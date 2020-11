Vorbestell-Chaos bei PS5: Sogar Amazon bricht zusammen

Offenbar ist der Andrang auf Amazon so riesig, dass die Webseite jetzt an ihre Grenzen stößt. Das passierte um 13:00 Uhr herum. Zu der Uhrzeit wollten sich wohl alle schnell eine PS5 sichern.

Heute, am 19. November 2020, sollte man die PS5 bei Amazon.de vorbestellen können. Der Versand-Riese gab sogar offiziell bekannt, dass es ab 13:00 Uhr am heutigen Donnerstag wieder Nachschub geben sollte.

Um was geht es? Deutschland ist im Vorbestell-Fieber von Sonys neuer PlayStation 5. In den letzten Wochen waren die Vorräte knapp und schnell ausverkauft.

