PS5 in der Praxis: Erste Tests & Hands-On-Berichte kommen noch diese Woche

Aktuell warten viele Spieler und Interessenten gespannt auf erste Berichte, wie sich die PS5 in der Praxis schlägt. Und so wie es aussieht, ist das Warten bald vorbei – und zwar noch dieses Wochenende.

Darauf warten aktuell viele PS5-Fans: Wie laut wird nun die PS5 in der Praxis? Wie heiß wird sie? Wie sind die Ladezeiten? Was kann der neue DualSense-Controller in Spielen? Und wie sehen das neue Menü und vor allem das Gameplay aus?

Jetzt, nachdem Preis und Release-Datum der PlayStation 5 bekannt sind und Sonys Next-Gen-Konsole bereits vorbestellt werden konnte, sind es diese und zahlreiche weitere Fragen, die viele brennend interessieren dürften. Und auf so manch eine dieser Fragen dürfte es schon bald eine Antwort geben.

Denn nachdem der direkte Konkurrent Microsoft mit seiner Xbox Series X bereits vorgelegt hat und vor Kurzem erste Tests und Hands-On-Erfahrungsberichte zur neuen Xbox erschienen sind, zieht Sony nun weniger als 2 Monate vor Release der PS5 nach.

Die Xbox hat vorgelegt, nun zieht die PS5 nach

Wann kommen erste Tests und Hands-On-Berichte zur PS5?

Laut dem Bericht der japanischen Seite Gematsu, die gerade in Bezug auf PlayStation als seriöse und zuverlässige Quelle gilt, ist es schon an diesem Wochenende so weit.

So nimmt Sony Interactive Entertainment laut Gematsu an der „YouTube Gaming Week Japan“ teil und wird in diesem Rahmen einigen ausgewählten japanischen YouTubern Vorab-Zugang zur PS5 gewähren. Das Event selbst läuft bereits seit dem 24. September und endet am 4. Oktober.

Datum und Startzeit: Am Sonntag, dem 4. Oktober, also mit dem Ende des Events, soll es um 11:00 Uhr deutscher Zeit (6 pm JST) soweit sein. Dann werden bestimmte Content Creators Videos zur PS5 auf ihren Kanälen hochladen dürfen.

Beide PS5-Modelle samt optionalem Zubehör

Wo kann sollte man reinschauen? Die Videos stehen unter dem Motto „Try! PlayStation 5 on YouTube Gaming Week“ Hier ist eine Liste von bekannten japanischen YouTubern, die dann Inhalte zur PS5 veröffentlichen werden:

Vor allem auf Gameplay von der neuen PS5 sind viele gespannt

Was genau wird gezeigt? Es ist zwar nicht klar welche, doch man geht davon aus, dass unter anderem Spiele mit Gameplay auf der Next-Gen-Konsole gezeigt werden. Ob auch schon das User-Interface zu sehen sein wird und ob man etwas explizit über die Lautstärke erfährt, ist noch nicht bekannt.

Spannend ist auch, ob gleichzeitig auch westliche Medien oder YouTuber eine ähnliche Preview-Möglichkeit am Wochenende erhalten werden. Selbst, wenn das nicht der Fall sein sollte, so dürfte es nicht lange dauern, bis erste Berichte auch bei uns im Westen erscheinen. Wir halten euch hier auf MeinMMO auf dem Laufenden.

Ob dann diese 7 oder weitere Fragen zur PS5 endlich beantwortet werden? 7 Dinge zur PS5, die ich bis zum Launch noch unbedingt wissen will