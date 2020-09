Wie sieht es mit dem gemeinsamen Zocken aus? Darüber gibt es auch positive Testergebnisse. The Verge meint, dass sie bei ihren Tests jedes Mal problemlos mit anderen Freunden auf der alten Xbox One X zocken konnten.

Im Vergleich zur One X schneidet die neue Konsole da also deutlich besser ab. IGN meint, dass sie deutlich leiser ist und der Unterschied hörbar ist.

Andere Tests unterstreichen dieses Bild. Gamespot meint beispielsweise, dass Red Dead Redemption 2 bei ihnen in nur 38 Sekunden geladen ist. Auf der One X waren es dort sogar 2:08 Minuten. Der Unterschied ist also hier noch größer.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

