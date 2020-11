Genshin Impact: Patch Notes für Update 1.1 – Das steckt alles drin

Die offiziellen Patchnotes für Patch 1.1 von Genshin Impact sind da. Wir verraten euch, was alles im ersten großen Update steckt.

Nicht mehr lange, dann steht in Genshin Impact die Veröffentlichung des ersten großen Updates bevor. Der Patch 1.1 bringt viele neue Inhalte und Verbesserungen, die sich Spieler in den letzten Wochen gewünscht haben. Auch wird die Story weiter vorangetrieben und neue Charaktere sind erhältlich. Einige kann man sich durch Gameplay verdienen, andere müssen über das „Gebete“-System gezogen werden.

Wir verraten euch, was die Highlights des Updates vom 11. November sind und haben im Anschluss die offiziellen Patchnotes für euch vorbereitet.

Die Highlights aus dem Patch 1.1

Neue Charaktere: Einige neue Charaktere können in Genshin Impact gespielt werden. Das sind:

Zhongli, ein Geo-Nutzer

Childe, ein Hydro-Nutzer mit Bogen

Xinyan mit einem Claymore und Pyro-Element

Diona mit einem Bogen und Cryo-Energie

Den Anfang im Banner macht übrigens Childe (Tartaglia). Die Chance ihn zu bekommen, ist im Banner erhöht, ebenso wie die Chance auf diese 4-Sterne-Charaktere: Diona, Beidou und Ningguang.

Die beiden Charaktere Xinyan und Zhongli sind wohl erst im nächsten Banner.

Neue Questreihe in Liyue: Die Hauptgeschichte in Liyue wird fortgeführt. Nach dem verfrühten Ende geht es nun endlich weiter und wir erfahren, was mit dem Geo-Archon geschehen ist und was für Machenschaften hinter den Ereignissen im Hafen von Liyue stecken.

Neues Ruf-System: Für Liyue und Mondstand gibt es nun ein Ansehen-System. Ihr könnt verschiedene Ruf-Stufen in den Städten erreichen und dadurch neue Boni freischalten. Das kann etwa ein verringerter Preis beim Händler sein, aber auch neue kosmetische Gleiter-Optionen oder Rezepte für die Alchemie.

Verbesserungen am Harz-System: Das maximale Harz-Limit steigt leicht an, sodass ihr mehr Harz ansparen könnt, bevor ihr es ausgeben müsst. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, Harz in „Kondensiertes Harz“ umzuwandeln, wodurch ihr die Belohnungen aus Gedeih der Elemente und Sphären verbessern könnt. Ihr könnt dann 40 Harz ausgeben, um die doppelte Menge an Belohnungen zu erhalten. Das spart Zeit und erlaubt es euch, Harz „anzusammeln“ um dann an einem Tag viel auf einmal auszugeben.

Dennoch bleibt die Kritik am Harz-System bestehen.

Harz könnt ihr bald kondensieren und so später für Sphären verwenden.

Urgestein für alle: Zuletzt gibt es eine kleine Entschädigung für alle Spieler, weil die Server einige Stunden lang offline sind, um den Patch aufzuspielen. Jeder, der mindestens Abenteuerrang 5 erreicht hat, kann nach den Wartungsarbeiten 300x Urgestein aus seinen Nachrichten ziehen. Damit lassen sich etwa Gebete kaufen oder ursprüngliches Harz wieder auffüllen.

Die offiziellen Patch Notes zu Patch 1.1 von Genshin Impact

Hier sind nun die veröffentlichten Patch Notes aus dem Update 1.1.

1. Neue Figuren

„Der Graf – Tartaglia (Hydro)“ (5 Sterne)

◇ Der Letzte unter den Elf der Fatui, der Graf genannt, mit großen Erfolgen auf dem Schlachtfeld.



„Putzige Mischung – Diona (Kryo)“ (4 Sterne)

◇ Eine junge Frau, die nicht-menschliches Blut in sich trägt. Zudem ist sie die äußerst beliebte Wirtin der Taverne „Zum Katzenschwanz“.



◆ Das Aktionsgebet „Lebe wohl, winterliche Stadt“ ist ab der Aktualisierung auf Version 1.1 bis 2020-12-01 15:59:59 Uhr verfügbar. Die Wahrscheinlichkeit zum Ziehen der limitierten 5-Sterne-Figur „Der Graf – Tartaglia (Hydro)“ sowie der 4-Sterne-Figuren „Putzige Mischung – Diona (Kryo)“, „Ungekrönte Königin der Meere – Beidou (Elektro)“ und „Verdeckter Mond – Ningguang (Geo)“ steigt dabei stark an!



◆ Die Figurenprobieraktion „Probelauf“ ist ab der Aktualisierung auf Version 1.1 bis 2020-12-01 15:59:59 Uhr verfügbar. Du kannst mit einer festgelegten Truppe, die die Figur enthält, die du ausprobieren möchtest, einen bestimmten Dungeon bestreiten. Nach einer bestandenen Herausforderung erhältst du sogar Belohnungen dafür!



„Besucher bei den Sterblichen – Zhongli (Geo)“ (5 Sterne)

◇ Ein geheimnisvoller Gast beim Bestattungsunternehmen Wangsheng, der eine unglaubliche Menge Wissen angehäuft hat.



„Glühend heiße Musik – Xinyan (Pyro)“ (4 Sterne)

◇ Das Mädchen mit dem stürmischsten Musikgeschmack in ganz Liyue. Mit ihrer Musik und ihrem leidenschaftlichen Gesang lehnt sie sich gegen die vorgefassten Meinungen auf.



* Die Figuren „Besucher bei den Sterblichen – Zhongli (Geo)“ und „Glühend heiße Musik – Xinyan (Pyro)“ werden in späteren Aktionsgebeten erscheinen.

Diona und Xinyan werden die beiden neuen 4-Sterne-Charaktere.

2. Neue Waffen

„Katalysator – Ketten des Diesseits“ (5 Sterne)

◇ Ein steinernes Schloss, das längst vergangene Erinnerungen verschlossen hält. Nach unendlichen Umwandlungen zeigt es seine wahre Kraft.

◆ Das Aktionsgebet „Göttliches Werk“ ist ab der Aktualisierung auf Version 1.1 bis 2020-12-01 15:59:59 Uhr verfügbar. Die Wahrscheinlichkeit zum Ziehen der limitierten 5-Sterne-Waffen „Bogen – Himmelsflügel“ und „Katalysator – Ketten des Diesseits“ steigt dabei stark an



„Stangenwaffe – Regenbogenstecher“ (5 Sterne)

◇ Eine Stangenwaffe, die womöglich alles und jeden aufspießen kann. In der Luft geschwungen meint man, Spuren ihrer Schnitte sehen zu können.



„Zweihänder – Grobes Schwert“ (5 Sterne)

◇ Ein Großschwert, das böse Geister und Menschen gleichsam vertreiben kann. Es scheint keine scharfe Kante zu haben und doch göttliche Kraft zu besitzen.



* Die Waffen „Stangenwaffe – Regenbogenstecher“ und „Zweihänder – Grobes Schwert“ werden in späteren Aktionsgebeten erscheinen.



„Stangenwaffe – Königlicher Jagdspeer“ (4 Sterne)

◇ Eine Lanze, die früher einer der alten Aristokraten von Mondstadt führte und von diesem gehegt und gepflegt wurde. Sie hat bisher nie das Tageslicht gesehen, ist aber trotzdem unvergleichlich spitz.



* Beim Händler kannst du Sternenglanz gegen die Waffe „Stangenwaffe – Königlicher Jagdspeer“ eintauschen.

3. Neue Handlung

a) Neuer Archontenauftrag

◇ Du triffst am Dreibecherrausch auf die mysteriöse Botin Ganyu, die behauptet, auf Ningguangs Geheiß gekommen zu sein, und dich ins Jadegemach einlädt, einen Palast, der im Himmel schwebt.

Zusammen mit Paimon begibst du dich zum Tianheng-Berg, von dem aus du das Jadegemach in der Ferne sehen kannst.

◆ Mit der Aktualisierung auf Version 1.1 ist auch der Archontenauftrag Kapitel I – 3. Akt „Ein aufsteigender Stern“ verfügbar. Schließ eine Reihe von Aufträgen ab, um Urgestein, Material zur Waffenverstärkung, Material für Figuren-EP und andere Belohnungen zu erhalten!



b) Neue Legendenaufträge

◇ Laut den Millelithen haben mehrere Berichte von Augenzeugen die Anwesenheit von Ruinenwächtern in dem Gebiet bestätigt, auch wenn dies weit über ihren üblichen Aktionsradius hinausgeht. Nach ein paar Untersuchungen musst du aber feststellen, dass diese Ruinenwächter nichts weiter als Spielzeuge eines Kindes sind …

◆ Mit der Aktualisierung auf Version 1.1 ist der Legendenauftrag „Kloppis Aufbruch“ von Monoceros Caeli – 1. Akt verfügbar.

Schließ eine Reihe von Aufträgen ab, um Urgestein, Material zur Waffenverstärkung, Material für Figuren-EP und andere Belohnungen zu erhalten!

◆ Später wird auch der Legendenauftrag „Sal Flore“ von Historia Antiqua – 1. Akt verfügbar sein.



c) Neue Weltaufträge

◆ Neue Weltaufträge: „Die Angelegenheiten der Abenteurergilde“, „Erforderliche Maßnahmen, „Wertvolle Worte“, „Changchangs kleiner Freund“, „Das Geheimnis von Nantianmen“, „Ein Gedicht an jene Stadt“, „Unermüdliche Forschung“

◆ Schließ die Aufträge ab, um Mora, Material für Figuren-EP und andere Belohnungen zu erhalten!

Fischl, die „Prinzessin der Verurteilung“ – sie wird bald kostenlos.

4. Neue Aktionen

Hauptaktion der Version „Ferne Sterne“

◇Seltsame Meteoriten fallen auf Teyvat herab und bringen eine seltene Schlafkrankheit mit sich. Menschen, die in tiefem Schlummer gefangen sind, geheimnisvolle Träume, unbekannte Sterne … Die Krise rückt immer näher!



◆ Verfügbarkeit: 2020-11-16 10:00:00 Uhr bis 2020-11-30 03:59:59 Uhr

◆ Regeln: Während des Aktionszeitraums kannst du bestimmte Aufträge ausführen und die Herausforderung „Stern der Bestimmung“ abschließen, um „Kraft der schwindenden Sterne“ und „Essenz der schwindenden Sterne“ zu erhalten!

◆ Belohnungen: Tausche die Kraft der schwindenden Sterne und die Essenz der schwindenden Sterne beim Aktionshändler gegen Material für den Figurenaufstieg, Eines Helden Weisheit, mystisches Verstärkungserz, Material zur Verbesserung von Talenten, die Krone der Weisheit und andere Belohnungen ein!



Schließ „Pakt der Prinzessin“ ab, um die Figur „Prinzessin der Verurteilung! – Fischl (Elektro)“ zu erhalten!



* Darüber hinaus wird es noch die Aktionen „Flugherausforderung“ und „Vorsicht, heiß“ geben! Bald ist es soweit!

5. Neue Funkionen

a) Städteansehen

◇ Ab Abenteuerstufe 25 und nach dem Abschließen des jeweiligen Auftrags wird das Städteansehen freigeschaltet.

◆ Städteansehen gibt es im Moment für die Regionen Mondstadt und Liyue.



Bedingungen zum Freischalten des Ansehens in Mondstadt: Schließ den Prolog – 1. Akt des Archontenauftrags „Der Fremde, der den Wind fing“ ab.

Bedingungen zum Freischalten des Ansehens in Liyue: Schließ Kapitel 1 – 2. Akt des Archontenauftrags „Der Abschiedsbesuch“ ab.



◆ Du kannst bei der Logistikerin des Ordo Favonius Hertha und der Sekretärin des Rats für Allgemeine Angelegenheiten von Liyue Yu mehr über die neuen Kopfgeldjagden sowie die Bitten der Bewohner erfahren und Welterkundungen, Mondstadt-Aufträge oder Liyue-Aufträge annehmen, um dein Ansehen zu steigern.

◆ Sobald deine Ansehensstufe gestiegen ist, werden besondere Funktionen für die jeweilige Stadt freigeschaltet und du kannst Rezepte, Schmiedepläne für Hilfsmittel, Namenskärtchen, Windgleiter und andere Belohnungen erhalten.



b) Erkundungsfortschritt

Das Ruf-System bringt viele neue Boni.

Zoome soweit auf der Karte heraus, dass du den Erkundungsfortschritt für ein bestimmtes Gebiet sehen kannst. Öffne Truhen, finde Oculi, schalte Teleportationspunkte frei und mehr, um deinen Erkundungsfortschritt für das jeweilige Gebiet zu steigern.



c) Handbuch

Sammle in deinem Handbuch Informationen zu Ausrüstung, hergestellten Objekten, Geografie, Büchern und Einführungen.



d) Figurenhandbuch

Ein neues Figurenhandbuch wurde hinzugefügt.

6. Weitere neue Inhalte

a) Gameplay

◆ Neue Kaufmöglichkeiten für Rezepte:

Restaurant Wanmin: „Gestreiftes Dreierlei“;

Gasthaus Wangshu: „Bambussuppe mit Fleischeinlage“;

◆ Neue Errungenschaften wie „Herausforderer – Reihe 2“;

◆ Neue Objekte zum Einsammeln: Bambussprosse, Goldschmerle;

◆ Neues Monster: merkwürdiger Hilichurl.



b) Einstellungen

◆ Es wird nun möglich sein, die Tastaturbelebung und Handhabung von Gamepads anzupassen: Über „Paimon-Menü > Einstellungen > Eingabegerät“ kannst du eine Funktion auswählen und ihr eine beliebige Taste zuordnen.

◆ Unter „Einstellungen > Grafik“ gibt es folgende neue Optionen: Volumetrischer Nebel, Reflexion, Blooming, Massendichte, Spezialeffekte anderer Spieler.

◆ Unter „Einstellungen > Anderes“ gibt es folgende neue Optionen: Intelligente Kampfkamera, Standarddistanz der Kamera;



c) System

◆ Eine Funktion zum Sperren von Ausrüstung wurde hinzugefügt: Gesperrte Ausrüstung kann nicht zur Verstärkung oder Verfeinerung verwendet werden.

◆ Für den Mehrspielermodus wurde eine Funktion zum Melden von anderen Spielern eingeführt.

