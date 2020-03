Viele warten gespannt auf den Release der Xbox Series X. Jetzt hat Microsoft den Controller und die Ladezeiten von Xbox One vs. Series X vorgestellt.

Woher stammen die Informationen? In einem Video, das Microsoft über den offiziellen Xbox-Channel auf Youtube veröffentlicht hat, werden die Ladezeiten von Xbox One und Xbox Series X vorgestellt.

Im Vergleich stehen die beiden Konsolen im Video direkt nebeneinander: man kann also genau sehen, wie lange die einzelnen Systeme zum Starten brauchen. Das Spiel ist States of Decay 2, dass erst im Mai 2020 erscheinen wird. Das Video haben wir für Euch hier eingebettet:

Ladezeiten Xbox One vs. Xbox Series X

So schnell sind die Ladezeiten im Vergleich: Beide Systeme starten im gleichen Augenblick den Ladevorgang um 0:15 im Video. Links ist die Xbox One zu sehen, rechts die Xbox Series X:

Die Xbox Series X hat ab 0:24 das Spiel geladen und der Spieler kann seinen Charakter bewegen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Xbox One noch am laden.

Ab 1:07 ist die Xbox One ebenfalls mit dem Ladevorgang fertig und der Spieler kann ebenfalls spielen

Die Xbox Series X lädt States of Decay in rund 10 Sekunden, die Xbox One braucht in etwa 5-mal so lange, bis das Spiel spielbereit auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Welche Technik steckt dahinter? Micrsoft nennt seine neue Technik, die in der Xbox Series X verwendet wird, „Velocity Engine Architecture“ (via Xbox.com) . Diese soll laut Hersteller die Performance, die Boot- und Ladezeiten deutlich verbessern und außerdem für stabilere Frameraten sorgen.

Die Xbox Series X ist neben der PlayStation 5 die meist erwartete Konsole des Jahres 2020.

