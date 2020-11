Am 19. November erschien die PS5 bei uns in Deutschland und mit ihr kam eine 3. Welle an Vorbestellungen. Die lief erneut chaotisch ab und ließ viele interessierte Käufer enttäuscht zurück. Doch für einige, die eigentlich eine Konsole bei Otto ergattern konnten, gab es heute Morgen eine schlechte Nachricht.

Was ist da los? Im Verlauf der 3. Welle konnte die PS5 bei vielen Händlern gekauft werden, darunter auch Otto. Wie bei vielen anderen Anbietern auch war die Konsole bei Otto jedoch nach kürzester Zeit vergriffen. Bei denen, die eine PS5 ergattern konnten, war die Freude entsprechend groß.

Doch manche von den Käufern bekamen in den letzten 12 Stunden eine schlechte Nachricht mitgeteilt. Denn einige der Konsolen mussten vom Versandhändler wieder storniert werden.

Der Frust bei den Käufern ist entsprechend groß, wie hier auf Twitter:

Neben diesem Nutzer melden sich derzeit dutzende weitere verärgerte Kunden auf Twitter und Facebook. Der Nutzer @Mike48747365 sagt sogar, dass er lieber gar keine Vorbestellung bekommen hätte, als Vorfreude zu haben und dann im Nachhinein storniert zu werden.

Viele sind auch deshalb sauer, weil sie direkt eine Anzahlung über 150 Euro tätigen mussten. Das Geld soll laut Otto jedoch „in den kommenden Tagen“ zurückerstattet werden (via Twitter).

Wie kommt es zu der Stornierung? Wie Otto selbst in der E-Mail zu den Stornierungen mitteilt, führten technische Schwierigkeiten zu dem Problem. So soll die Bestellung irrtümlich eingegangen sein, als die PS5 bereits ausverkauft war:

Durch den großen Andrang kam es zu technischen Schwierigkeiten im Bestellvorgang. Obwohl die PS5 ausverkauft war, liefen noch für wenige Sekunden irrtümlich Bestellungen ein. Leider gehörte Deine Bestellung dazu. Wir können Deine Enttäuschung sehr gut verstehen und möchten uns deshalb in aller Form bei Dir entschuldigen. Teil der E-Mail von Otto zur Stornierung der PS5

Schaut in euer Kundenkonto, rät Otto

Was führt noch zu Frust? Wie viele Käufer einer PS5 berichten, wurden sie über die Stornierung nicht per E-Mail informiert, sondern haben es erst durch einen Blick ins Kundenkonto herausgefunden.

Das empfiehlt auch der Kundendienst von Otto auf Twitter. So soll das, was im Kundenkonto steht, auch der Wahrheit entsprechen. Wenn ihr bisher keine E-Mail bekommen habt, solltet ihr zur Vorsicht also euren Account überprüfen.

Gibt es noch Probleme abseits von Otto? Im deutschen Raum scheint es vor allem den Anbieter Otto zu betreffen. In anderen Ländern gab es aber auch Probleme.

Der Shop Currys PC World aus Großbritannien versprach den Kauf von Konsolen um 9:00 Uhr britischer Zeit. Doch einige Nutzer konnten früher bestellen, sodass es gar keinen Verkauf gab. Wie Pushsquare berichtet, soll der Shop daraufhin den kompletten Verkauf abgebrochen und die frühzeitigen Bestellungen storniert haben.

Wie geht es nun weiter? Derzeit gibt es keinen Händler in Deutschland, der noch Konsolen im Angebot hat. Angeblich soll Amazon noch dieses Jahr Nachschub bekommen, doch eine offizielle Bestätigung gibt es nicht.

Wie es jetzt weitergeht, haben wir hier für euch zusammengefasst:

