr nicht losziehen und in einem Laden nach der Konsole suchen. Dort wird es die PS5 laut Sony am Release-Tag nicht geben .

Wie lief der Verkauf bisher? Der Kauf einer PS5 gestaltete sich bisher als schwierig. Schon in den Vorbestellungen gab es immer wieder Chaos und die Konsolen waren blitzschnell vergriffen . Selbst wer eine PlayStation 5 ergattern konnte, hatte keine Garantie, dass diese auch wirklich am Release-Tag ankommt.

