Heute ist es so weit: ihr könnt endlich Microsofts neue Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S vorbestellen. Doch einige befürchten das gleiche Chaos wie bei der PS5. Wie wird es laufen?

Update 10:00 Uhr: Aktuell ist die neue Xbox noch über folgende Händler verfügbar:

Xbox Series X:

Xbox Series S:

Mehr Details gibt es hier: Xbox Series X nach erstem Ansturm in vielen Shops ausverkauft – Hier gibt’s sie noch

Update 9:15 Uhr: Schon nach wenigen Minuten waren viele der Links zu den Vorbestellungen nicht mehr erreichbar. Es scheint so, als war der erste Ansturm zu groß. Inzwischen funktionieren viele Links, aber die Konsole ist bereits in vielen Shops ausverkauft.

Darauf haben viele gewartet: Nach langem „Katz und Maus“-Spiel mit Sony gab Microsoft vor einiger Zeit als erster Hersteller Preis und Release-Datum seiner Next-Gen-Konsolen bekannt.

Diese heißen Xbox Series X sowie Xbox Series S und werden am 10. November 2020 erscheinen.

Doch bereits heute könnt ihr sie endlich vorbestellen.

Xbox Series X vorbestellen:

Xbox Series S vorbestellen:

Alles zur Vorbestellung der Xbox Series X und Xbox Series S findet ihr auch in unserem gesonderten Artikel.

Xbox Series X & Series S vorbestellen: Ihr könnt sie jetzt hier kaufen

Xbox Series X & S vorbestellen – Die wichtigsten Infos

Was kosten die neuen Konsolen?

Die größere und leistungsstärkere Xbox Series X kostet 499, 99 €

Die kleinere, etwas schwächere Xbox Series S kostet 299,99 €

Links die Xbox Series X, rechts die Xbox Series S

Was diese Next-Gen-Konsolen im Detail können und was genau sie unterscheidet, erfahrt ihr hier:

Wann genau startet die Vorbestellung? Die Xbox Series X und S vorbestellen könnt ihr ab dem 22. September 2020, ab 9:00 Uhr deutscher Zeit.

Wo kann ich mir eine Xbox Series X & S vorbestellen? Die neuen Konsolen können online entweder direkt bei Microsoft oder bei Händlern wie beispielsweise Amazon, Otto, MediaMarkt, Saturn oder Euronics vorbestellt werden. Eine komplette Liste hat Microsoft per Twitter veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Preorder der Xbox Series X und S – Klappt’s besser als bei der Konkurrenz von Sony?

So lief es bei der Konkurrenz: Vor Kurzem konnte man bereits die Konkurrenz-Konsole von Sony, die PlayStation 5 – vorbestellen. Doch dort gab es ordentlich Chaos. Die Vorbestellungen starteten früher als von Sony kommuniziert mitten in der Nacht. Auch die Technik streikte mancherorts, zahlreiche Seiten gingen beim großen Andrang in die Knie und waren teils extrem langsam oder zeitweise gar nicht verfügbar.

Nach nur wenigen Stunden waren sowohl die digitale als auch die Disc-Version der PS5 dann komplett ausverkauft, viele Interessenten gingen leer aus. Dafür schossen Wucher-Angebote jenseits von 800 € auf Ebay dann wie Pilze aus dem Boden. Mittlerweile hat sich Sony für das Chaos entschuldigt und Nachschub in Aussicht gestellt.

Das wird bei Microsoft erwartet: Auch wenn Microsoft klarer kommuniziert und die genaue Zeit sowie Händler deutlich mitgeteilt hat – so manch einer rechnet damit, dass die neuen Xbox-Modelle ebenfalls schnell vergriffen sein und das Ganze ebenfalls in Chaos ausarten könnte.

Denn die anfängliche Vorbestell-Verfügbarkeit der Konsolen dürfte auch bei Microsoft limitiert sein, davor hat das Unternehmen vor Kruzem selbst noch gewarnt. Und das Interesse an der neuen Xbox wächst, was unter anderem auch unsere Umfrage zeigt: Xbox Series X vs PS5: Euer Interesse an der Xbox ist stark wie noch nie

Zudem sind viele Kauf-Bots und Scalper aktiv, die nur darauf warten, sich möglichst viele Konsolen zu schnappen und sie dann auf Ebay zu überdimensionalen Preisen anzubieten. Das hat beispielsweise auch der Verkaufsstart der neuen Grafikkarte RTX 3080 von Nvidia gezeigt: Fiese Käufer-Bots schnappen vielen die RTX 3080 weg – So kontert jetzt Nvidia

Es ist zwar wahrscheinlich, dass auch Microsoft später weitere die Vorbestell-Möglichkeiten anbietet, doch wollt ihr unbedingt zu den ersten gehören, die sich die neue Xbox Series X & S sichern, dann solltet ihr euch heute beeilen. Denn es ist denkbar und auch durchaus wahrscheinlich, dass es heute ähnlich ablaufen könnte, wie bei der PlayStation 5 oder der RTX 3080.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch eine Xbox Series X sichern können? Gab es dabei Probleme? Oder lief alles glatt? Lasst uns und andere in den Kommentaren wissen, wie die Preorder für die neuen Konsolen von Microsoft für euch verlief.