Xbox Series X: Leistungsboost für alte Xbox-Perlen auf Next-Gen – So gut siehts aus

So erwarten euch anhand dieser Vergleichsbilder deutlich mehr Leistung und farbenfrohere Bilder auf der Xbox Series X und Series S. Doch die Grafik ist nicht alleine das, was Tester überzeugt. Das „bessere Gefühl“ ist das, wovon Xbox-Tester schwärmen . Aber was meinen sie damit?

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wie erreicht man das? Ein wichtiger Punkt ist das „Auto-HDR“. HDR steht für High Dynamic Range, also einen hohen Dynamikbereich. Der sorgt dafür, einen größeren Bereich an Helligkeitswerten und Farben zu rendern. Im Ergebnis sehen Bilder dann im Vergleich zu Standard Dynamic Range voller und tiefer aus.

Was ist neu? In einem Blog-Post erläuterte Microsoft weitere Details zur Abwärtskompatibilität der neuen Xbox Series X und Series S . Das Programm soll schon zum Release der neuen Generation Zugang zu tausenden Spielen aus vier Generationen bringen, erklärt das Team. Und diese Spiele profitieren nochmal von Verbesserungen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 3 × sechs =

Insert

You are going to send email to