Die Xbox Series X und Series S in Bildern – So sieht die Next-Gen aus

In dem großen Karton ist Platz genug für die Series X und oben ist ein Fach, in dem die beiden Kabel, der Controller, Batterien und die Anleitung (die ja jeder fleißig liest) liegen.

Unsere Bilderstrecke beginnen wir mit der größeren, stärkeren Version der beiden Konsolen – der Series X. Wie ihr bereits wisst, könnt ihr sie im Stehen, aber auch im Liegen betreiben. Im Liegen bleibt allerdings der Standfuß am Gerät . Mich hat das nicht wirklich gestört, da die Seite der Konsole bei mir in der TV-Bank eh kaum beleuchtet wird.

Doch keine Sorge, ich habe für euch die wichtigsten Details wie die Slots für die Speichererweiterung, die Controller und die Konsolen im Größenvergleich festgehalten. Und da wir uns nun mal im Internet befinden, ist der berühmte „banana for scale“-Vergleich auch dabei. Wie ihr dem Titelbild entnehmen könnt, war das mit der Banane gar nicht so einfach.

Damit wir uns selbst schon vor dem offiziellen Launch der Konsolen ein Bild der Xbox Series X und S machen konnten, schickte Microsoft jeweils eine der Konsolen an uns von MeinMMO. Und ich, Patrick Freese, durfte die Geräte auspacken und genau begutachten – Was man halt so tut, bevor man damit spielt.

