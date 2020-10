PS5: Hands-On zeigt, wie leise und schnell die Next-Gen-Konsole ist

Generell kamen die Controller auch bei den vielen YouTubern besonders gut an. Obwohl man das gesagte in den Videos nicht versteht, sieht man die Begeisterung, die viele von ihnen bei der Benutzung des Controllers hatten.

Ansonsten lobte er das haptische Feedback des Controllers. So soll sich je nach Situation der Widerstand beim Benutzen der Trigger-Tasten am Controller ändern. Das hätte den Autor am besten gefallen. Zudem soll sich die Vibration des Controllers „in der Qualität zu vorherigen unterscheiden“.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. zwei + = zehn

Insert

You are going to send email to