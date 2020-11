Die PlayStation 5 konnte am Release-Tag kurz nochmal bei ausgewählten Händlern in der so genannten 3. Welle vorbestellt werden. Doch erneut ging die Sache äußerst chaotisch aus und viele Fans bekamen nach wie vor nichts.

Was hatte es mit den Vorbestellungs-Wellen auf sich? Die PlayStation 5 ist äußerst begehrt und sowohl die ersten Vorbestellungen als auch die 2. Welle kurz darauf wurden zum Desaster. Aufgrund von chaotischen Zuständen wurden die Server überlastet, Bestellungen waren zu früh möglich oder wurden gar nicht erst angenommen. Andere Fans wiederum bekamen erst eine Konsole zugesichert, nur um später zu erfahren, dass es durch einen Systemfehler viel mehr Bestellungen bestätigt wurden, als eigentlich real lieferbar gewesen wären.

Wer hier gehofft hatte, dass die 3. Welle, die am Release Tag um 13:00 Uhr stattfinden sollte, besser lief, wurde herb enttäuscht.

So lief die 3. Welle an Vorbestellungen

Während die glücklichen Vorbesteller, die in den vorigen Wellen jeweils eine Konsole zugesichert bekamen, am 19. November 2020 irgendwann ihre Konsole per Post oder Abholung im Laden erhielten, gab es mit der 3. Welle am selben Tag noch Hoffnung für Fans der PS5, die noch keine hatten.

So boten unter anderem Amazon, Otto, Medimax und GameStop am Release-Tag ein kleines Kontingent an PS5 zur Vorbestellung an. Doch das ging wieder gehörig schief.

Durch den gigantischen Ansturm an die Server war sogar der Versandriese Amazon heillos überlastet und viele User flogen plötzlich mitten im Bestellvorgang aus dem System. Am Ende standen sie mit leeren Warenkörben da und hatten keine Konsole.

Kunden sind frustriert

So reagieren die Fans: Auf Twitter machen enttäuschte Fans ihrem Frust und Ärger Luft.

User Gratox86 hätte nur noch die Adresse eingeben müssen, da war plötzlich alles weg:

Andere User, wie Juko hier, haben erst gar keine PS5 auf Amazon gesehen, weil sie so schnell wieder weg war:

User DmitriyBsgN hat wohl lange vergeblich versucht, die PS5 auf Amazon zu bestellen und musste nach 2 Stunden wohl aufgeben:

Andere User nehmen es mit Humor. Da man bei der Suche nach der PS5 am 19. November durch einen Systemfehler nur zum Controller vermittelt wurde, hat User Finn dieses Meme gebastelt:

Da Amazon als Fehlermeldung Bilder von traurigen Hunden bringt, hat User Casi beschlossen, sich einen Doggo zu holen:

Allerdings freuen sich auch manche User, das Amazon wenigstens Konsolen noch angeboten hat. Laut User Yves hätte MediaMarkt es nicht mal geschafft, die vorbestellten Geräte auszuliefern:

Gibt es noch eine PS5 vor Weihnachten zum Vorbestellen?

Derzeit sieht die Lage schlecht aus und es ist eher unwahrscheinlich, ob es bis Weihnachten noch offiziell Nachschub gibt. Lediglich der Anbieter Medimax könnte mit etwas Glück noch Konsolen anbieten.

PS5 Vorbestellen: Medimax ist für viele gefrustete Käufer die letzte Hoffnung

Profiteure der Konsolenknappheit sind unterdessen skrupellose Geschäftemacher auf eBay und Co. Dort werden erneut Mondpreise von bis zu 2.500 Euro für die PS5 fällig. Da bleibt nur zu hoffen, dass niemand so verzweifelt ist und solche Geschäftspraktiken unterstützt und sich die PlayStation 5 bei solchen Wucherern kauft.