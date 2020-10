Ja, Genshin Impact hat Housing schon lange angekündigt

Bisher träumen einige Spieler nur vom Housing in Genshin Impact. Dabei muss das kein Traum bleiben, denn das Feature ist wohl schon lange in Planung.

In Genshin Impact gibt es eine Menge zu erforschen und jede Menge zu sehen. Doch irgendwann ist die Spielwelt erkundet und so manch einen Helden zieht es vielleicht in die Sesshaftigkeit – zumindest temporär. Doch bisher gibt es keine Möglichkeit für die Spieler, in Genshin Impact ein eigenes Heim zu beziehen. Aber das könnte sich ändern, denn die Entwickler arbeitet wohl an einem Housing System.

Housing wurde schon angesprochen: Schon vor dem Release von Genshin Impact wurde über das Housing-Feature kurz gesprochen. In einem koreanischen Interview vor dem Launch des Spiels wurde nach den Zukunftsplänen gefragt. Dort hieß es unter anderem:

In Zukunft werden wir noch mehr Figuren und mehr Handlung entwickeln, ein reichhaltigeres Gameplay über soziale Medien und eine abwechslungsreichere Gesamtspielerfahrung schaffen, wie zum Beispiel eine Housing-Funktion, Online-Mehrspieler-Aktionen und interessantere Sphären.

Die entsprechende Stelle könnt ihr bei ab Minute 11:10 sehen. Wenn es mit dem koreanisch noch etwas hapert, solltet ihr deutsche Untertitel einschalten:

Gibt es noch mehr Hinweise im Spiel? Ja. In Genshin Impact könnt ihr zahlreiche scheinbar unwichtige NPCs treffen, die euch beim Ansprechen ungefragt ihre Lebensgeschichte erklären, als wäret ihr schon seit Jahren beste Freunde. Einer dieser NPCs ist „Meister Lu“, ein meisterhafter Zimmermann. Der erzählt davon, wie viel Freude es ihm bereitet, Holz zu neuen Formen zu verarbeiten. Den hatte der Reddit-Nutzer enzumei entdeckt.

Man kann Meister Lu daraufhin fragen, ob er denn auch Lehrlinge annehmen würde. Er scheint dem nicht abgeneigt zu sein, spürt aber, dass wir noch „andere Dinge“ zu tun haben. Wenn wir irgendwann zurückkehren und dann noch immer Lust darauf haben, will er uns aber alles beibringen, solange seine alten Knochen das zulassen.

Meister Lu wäre bereit – aber wir sind es offenbar noch nicht. Bildquelle: reddit.com/r/genshin_impact/

Wann dieses „später“ der Fall sein wird, wissen wohl nur die Entwickler von miHoYo, denn das Feature wird wohl erst mit einem späteren Patch kommen.

Wie könnte das Housing in Genshin Impact aussehen? Auch wenn es dazu noch keine offiziellen Infos gibt, kann man sich so ein Feature recht einfach zusammenreimen. Immerhin ist Genshin Impact im Herzen ein Grinding-Spiel. Man müsste also wohl in die Welt hinausziehen und verschiedene Materialien sammeln – etwa Holz von regionalen Bäumen oder Schätze von bestimmten Monstern im Spiel.

Die Unterkunft selbst könnte dann mit Möbeln angepasst werden und vielleicht kann man sogar seine Lieblings-Charaktere dort antreffen – zumindest, wenn die ein hohes Freundschaftslevel haben.

Ob wir Lisa aus ihrer Bibliothek in unser Heim locken können?

Einen tatsächlichen spielerischen Nutzen kann man sich auch leicht aus den Fingern ziehen. So wäre das Haus etwa eine gute Möglichkeit, um regelmäßig Geschenke von den Charakteren zu bekommen oder vielleicht private Sidequests von Anwohnern in der Umgebung zu erhalten.

Wann genau das Feature kommt und in welchem Umfang das gestaltet wird, ist noch vollkommen unklar. Die Entwickler haben es aber bereits auf dem Schirm, weshalb man sich schon etwas von der Vorfreude mitreißen lassen kann.

Hättet ihr Lust auf ein kleines Heim mit euren Waifus und Husbandos?