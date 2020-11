Entwickler von Geshin Impact verraten, wer der beliebteste Charakter ist

Genshin Impact hat viele spielbare Charaktere, aus denen die Spieler wählen können. Der Entwickler miHoYo verrät, wer von ihnen ganz vorne liegt.

Was sagen die Entwickler? In einem Interview mit den Kollegen von Polygon haben die Entwickler den Charakter Fischl als die Favoritin der Spieler genannt. Laut miHoYo geht es aus den internen Statistiken hervor, dass die Prinzessin der Verurteilung von den meisten Spielern aktiv genutzt wird.

Der Abstand zwischen den einzelnen Charakteren ist zwar nicht überragend groß, aber Fischl schaffte es dennoch sich an die Spitze zu kämpfen. Entwickler miHoYo sagten dazu:

Jeder Charakter wird seine eigene Fan-Base haben und wir glauben, dass es das Beste ist, die Spieler einfach selbst entscheiden zu lassen, wer ihre Favoriten sind. miHoYo gegenüber Polygon

Dieses Ergebnis überlappt sich übrigens mit unserer User-Umfrage. Die MeinMMO-Leser konnten darüber abstimmen, welche Charaktere sie am besten finden und Fischl kam in dem Rennen als Siegerin hervor.

Der Ankündigungs-Trailer von Fischl

Warum ist Fischl beliebt? Die Prinzessin der Verurteilung Fischl ist ein recht exzentrischer und mysteriöser Charakter, der aus der Welt Immernachtreich verbannt wurde. Seitdem reist sie zusammen mit ihrem Raben Oz durch Teyvat und „beobachtet und spinnt die Fäden des Schicksals“.

Fischl ist außerdem ein richtig mächtiger Charakter. Sie ist ein Electro-User, der einen Bogen nutz, und ist extrem mobil. Zwar ist sie „nur“ ein 4-Sterne-Charakter, aber sie kann dennoch ordentlich austeilen. Sie gehört in der Tier-List zu den Rang-S-Charakteren und zu den besten Supports im Spiel.

Einige Spieler in der Genshin-Impact-Community nennen sie „Machine Gun Fischl“, wahlweise wegen ihrer schnellen Builds oder wegen der Animations-Abbruch-Methode, die ihren Schadens-Output noch weiter steigert.

Wir von MeinMMO haben den Entwickler miHoYo auf die Beliebtheit von Fischl im Zusammenhang mit unserer Umfrage angesprochen. Sie haben ihre eigene Theorien darüber, warum Fischl so beliebt ist:

Vielen Dank an alle Mein-MMO-Leser, die für Fischl abgestimmt haben! Zunächst einmal, Fischls Charakterisierung, einschließlich ihrer Persönlichkeit, Bewegungen und Dialogen, wurden stetig von unserem Team überarbeitet, um die Figur so lebendig und ansprechend wie möglich zu gestalten. Darüber hinaus ist der exzentrische Stil der Figur wahrscheinlich sehr ansprechend für viele Spieler und ihre Handhabung im Spiel ist relativ einfach, was vielleicht auch zu ihrer Beliebtheit beiträgt. miHoYo im Interview mit MeinMMO

Was ist in Genshin Impact sonst so los? Die Spieler können sich in Genshin Impact aktzell über das erste große Update freuen. Der Patch 1.1 brachte mit sich

neue Charaktere

Banner

Waffen

Fortzsetzung der Geschichte von Genshin Impact sowie weitere Neben-Quests

neue Weltenaufträge

Es wird bald außerdem die Möglichkeit geben, die beliebte und starke Fischl kostenlos aus einem Event zu erhalten. Dieses wird am 16. November losgehen und endet am 30. November. Also haltet die Augen offen und schnappt euch den nützlichen Electro-Support.

Alle Infos zum Update und dem Fischl-Event findet ihr in den Patch-Notes zu 1.1.