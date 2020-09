Habt ihr überhaupt genug Platz für die Xbox Series X?

Was bevorzugt ihr? Wollt ihr die Konsole hinstellen oder sind liegende Konsolen bei euch Zuhause Pflicht? Und habt ihr überhaupt genug Platz dafür? Schreibt uns doch in die Kommentare, wie und wo ihr die große Konsole unterbringen wollt und ob euch die Maße überhaupt stören. Vielleicht findet sich ja auch neben dem Fernseher oder auf dem Fußboden mehr Platz als in eurem TV-Schrank.

Microsoft bestätigte bereits, dass man die Konsole auch hinlegen kann, wenn man das will. Doch das Logo auf dem Power-Button wird nicht rotieren. Außerdem kann man dann an einer Seite den Standfuß sehen, der ja eigentlich unten ist. Das sind die kleineren Nachteile beim Hinlegen der Konsole.

Hinlegen oder hinstellen? Eine Frage in den Wohnzimmern oder an den Schreibtischen von Gamern ist, ob man seine PlayStation oder Xbox vertikal hinstellt oder horizontal hinlegt. Dabei spielen Optik und Platz eine wichtige Rolle. Gerade jetzt, wo die Xbox Series X mit Preis und Release-Datum vorgestellt wurde, ist das Thema spannend.

Die Xbox Series X ist riesig und erste Vergleichsbilder der Konsolen zeigen, was da überhaupt in euer Wohnzimmer kommt. Microsoft bestätigte jetzt außerdem, dass man den Standfuß nicht entfernen kann.

