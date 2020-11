PS5: Die ersten zocken schon, andere bangen und fluchen – Wie lief euer Start?

Die PlayStation 5 ist nun auch bei uns in Deutschland gestartet. Doch der Launch verlief für Spieler und Interessenten teils komplett unterschiedlich, für mache gar nicht. Und wir von MeinMMO wollen wissen: Wie lief der PS5-Launch-Day für euch? Spaß pur, Frust-Schieben oder irgendetwas dazwischen?

Darauf haben viele gewartet: Am 19. November war es nun auch bei uns so weit – Sonys neue Next-Gen-Konsole PlayStation 5 ging in Deutschland an den Start – und auch in anderen europäischen Ländern.

In den USA und einigen anderen Ländern wie Kanada, Mexiko oder Japan wurde die PS5 bereits eine Woche vorher, am 12.11., verfügbar.

So lief der Start der PlayStation 5

So begann für viele der Launch-Day: Für die meisten Spieler und Interessenten begann der offizielle Deutschland-Start wohl ziemlich gleich – mit Warten. Warten auf den Lieferdienst. Warten auf neue Bestellmöglichkeiten. Doch am Ende hätte der Launch Day bei vielen kaum unterschiedlicher ausfallen können.

Viel Freude und Spaß

Glückliche Vorbesteller, die dann am 19. endlich ihre PS5 bekamen, konnten nun in die Next-Gen starten und die neue Konsole endlich selber ausprobieren – ob nun mit dem ein oder andern Launch-Titel oder ihren liebsten Spielen von der PS4 über das Abwärtskompatibilitäts-Feature. Und bisherigen Reaktionen zufolge kommt die PlayStation 5 unter dem Strich bei ihren stolzen Besitzern gut an – auch wenn es hier und da vereinzelt noch Probleme gab.

Zudem gab es am Launch-Day eine 3. Welle von Bestellungen und so manch einer war erfreut darüber, sich auf absehbare Zeit noch eine PS5 sichern zu können – wenn auch vielleicht nicht direkt zum Start.

Einige bangen noch um ihre sicher geglaubte PS5

Andere Spieler bangen noch. Dazu zählen sogar noch Vorbesteller aus den beiden ersten Wellen, bei denen sich der Liefertermin am Launch Day noch verschoben oder die Abholung im Markt nicht geklappt hat. Da dürfte sich so manch einer den Start der PS5 garantiert anders ausgemalt haben.

Zudem werden nun einige Bestellungen aus der jüngsten 3. Welle bereits wieder storniert – wie bei Otto. Selbst, wenn man also viel Glück hatte und sich am Launch Day noch kurzfristig eine PS5 bestellen konnte, ist es nicht immer sicher, dass man am Ende auch tatsächlich eine bekommt. Einigen machen hier die Technik-Probleme der Anbieter gerade einen Strich durch die Rechnung.

Es gab auch einigen Ärger und Frust beim Start der PS5

Längst nicht jeder hat schon eine PS5 – viele sind gefrustet und schimpfen

Wiederum andere bangen nicht mal mehr darum, ob sie ihre PS5 einigermaßen pünktlich geliefert bekommen, sondern ob es für sie überhaupt noch eine dieses Jahr gibt.

Denn auch die 3. Welle lief sehr chaotisch. Und unter dem Strich hat nach nunmehr 3 Wellen immer noch nicht jeder Kaufwillige eine PS5 abgreifen können, der gerne eine hätte. Nicht mal zum Launch, sondern generell. Einige Userstimmen zum Verlauf der 3. Welle findet ihr hier:

Gerade bei den neuen Bestellmöglichkeiten am 19. November war Ärger und Frust allgegenwärtig. Ja, es gab auch einige Glückliche, die sich da eine PS5 sichern konnten – auch wenn diese dann teils erst Mitte Dezember geliefert werden. Doch die Auswahl der Händler war überschaubar, die Zeiten schlecht oder gar nicht kommuniziert und das Kontingent offenbar sehr begrenzt. Zudem gab es wie gesagt nachträglich wieder zahlreiche Stornos.

Viele hingen buchstäblich den ganzen Launch Day und sogar darüber hinaus am Monitor oder Handy und hatten am Ende keinen Erfolg – ob nun durch die massiven technischen Probleme auf den entsprechenden Händler-Seiten oder durch die begrenzte Anzahl der PS5, die teils in Sekunden ausverkauft war.

Wie lief der PS5-Start bei euch? Macht mit bei unserer Umfrage

Aus diesem Anlass haben wir eine Umfrage für euch vorbereitet und wollen von euch, den Lesern von MeinMMO, wissen, wie der Launch Day und der Start der PS5 für euch verlaufen sind. Seid ihr bereits glücklicher Besitzer einer PS5 und fleißig am zocken? Bangt ihr noch um eure Konsole? Oder rückt der Start der PS5 für euch nun erstmal in weite Ferne?

Bedenkt, ihr habt nur eine Stimme. Vielen Dank für die Teilnahme und eure Zeit.

Übrigens, gerne könnt ihr eure Meinung und Erlebnisse uns und anderen Lesern hier auf MeinMMO ausführlich in den Kommentaren schildern. Ihr seid hier nicht nur auf die Umfrage beschränkt.