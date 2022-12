Genshin Impact: Liste aller kostenlosen Charaktere 2022 und wie ihr sie bekommt

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Ihr findet in der Spielwelt die Statuen der verschiedenen Gottheiten (Archons), welche mit jeweils einem Element verbunden sind. Die Hauptfigur kann sich mit ihr in Einklang bringen, um über Attacken des entsprechenden Elements zu verfügen.

Insgesamt 7 Charaktere könnt ihr euch kostenlos freispielen, ohne auf sie Gebete verwenden zu müssen. Welche das sind, könnt ihr in unserer Liste nachsehen. Eine Figur wird zusätzlich vorgestellt, die zwar nicht vollkommen gratis zu holen ist, die ihr euch aber ganz einfach ergattern könnt – ohne dass ihr in zahlreichen Gebeten auf sie hoffen müsst.

Einen Großteil der Figuren in Genshin Impact erhaltet ihr durch ein Gacha-System, wobei ihr Gebete verwendet und darauf hofft, einen eurer Favoriten zu ziehen. Jedoch stattet euch das Spiel auch mit mehreren kostenlosen Charakteren aus. Mit diesen könnt ihr vor allem zu Beginn eurer Reise in der Spielwelt „Teyvat“ bereits eine solide erste Truppe zusammenstellen und die Anfangsmissionen gut bestreiten.

Insert

You are going to send email to