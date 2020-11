Genshin Impact und das nervige Harz-System – Wird da noch was getan?

Das Harz-System von Genshin Impact ist seit Wochen in der Kritik. Doch kommt da noch was? Die Entwickler sprachen über Verbesserungen.

Obwohl Genshin Impact quasi „aus dem Nichts“ zu einem Welterfolg wurde, gibt es eine Menge Limitierungen im Spiel. Die nervigste davon ist wohl das Harz-System, das Spielern nach rund 30 Minuten Spielzeit pro Tag einen Riegel vorschiebt. Lange Sessions in dem RPG mit Koop-Option fallen dann aus.

Was ist das Harz-System? In Genshin Impact haben die Spieler eine besondere Ressource, das „Ursprüngliche Harz“ (Original Resin). Diese Ressource wird für fast alle Endgame-Aktivitäten in Genshin Impact benötigt. Egal ob ihr große Bosse wie den Wolf oder Sturmschrecken angeht oder nur ein paar Sphären nach Materialien durchforstet – im Endgame kostet alles Harz.

Harz lässt sich dabei nur über Zeit generieren, alle 8 Minuten bekommt ihr eines. Aktivitäten kosten zwischen 20 und 60 Harz, sodass man mitunter viele Stunden warten muss, um ein bisschen Fortschritt zu verspüren. Das erinnert an viele Energie-Systeme, wie sie Mobile-Games häufig haben.

Mit Primogems (Urgestein) kann man fast alles kaufen – auch das Harz.

Wer mehr ursprüngliches Harz will, der muss die Premium-Währung Urgestein (Primogems) ausgeben und damit früher oder später auf Echtgeld zurückgreifen. Ein System, das nicht jedem gefällt.

Was wird geändert? Auch wenn in der Vorstellung von Patch 1.1 nichts mehr davon zu hören war, will miHoYo das Maximallimit an ursprünglichem Harz anheben. Das wurde zumindest in einer „Developer Discussion“ am 22. Oktober verraten. Das Maximum von 120 Harz steigt dann auf 160 an. Das sollte zumindest für ein bisschen mehr Spielzeit am Stück sorgen. Es ändert jedoch nichts für Spieler, die ihr Harz immer rechtzeitig ausgeben.

Außerdem wird die wöchentliche Aufgabe im Battle Pass geändert. Bisher musste man dafür 1.600 Harz pro Woche ausgeben, was für Free2Play-Spieler nahezu unmöglich war. Der Wert wird auf 1.200 gesenkt und ist somit deutlich einfacher zu erreichen.

Mehr Harz gibt es gegen Cash. Aber will man das?

Kommt da noch mehr? Auf eine Anfrage von PCGamer hin erklärten die Entwickler, dass man „sich des Feedbacks bezüglich des Harz-Systems bewusst sein und das Team bereits an einigen Lösungen arbeite“. Weitere Informationen, wie das System verbessert wird, gibt es aber erst, wenn eine Implementierung dieser Lösungen absehbar wird.

Mit Patch 1.1 wird das nach aktuellem Stand wohl nicht der Fall sein.

Spieler wollen mehr zu tun haben: Das zugrunde liegende Problem beim Harz-System ist, dass die Spieler, die bereits mit der Story durch sind, wenig zu tun haben. Sie loggen einmal für die 4 Daily-Missionen ein, machen dann 3 Bosse oder 6 Sphären, was ungefähr 15 bis 30 Minuten in Anspruch nimmt. Anschließend gibt es wenig zu tun, wenn die Welt einmal leergefarmt wurde.

Es bleibt zu hoffen, dass noch mehr Inhalte kommen, die auch im Koop-Modus bestritten werden können, ohne dass Harz dafür notwendig ist. Dann könnte Genshin auch die Free2Play-Spieler wohl länger als nur ein paar Minuten pro Tag an die Bildschirme fesseln.

Wir von MeinMMO hatten die Entwickler im Interview und sie auch mit einigen Fragen zur Zukunft des Spiels gelöchert.