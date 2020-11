Solltet ihr eure Konsole im Handel bestellt haben und wollt sie am Releasetag abholen: Hier haben wir Tipps und Hinweise für euch, was man beachten muss, wenn man seine PS5 oder Xbox Series X|S im Geschäft trotz Lockdown abholen möchte:

Mittlerweile haben schon die ersten Influencer ihre PS5 Konsole bekommen , doch das freut nicht jeden. Einige finden es falsch, dass bestimmte Personenkreise bevorzugt werden. Zumindest wissen wir dank der ersten Unboxing-Videos mittlerweile, was alles in der Verkaufsbox der PS5 steckt.

Ist das schon offiziell? Nein, bisher gibt es kein offizielles Statement von Sony bezüglich des HDMI-Kabels. Es könnte also durchaus sein, dass in den Verkaufsboxen der PS5, die an die Endkunden gehen, das richtige Kabel enthalten ist. Bisher gibt es hierfür aber keine Aussage vom Hersteller der PlayStation 5.

Was ist mit 4K und höheren Auflösungen? HDMI 2.0a unterstützt auch 4K-Inhalte, bietet aber maximal 60 Hz und geringe Farbauflösungen. So wird RGB nicht unterstützt. HDMI 2.1 bietet im Gegensatz zusätzlich noch die Möglichkeit von bis zu 120 Hz.

Was ist HDMI? HDMI heißt eigentlich „High Definition Multimedia Interface“ und beschreibt einen Standard für die digitale Bild- und Ton-Übertragung. Damit könnt ihr gleichzeitig digitalen Ton und Bild an ein Gerät übertragen.

Die PlayStation 5 bietet HDMI 2.1. Wir erklären euch, was euch dieser Standard bietet und für wen das wichtig werden könnte. Außerdem schauen wir uns das Gerücht an, dass die PS5 ein falsches Kabel mitliefert.

