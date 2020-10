Konnektivität: Das Verbinden des Controllers mit der Xbox Series X erklären Tester als „schnell“ und „problemlos“. Also genau so, wie es sein soll.

USB-Laden: Für das Aufladen des Controllers gibt es jetzt einen USB-C-Anschluss. Damit könnt ihr den Controller direkt per Kabel an die Konsole anschließen oder eingebaute Akkupacks aufladen.

Das Gewicht: Jeff Grubb erklärt auf Venturebeat außerdem, dass der Controller etwas schwerer als der der Xbox One ist. Und das ist mit Abstand die beste Änderung des Controllers für ihn. Zwar sei die Gewichtsanpassung sehr subtil, doch dadurch liegt der Controller noch besser in der Hand, sagt er.

Im Vergleichsbild zeigen wir euch die drei Farben des Controllers untereinander, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, was für euch in Frage kommt.

Wie GamePro im Test des Xbox-Controllers schreibt, kann man die Xbox-Zubehörapp nutzen, um die Taste zu belegen. So wird das schnelle Aufnehmen von Spielinhalten deutlich einfacher. Bei der Xbox One musste man dafür immer erst den Umweg über das Guide-Menü nehmen.

In diesem Artikel wollen wir uns mit dem neuen Controller der Xbox Series X und Series S beschäftigen. Was hat sich seit dem letzten Gamepad verbessert?

Um was geht es? Inzwischen hat Microsoft schon einige tiefe Einblicke in die neue Xbox Series X und Series S gewährt. Auch Tester durften schon mit den Konsolen zocken, die Next-Gen-Spiele ausprobieren und sich die Hardware genau ansehen. Deutsche Tests beschreiben die Xbox Series X als „schnell“ und „leise“.

Die Xbox Series X und Series S kommen beide mit einem neuen Controller daher. Aber was macht der neue Xbox Controller besser? Wir schauen uns die Features und Tests an.

