Die neuen Grafikkarten RTX 3070, 3080 und 3090 von Nvidia wurden jetzt offiziell vorgestellt. Für unseren Redakteur Patrick Freese ist die RTX 3080 nun ein Grund, seinen Gaming-PC aufzurüsten.

Das ist neu: In einem großen Livestream am 1. September stellte Nvidia endlich die neue RTX 3000er Serie mit Ampere-Architektur offiziell vor. Ein Schwung neuer Grafikkarten ist schon bald auf dem Markt und könnte die Gamer-Herzen höher schlagen lassen. Denn, was Nvidia da verspricht, klingt nach einem riesigen Leistungssprung.

Zunächst wurden drei Modelle in Form der Founders Editions vorgestellt. Das sind (via nvidia.com):

Die Geforce RTX 3070 – Die erhaltet ihr ab Oktober mit einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 499 €

Die Geforce RTX 3080 – Die erhaltet ihr ab 17. September mit einer UVP von 699 €

Die Geforce RTX 3090 – Die erhaltet ihr ab 24. September mit einer UVP von 1.499 €

Für mich ist das, was Nvidia zu den neuen Grafikkarten für 2020 verriet, definitiv ein Grund, aufzurüsten.

Wer schreibt hier? Ich, der Patrick von MeinMMO, baue jetzt seit mehr als 16 Jahren regelmäßig Gaming-PCs für mich, meine Familie und meine Freunde zusammen. Die Zusammenstellung der einzelnen Komponenten steht dabei im Mittelpunkt und dabei achte ich immer auf Preis und Leistung. Lohnt sich ein Upgrade nicht, empfehle ich es nicht. Doch die neuen 3000er Grafikkarten von Nvidia klingen für mich richtig aufregend.

Wie gut soll die RTX 3080 werden?

Das sagt Nvidia: Laut den Hersteller-Angaben soll die RTX 3080 einfach mal doppelt so schnell wie die RTX 2080 der letzten Generation sein. Die günstigere RTX 3070 ist noch schneller als das letzte Flaggschiff, die RTX 2080 Ti.

Der Leistungsunterschied, der mit den neuen Karten auf uns zukommt, ist also enorm. Als Hardware-Interessierter rieb ich mir nach dieser Vorstellung die Hände.

Werfen wir dazu einen groben Blick aufs Datenblatt der neuen RTX 3000 GPUs.

Geforce RTX 3090 Geforce RTX 3080 Geforce RTX 3070 Nvidia CUDA-

Recheneinheiten 10496 8704 5888 Boost-Taktung 1.70 GHz 1.71 GHz 1.73 GHz Speicher 24 GB 10 GB 8 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X GDDR6 Leistungs-

Aufnahme 350 Watt 320 Watt 220 Watt

Das Innenleben der RTX 3080

Im Bereich Raytracing legt die neue Generation zu. Die Raytracing- und Tensor-Kerne sollen, genau wie die normalen Shader, ordentlich verbessert sein. Die Shader- und Tensor-Kerne 2,7 mal so schnell im Vergleich zur ersten RTX-Generation. Die Raytracing-Kerne immerhin 1,7 mal so schnell wie die erste RTX-Gen. Wer also Wert auf Games mit Raytracing legt, kann hier laut Nvidias Daten ordentlich profitieren.

Die RTX 3080 steht schon auf meiner Wunschliste

Darum werde ich aufrüsten: Anfang 2017 kaufte ich meinen Gaming-Rechner, wie er hier an meinem Schreibtisch steht, mit einer GTX 1080. Gut, kleine Upgrades wie mehr RAM und eine größere SSD gab es zwischendurch, doch meine Grafikkarte wechselte ich nicht, obwohl ich mit der RTX 2000er Serie liebäugelte.

Zwar waren die RTX2000-Karten schon besser als meine, doch das Upgrade stand für mich in einem zu schlechten Verhältnis von Preis und Leistung. Ich sah keine Rechtfertigung, eine neue Grafikkarte für so viel Geld zu kaufen. Der Sprung in der Performance war mir einfach zu gering.

Nun bringt Nvidia mit der RTX 3000er Serie neue Grafikkarten auf den Markt und setzt diese auch noch mit einem verhältnismäßig niedrigem Preis an. Und die sind auch noch gravierend besser als die Karten der 2000er-Serie. Wie GameStar berichtet, sind gebrauchte RTX 2080 Ti nach der Ampere-Vorstellung nun so günstig wie nie.

Diese Preis/Leistung ist eine Kampfansage, an der die Konkurrenz bei AMD ordentlich zu knabbern haben wird.

Der enorme Leistungssprung der neuen Modelle, den auch die RTX 3080 liefert, zusammen mit diesem Kampfpreis ist für mich ein großes Argument, meine alte 1080 nun endlich in Rente zu schicken und mir noch dieses Jahr die 3080 zu gönnen. Doch vorher warte ich mal noch ein paar Tests ab.

Wie sieht’s bei euch aus? Konnten die neuen Modelle von Nvidia euch überzeugen und wie gefiel euch die Präsentation?