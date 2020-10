Eine Übersicht aller Charaktere, die wohl innerhalb des nächsten Jahres bis Ende 2021 in Genshin Impact erscheinen werden.

Um welche Charaktere geht es hier? Genshin Impact hatte zum Start eine Auswahl von 24 Charakteren. Die konnte man sammeln und leveln. Doch Entwickler MiHoYo will noch mehr bringen. Neben weiteren Zonen soll auch die Anzahl der Charaktere erhöht werden, die ihr entweder durch Lootboxen oder die Teilnahme an besonderen Events erhaltet.

Bedenkt, dass diese Liste nicht vollständig ist. Wir werden sie aber regelmäßig für euch aktualisieren. Die Charaktere, die wir hier zeigen, erschienen bereits in chinesischen Closed Betas oder wurden bereits vor dem Launch bestätigt. Andere sind Gerüchte, weil die Charaktere bereits ingame oder in Trailern zu sehen waren.

Durch die Sammel-Eigenschaft in Genshin Impact, bei der Spieler so viele Helden wie möglich besitzen wollen, kann man wohl davon ausgehen, dass diese Liste zutrifft. Wann genau die Charaktere ihren Release haben, wissen wir bisher noch nicht. Doch wir wollen sie euch schon mal vorstellen.

Wichtig: Die Elemental-Bursts sind die Spezialfähigkeiten. Wenn ihr auf dem PC spielt, löst ihr sie mit Q aus. Also quasi die Ultis der Charaktere.

Die Elemental-Skills sind die Elementarfähigkeiten, die ihr mit der E-Taste auslöst.

Xiao

Element: Anemo | Waffe: Stangenwaffe

Wer ist das? Bei den vergangenen Beta-Tests für chinesische Spieler war Xiao ein spielbarer Charakter. Als Genshin Impact dann aber veröffentlicht wurde, fehlte er plötzlich. Spieler rechnen fest damit, dass Xiao spätestens mit dem großen November-Update 1.1 seinen Weg ins Spiel finden wird. Denn er ist bereits ein NPC, der mit Spielern während der Haupt-Questreihe interagiert.

Wie PCGamer berichtet, ist Xiao stark. Sein Elemental-Skill ist ein Dash nach vorne, der starken Anemo-Schaden zufügt und sogar in der Luft eingesetzt werden kann. Der Skill verfügt über zwei Aufladungen, die euch in Kämpfen oder beim Erkunden viel Mobilität geben.

Sein Elemental-Burst verwandelt ihn in einen Yaksha. Die Form zieht ihm immer mehr HP ab, aber erhöht seine Angriffs-Reichweite, seinen Schaden und die Sprunghöhe enorm. Außerdem wird in dieser Form jeder Schaden von ihm zu Anemo-Schaden umgewandelt

Ayaka

Element: Cryo | Waffe: Schwert

Wer ist das? Ayka konnte man beim allerersten Closed-Beta-Test in China spielen. Doch seit dem ist sie verschwunden. Das könnte daran liegen, dass sie aus der Inazuma-Region stammt, die als Haupt-Setting für Kapitel 3 herhalten soll. Doch Kapitel 3 soll erst irgendwann 2021 aktiviert werden.

Man weiß bereits, dass Ayaka mit Schwertern kämpft und zum Element Cryo gehört. Ihre Ausweichen-Fähigkeit macht sie unsichtbar. Ähnlich wie bei Mona, die sich in Wasser verwandelt, wenn sie ausweicht.

Ihre Elemental-Skills verursachen Cryo-Schaden an allen Gegnern, die sich in ihrem näheren Umfeld befinden. Ihr Elemental-Burst feuert eine Welle von vereisten Schwertern, die sich langsam zur Seite ausbreiten.

Zhongli

Element: Geo | Waffe: Stangenwaffe

Wer ist das? Wenn ihr bereits alle Story-Quests abgeschlossen habt, dann werdet ihr Zhongli schon kennengelernt haben. Man vermutet, dass er Teil des Updates am 23. November wird. Es scheint, dass Zhongli nur aus Lootboxen verfügbar wird, er ist ein 5-Stern-Charakter. Die Chancen sind also nicht so hoch, ihn zu erhalten.

Wenn ihr ihn aber zieht, habt ihr wohl großes Glück, denn Zhongli sieht stark aus. Seine Basis-Attacken sind nichts Besonderes, aber sein Elemental-Skill ist nützlich. Denn wenn ihr ihn nutzt, fügt ihr Gegnern um euch herum Geo-Schaden zu. Haltet ihr die Taste für den Skill gedrückt, lädt Zhongli ihn auf und schießt eine Welle, die alle Geo-Objekte zerstört. Darunter auch Erze.

Sein Elemental-Burst ruft einen Meteor, der getroffene Gegner in Stein verwandelt.

Childe

Element: Hydro | Waffe: Bogen, Dolche

Wer ist das? Den Charakter Childe kennt ihr vermutlich auch schon, denn er befindet sich als NPC im Spiel. Auch hier vermutet man, dass er durchs November-Update spielbar wird.

Das Besondere an Childe ist, dass er als einziger Charakter im Spiel zwischen Nahkampf- und Fernkampfangriffen wechseln kann. Mit seinem Bogen verursacht er normale und Lade-Angriffe, die Hydro-Schaden verteilen. Sein Elemental-Skill lässt ihn Dolche und Stangenwaffen für Nahkämpfe tragen. Einen Cooldown gibt es auf dem Skill nicht

Sein Elemental-Burst ist davon abhängig, welche Waffen ausgerüstet ist

Der Bogen feuert einen riesigen Hydro-Schuss, der Gegner debufft

Der Dolch macht einen großen Schnitt

Trefft ihr Gegner mit dem ersten Elemental-Burst und dann auch mit dem zweiten, verursacht ihr noch mehr Schaden.

Xinyan

Element: Pyro | Waffe: Claymore

Wer ist das? Bei Xinyan geht man auch davon aus, dass sie Teil des großen November-Updates ist. Das klingt sinnvoll, denn sie stammt aus Liyue und das ist die Haupt-Region des aktuellen Kapitels.

Da sie „nur“ ein 4-Sterne-Charakter ist, sind eure Chancen auf Xinyan aus Lootboxen schon besser als bei den 5-Sterne-Charakteren. Abgesehen davon weiß man über Xinyan, dass sie ihre Gitarre für Kämpfe nutzt.

Ihr Elemental-Skill schwingt ihre Gitarren-Axt in einem großen Kreis. Jeder getroffene Gegner lädt ihr Pyro-Schild weiter auf.

Ihr Elemental-Burst ist ein rockiges Gitarren-Riff, das Gegner zurückstößt und den Boden anzündet.

Diona

Element: Cryo | Waffe: Bogen

Wer ist das? Fans erwarten auch von Diona, dass sie mit dem November-Update zu Genshin Impact kommt. Sie ist eine Schützin, die schon im ersten Closed-Beta-Test in China erschien. Sie soll Kellnerin in einer Bar in Mondstadt sein.

Das ist das November-Update 1.1 von Genshin Impact, von dem wir hier immer wieder reden.

Der reddit-Nutzer Polonoid75 fasste einige hilfreiche Details von den Test-Servern zusammen. Darunter auch Dionas Elemental-Burst. Dabei wirft sie einen Cocktail auf die Erde, der Gegnern Schaden zufügt und verbündete heilt, wenn sie sich im Effekt befinden. Ihren Elemental-Skill kennt man bisher noch nicht.

Baizhu

Element: Dendro | Waffe: Unbekannt

Wer ist das? Der Release von Baizhu wurde bereits bestätigt, doch es gibt noch kein Release-Datum. Er wurde zuerst im dritten Closed-Beta-Test gesehen, doch war dabei kein spielbarer Charakter. Die weiße Schlange auf seinen Schultern kann sogar sprechen und heißt Changsheng. Angeblich gehört er zum Dendro-Element.

Ganyu

Element: Cryo | Waffe: Bogen

Wer ist das? Genau wie Baizhu wurde auch Ganyo bereits bei Closed-Beta-Tests als NPC gesehen. Doch vor dem Launch wurde auch sie aus dem Spiel entfernt. Gerüchte sprechen davon, dass sie in einem zukünftigen Update spielbar wird. Niemand weiß, wann das passieren soll.

Auf welchen der hier aufgeführten Charaktere für Genshin Impact freut ihr euch am meisten?

