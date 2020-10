Xbox Series X: Schnell und leise – das sagen erste deutsche Previews

In Deutschland durfte die Presse in den letzten Tagen die neue Xbox Series X von Microsoft testen. Heute, am 15. Oktober, dürfen die Tester über ihre Erfahrungen sprechen. Wir zeigen euch die wichtigsten Previews.

Um was geht es? Die Xbox Series X hatte in den letzten Wochen schon bei vielen Testern ein Zuhause gefunden. Außerhalb von Deutschland fanden die Tests schon vor einigen Tagen statt. Da schwärmte man vom „Konsolen-Gefühl“ bei der Xbox Series X.

Heute, am 15. Oktober, durften weitere Tests zur Xbox Series X veröffentlicht werden und wir zeigen euch, was die Presse dazu zu sagen hat.

GamePro.de „die Konsole ist unglaublich leise“

Tobis Veltin von der GamePro konnte Microsofts neue Konsole schon testen und fasst seine Ersteinschätzung zur Xbox Series X zusammen. Dabei gilt zu bedenken, dass es sich noch nicht um einen finalen Test handelt.

Quelle: GamePro

Performance: Die Xbox Series X ist enorm leistungsfähig. Alles, was man mit ihr macht, geschieht sehr schnell. Dazu kommen hohe Framerates und die Optimierung von fast allen ausprobierten, abwärtskompatiblen Spielen. Microsoft erklärte erst kürzlich, wie man alte Spiele auf der Xbox Series X noch besser und schöner macht.

Die Konsole sei „unglaublich leise und wird nicht übermäßig heiß“.

Die GamePro lobt die geringen Ladezeiten der Spiele und das schnelle Dashboard. Hier gibt es deutliche Unterschiede zur Xbox One.

Quelle: GamePro

Controller: Der Controller wird besonders gelobt. Hier habe es eine spürbare Entwicklung des One Pads gegeben. Die Steuerkreuzänderung sowie die Share-Taste sind nützliche Features, die im Ersteindruck hervorgehoben werden.

Spiele: Spielen konnte man beim Ersteindruck der GamePro die beiden „Next-Gen-Spiele“ Dirt 5 und Yakuza. Gelobt wird hier die starke Performance und die schöne Optik in den Games. Ein echter „Wow-Effekt“ fehlt aber noch.

Den vollständigen Bericht über den Ersteindruck mit den Links zu den jeweiligen Kategorien könnt ihr hier auf GamePro.de nachlesen.

Golem.de – Entwarnung bei Wärme-Entwicklung

Im Test von Golem.de schreibt Peter Steinlechner, die Xbox Series X hätte sich auch nach vielen Stunden in Betrieb „nie auch nur ansatzweise so stark aufgeheizt, dass wir uns ernsthaft Sorgen gemacht hätten.“

Zwar gehe die Wärme spürbar aus den Lüftungslöchern hinaus, doch sei sie dann ja eben auch aus dem System.

Dazu schreibt man im Test, dass man die Konsole ohne Raytracing noch nicht ganz an seine Grenzen führte. Im Test spielte man Dirt 5 in 4K-Auflösungen und mit einer Bildrate von 120 FPS. Da warte man jetzt auf weitere Next-Gen-Games, um die Hitzeentwicklung weiter auszuprobieren.

Den vollständigen Erfahrungsbericht findet ihr auf Golem.de.

PCGames.de sagt: „Eine tolle Konsole, leider nur ohne die ganz tollen Spiele“

Laut Test von David Benke auf PCGames.de, wird die Xbox Series X wohl zurecht als die stärkste Konsole aller Zeiten bezeichnet.

Selbst Spiele, die nicht für die Xbox Series X optiminiert wurden, würden bei verbesserten Ladezeiten, Bildraten und Auflösungen glänzen. 120 FPS und 4K-Auflösungen würden einen klaren Eindruck von Next-Gen vermitteln.

Abzüge gibt es bei der Speichererweiterung, die man mit 220 € als teuer abstempelt. Außerdem fehlen dem Tester die reizvollen Launchtitel neben dem Game Pass.

Den vollständigen Test findet ihr auf PCGames.de

Heise.de: „Leises 4K-Powerhouse mit Pfiff“

Für Heise.de berichten Martin Fischer und Michael Wieczorek über die Xbox Series X. Im Vorabcheck erklären sie, dass die Konsole leise ist, ordentlich Power bietet und mit sinnvollen Funktionen ausgestattet ist.

Im Fazit erklären die Tester von Heise.de, dass Sony es mit der PlayStation 5 zumindest technisch schwer habe, gegen die Xbox Series X zu bestehen. „Besonders die geringe Geräuschentwicklung weiß zu gefallen, das schlichte Design fügt sich in viele Wohnzimmer nahtlos ein. Die dank der rasend schnellen SSD mögliche Quick-Resume-Funktion erhöht den Komfort spürbar – das schnelle Umschalten zwischen Spielen möchte man nicht mehr missen.“

Man erwähnt im Bericht auch, dass es um Exklusiv-Titel der Xbox Series X rar steht und Sony hier einen Vorteil hat. Doch der Game Pass könnte mittelfristig interessanter sein, als eine Hand voll Exklusivtitel, heißt es im Fazit.

Den vollständigen Bericht von Heise.de findet ihr hier

Wenn ihr gern Tests zu Microsofts neuer Konsole lest, dann schaut doch mal, wie die ersten Tester die Xbox Series X so bewertet haben. Da gibt es auch spannende Vergleiche der Ladezeiten im Vergleich mit der aktuellen Xbox One X. Wenn ihr also Umsteiger von der Current-Gen auf die Next-Gen seid, könnt ihr dort direkt eure Vorteile erkennen.