Ob nun beim Hersteller selbst oder bei anderen Händlern und Anbietern – die neue Grafikkarte RTX 3080 war in Windeseile, stellenweise in Sekunden, ausverkauft. Doch viele davon wurden offenbar von fiesen Bot-Käufern weggeschnappt. Das unternimmt Nvidia jetzt dagegen.

Was hat es mit der RTX 3080 auf sich? Kurzum: Dabei handelt es sich um eine brandneue, leistungsstarke Grafikkarte aus der 3000er Familie von Nvidia. Sie kostet um die 699 €, ist sehr schnell und bietet beste Voraussetzungen für 4K-Gaming. Entsprechend viele wollten sich die Karte gleich zum Start sichern.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: Die Tests der neuen RTX 3080 schnell zusammengefasst – Lohnt sie sich?

So lief der Verkaufsstart: Der Verkaufsstart der RTX 3080 war der 17.09.2020. Zwar wurde bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass man relativ schnell sein muss, wenn man sich dieses neue Modell zulegen will, doch so hat man sich das Ganze bestimmt nicht vorgestellt. Es gab ein Chaos ähnlich wie bei der PS5.

Das Innenleben der RTX 3080

Die Nachfrage war weltweit offenbar gewaltig, sowas gab es laut Nvidia selbst vorher noch nie. Doch direkt zum Verkaufsbeginn gab es bei Nvidia zunächst ein technisches Problem im hauseigenen Shop. Durch den massiven Ansturm ging die Seite in die Knie und es kam zu zahlreichen Fehlern oder ging gar nicht mehr weiter.

Doch es kam noch schlimmer. Nachdem man die Probleme in den Griff bekommen hatte, war die RTX 3080 im Nvidia Store in Sekunden ausverkauft. Für viele willige Käufer sprang dann der „Benachrichtige mich“-Button direkt zu „Ausverkauft“ und nicht zu „Kaufen“.

Bei vielen anderen Händlern und Anbietern sah das nicht anders aus. Auch dort war die neue Karte meist binnen Sekunden vergriffen. Viele, die sich eine Karte sichern wollten, gingen also leer aus.

Und so fielen dann beispielhaft die Reaktionen aus:

Das Problem dabei: Dadurch, dass der Verkaufsstart genau mit Datum und Uhrzeit verkündet wurde, gab es offenbar eine Menge Bot-Käufer, die ehrlichen Käufern massenweise Karten vor der Nase weggeschnappt haben. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Karten wirklich buchstäblich nach einer Sekunde bereits vergriffen waren.

Und nun werden viele RTX 3080 von fiesen Scalpern auf Ebay zu überdimensionalen Wucher-Preisen angeboten. Selbst Angebote jenseits der 2.000 $, also fast zum dreifachen Preis, sind dort keine Seltenheit.

Viele ehrliche Käufer und Interessenten sind davon massiv genervt. Doch auch an Nvidia selbst ist das Problem nicht spurlos vorbeigegangen. Das Unternehmen hat nun Maßnahmen dagegen angekündigt – zumindest für den eigenen Store – und sich bei seinen ehrlichen Kunden für das Chaos entschuldigt.

Das will Nvidia nun gegen Bots und Scalper unternehmen: Um Botter und Scalper zu stoppen, will man laut Nvidia nun „alles Menschenmögliche“ tun. Dazu zählt unter anderem eine nachträgliche, manuelle Prüfung der Bestellungen.

So will man sicherstellen, dass die Karten in den Händen ehrlicher Kunden landen und nicht in den Händen von Bot-Käufern. Zudem werden jeden Tag mehr Karten an die Händler verschickt. Es wird also Nachschub kommen.

Abschließend appelliert Nvidia an potenzielle Käufer, nicht auf die Angebote auf Ebay einzugehen. Die RTX 3080 sei zwar eine gute Karte, aber sie sei es auch nicht wert, dafür 1.000 $ oder sogar 80.000 $ auszugeben. Und schließlich kommt nächste Woche ja schon das Top-Modell RTX 3090.

Wie sieht es mit euch aus? Habt ihr euch eine RTX 3080 sichern können? Hattet ihr dabei Probleme oder lief bei euch alles glatt? Übrigens, hier erfahrt ihr, was der MeinMMO-Redakteur Patrick Freese von der neuen RTX 3080 hält: Die neue RTX 3080 von Nvidia ist definitiv ein Grund, meine Grafikkarte zu wechseln