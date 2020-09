Heute, am 22. September, startete die Vorbestellung zur Xbox Series X und der Series S. Diese verlief anfangs etwas chaotisch, hat sich aber inzwischen gefangen. Einige Shops haben noch immer oder wieder Konsolen im Angebot.

Was ist passiert? Kurz nach dem Start der Vorbestellung um 9:00 Uhr brachen einige Shops unter dem ersten Ansturm zusammen. Für knapp 30 Minuten waren viele Links offline. Im reddit berichteten Nutzer davon, dass sie sich stellenweise durch mehrere Fehlermeldungen und Seitenabstürze kämpfen mussten, aber am Ende trotzdem zu einer Konsole kamen.

Nach 09:40 Uhr entspannte sich die Situation etwas. Viele Shops gaben aber dann an, dass sie bereits ausverkauft wären, darunter Saturn, MediaMarkt und Amazon. Eine Knappheit der Konsole zeichnete sich bereits im Vorfeld ab. Laut VentureBeat soll es in vielen GameStop-Fillialen lediglich 7 bis 14 Konsolen insgesamt gegeben haben.

Es gibt jedoch nach über einer Stunde noch die Chance, an Versionen der Xbox Series X und S zu kommen. Einige Shops haben sogar nachträglich wieder Konsolen im Angebot – das Chaos ist also bei Weitem nicht so groß, wie bei der PS5.

Welche Shops haben noch Konsolen? Derzeit bieten vor allem Microsoft selbst, Otto und Expert noch Konsolen an. Sogar Amazon und MediaMarkt haben inzwischen wieder Angebote, obwohl die Konsole dort zwischenzeitlich ausverkauft war:

Wie stark fällt das Interesse an der Konsole aus? Nach aktuellem Stand ist es schwer zu sagen, ob Microsoft besser geplant hat und es deshalb noch Konsolen in den Shops gibt, oder ob das Interesse geringer ausfällt, als an der PS5.

Bei uns auf MeinMMO hat sich jedoch die Stimmung zwischen den Konsolen inzwischen gewandelt. Viele von euch haben inzwischen ein großes Interesse an der Xbox.