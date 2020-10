Genshin Impact: Endlich wissen wir, was in Patch 1.1 steckt – alle Inhalte

Patch 1.1 von Genshin Impact steht an. Die Entwickler haben nun zahlreiche Details verraten – darunter 4 neue, spielbare Charaktere.

Der Entwickler miHoYo hat endlich viele Details zum kommenden Patch 1.1 von Genshin Impact enthüllt. Wir verraten, was euch im Update erwartet und welche neuen Aktivitäten ihr in Teyvat unternehmen könnt. Es winken zahlreiche neue Charaktere, die Fortführung der Story und sogar ein neuer, wöchentlicher Boss, bei dem es sicher wieder dicke Beute gibt.

Was kommt an Story-Inhalten? Der Patch wird die Haupthandlung rund um das Gebiet Liyue abschließen und zu einem vorläufigen Ende bringen. Der Reisende hatte bisher einige Verbündete gesammelt, um die rätselhaften Vorfälle rund um den Geo-Archon zu erforschen. Die Geschichte endete bisher mit einer Einladung zu einem persönlichen Treffen, die bisher aber noch nicht angenommen werden konnte. Mit dem Patch wird das möglich sein und dieser Handlungsstrang zu einem Ende geführt, der sogar in einem Bosskampf endet.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Dabei werden auch mehr Details zu den mysteriösen Adepten ans Licht gebracht, die zusammen mit dem Geo-Archon für den Aufbau und Schutz von Liyue verantwortlich waren.

„Ferne Sterne“-Event macht Fishl kostenlos

Neues saisonales Event: Als neues Ereignis wird das „Ferne Sterne“-Event stattfinden. Das Event wird zwei Wochen andauern und soll Spieler dazu bringen, den Mehrspieler-Modus zu nutzen, um eine „große Gefahr“ zu verhindern, die Teyvat bedroht. Dem Trailer nach schlagen wohl überall auf der Welt Sterne ein, die Unheil mit sich bringen. Wer die Herausforderungen besteht, der wird aber mit Belohnungen überhäuft – Details dazu gibt es noch nicht.

Fishl wird kostenlos: Besonders cool an dem „Ferne Sterne“-Event dürfte sein, dass Spieler sich den Charakter Fishl erspielen können. Die gilt als einer der aktuellen Top-Charaktere und führt viele Tier-Listen gegenwärtig an. Sie freizuschalten und endlich spielen zu können, dürfte für viele Spieler ein Highlight des Updates werden.

Fishl, die „Prinzessin der Verurteilung“ – sie wird bald kostenlos.

4 neue Charaktere über Gebete

4 neue Charaktere kommen: Insgesamt vier neue Charaktere kommen ins Spiel, die über das Gebete-System erhältlich sein werden. Das sind Zhongli und Childe (beide 5 Sterne), die Spieler bereits aus der Handlung kennen dürften. Dazu kommen die beiden 4-Sterne-Charaktere Diona und Xianyan.

Zhongli ist ein Geo-Nutzer. Er wurde bereits geleakt und hier genauer vorgestellt.

Childe schwört auf das Hydro-Element, als Waffe nutzt er einen Bogen, kann per Fähigkeit aber auch im Nahkampf glänzen.

Xinyan setzt auf das Pyro-Element und haut mit dem Claymore zu – und offenbar mag sie Musik.

Die kleine Diona setzt auf Cryo-Energie und schwört ebenfalls auf den Bogen, also eine weitere Fernkämpferin zum Einfrieren von Feinden.

Diese und andere Charaktere wurden schon im Vorfeld geleakt.

Blöd, wenn du deutsche Worte magst, aber deine Promo-Schriftart kein passendes „ä“ enthält.

Ruf-System mit coolen Boni: Ebenfalls neu ist das Städteansehen-System, quasi ein Ruf-System. Über mehrere Stufen schaltet man Belohnungen frei, während das Ansehen in den Städten Mondstadt und Liyue weiter wächst. Es winken neue Skins für den Gleiter, aber auch ein Rabatt in der jeweiligen Stadt. Zu weiteren Belohnungen gehören:

Tragbare Teleportationspunkte

Tragbare Herde, um unterwegs kochen zu können

Resonanzsteine, mit denen sich fehlende Anemoculus- und Geoculus-Objekte aufspüren lassen

Schatzkompasse, die zu noch unentdeckten Truhen führen

Neuer wöchentlicher Boss: Zusätzlich zu Devalin und der Herausforderung des großen Wolfes wird es einen neuen, dritten Boss geben, den ihr einmal pro Woche bezwingen könnt, um dicke Beute abzustauben. Bosse sind in Genshin Impact eine der besten Quellen für starke Beute wie begehrte 5-Sterne-Artefakte – mehr davon ist also immer eine gute Sache.

Wann erscheint Patch 1.1? Der Patch 1.1 erscheint planmäßig am 11. November, also in etwas mehr als einer Woche. Das Update wird auf allen Plattformen gleichzeitig live gehen. Mit dem Release des Patches wird das Spiel auch kurz darauf auf der PlayStation 5 verfügbar sein – auch wenn die bei uns erst eine Woche später erscheint.

Zusammengefasst wird der Patch also das meiste bringen, das schon im Vorfeld geleakt wurde.

Übrigens ist auch Housing im Gespräch bei den Entwicklern – das kommt aber wohl erst später.