Der neue DualSense-Controller der PS5 hat ein eingebautes Mikrofon. Das ist super praktisch, falls ihr kein passendes Headset besitzt und mit anderen kommunizieren wollt. Jedoch ist es standardmäßig eingeschaltet, was zu unschönen Situationen im Multiplayer führen kann. Wir von MeinMMO verraten, wie es ganz einfach abschaltet.

Was ist da los? Die PS5 erscheint heute, am 12. November, in den ersten Ländern, während wir in Deutschland noch eine Woche warten müssen. Einige Tester konnten die Next-Gen-Konsole jedoch schon ausprobieren und sind auf ein interessantes Detail gestoßen.

So ist das Mikrofon am neuen DualSense-Controller standardmäßig immer eingeschaltet. Wer das nicht weiß, könnte aus Versehen die Geräusche aus seinem Wohn- oder Schlafzimmer oder die Beschimpfungen von Mitspielern für alle hörbar übertragen.

Wie deaktiviert man das Mikrofon? Glücklicherweise lässt sich das Mikrofon einfach deaktivieren. So gibt es einen kleinen Knopf in der Nähe des Mikrofons, den ihr einfach drücken müsst. Ein oranges Licht zeigt dann an, dass es nicht mehr aktiv ist.

Ein Close-up vom Mikrofon und dem Mute-Knopf (Bildquelle: Slashgear).

Dauerhaft aktiviertes Mikrofon ist eine Einladung für ein Desaster

Warum ist die Situation so problematisch? Auf das Problem aufmerksam gemacht hat der Redakteur Chandler Wood, der für PlayStation LifeStyle schreibt. Er selbst hat wohl eine Konversation mit seiner Frau an alle Mitspieler übertragen:

Wie Wood in einem Artikel beschreibt, bekam er während der Wartezeit in einer Multiplayer-Lobby einen Anruf von der Organisation Fnatic, dass er doch schnell sein Mikrofon deaktivieren solle, da die ganze Lobby sein Gespräch verfolgen würde.

Was auf den ersten Blick lustig klingt, kann aber zu einem Desaster werden, gerade wenn man private Dinge bespricht, die nicht jeden etwas angehen.

Zudem sind Multiplayer-Lobbys mit dutzenden von Spielern, die allesamt ihr Mikrofon aktiv haben, nur schwer zu ertragen. Darum solltet ihr euch und euren Mitspielern zuliebe das Mikrofon lieber deaktivieren.

