5 unterschätzte Charaktere in Genshin Impact – So stark sind die „schwachen“ Figuren wirklich

In jedem Spiel gibt es die Figuren, die einfach immer unterschätzt werden – so auch bei Genshin Impact. Wir von MeinMMO zeigen euch heute 5 unterschätzte Charaktere und warum sie stärker und nützlicher sind, als ihr glaubt.

Während Charaktere wie Ganyu oder Hu Tao heiß begehrt sind, gibt es auch die Kehrseite: Die Figuren, die kaum jemand benutzt, weil sie schlecht erscheinen. Wir wollen euch heute zeigen, welche Charaktere gar nicht so nutzlos sind, wie ihr vielleicht vermutet.

Wie sind wir bei der Liste vorgegangen? Bei der Auswahl der 5 Helden auf unserer Liste sind wir, neben eigenen Erfahrungen aus der Community, nach der Nutzung im gewundenen Abgrund gegangen (via spiralabyss.org). Dieser Dungeon wird meist von Spielern besucht, die sich im Endgame befinden und einige gebuildete Charaktere parat haben.

Innerhalb der Liste gibt es keine bestimmte Rangordnung. Wer nach einer detaillierten Tier Liste sucht, wird ebenfalls auf MeinMMO fündig: Genshin Impact: Tier List mit den besten Charakteren im Oktober 2021

4-Sterne Charakter – Noelle

Noelle greift mit einem Zweihänder an und ist vom Element Geo.

Was ist positiv an Noelle? Noelle kann durch ihre Fähigkeiten mehrere Rollen in eurem Team erfüllen:

Durch ihre Elementarfähigkeit gibt sie euch einen schützenden Schild.

Während sie ihre Elementarfähigkeit wirkt, ihr mit Standardangriffen und heftigen Schlägen angreift, heilt Noelle alle Teammitglieder.

Ihre Spezialfähigkeit besitzt eine hohe Reichweite.

Noelle generiert Kristalle, die ihr aufheben könnt. Diese vergeben ebenfalls einen Schild an den aktiven Charakter.

Noelle gehört zu den wenigen Charakteren, deren Werte mit Verteidigung skalieren. Der Verteidigungswert ist bei Artefakten so ziemlich der am häufigsten auftretende Stat. Das erleichtert es Artefakte für sie zu farmen.

Außerdem sind ihre besten Waffen beim Schmied oder im Battle-Pass erhältlich. Was ihre Ausrüstung betrifft, ist sie sehr genügsam und kann euch schon früh hilfreich unter die Arme greifen.

Noelle ist, kurz gesagt, die perfekte Balance zwischen Verteidigung, Support und Angriff.

Der YouTuber Howllzz zeigt euch in seinem Video, wie stark eine Noelle werden kann (via YouTube, für Mobile-User: ab Minute 7:00).

Was ist wirklich schlecht an Noelle? Noelle hat diese Schwächen:

Erst das 6. Sternbild befähigt die Geo-Kämpferin, als starker Main-DPS im Team zu fungieren.

Ihre Elementarfähigkeit generiert keine Partikel für ihre Spezialfähigkeit. Noelle benötigt dadurch etwas Investition in Aufladerate oder einen Charakter, der für sie Partikel generiert, wenn ihr die Spezialfähigkeit öfter nutzen möchtet.



Wie bekommt ihr Noelle? Noelle könnt ihr über die Anfänger-Gebete und jederzeit im Wanderlust-Banner erhalten. Manchmal kommt sie in Figurenaktionsgebeten vor.

5-Sterne Charakter – Qiqi

Qiqi greift mit einem Einhänder an und ist vom Element Kryo.

Was ist positiv an Qiqi? Qiqi erfährt zwar immer wieder viel Hate durch die Spieler und wird häufig als schwach betitelt, jedoch besitzt sie diese Stärken:

Heilt mit ihrer Elementarfähigkeit über Zeit den jeweiligen aktiven Charakter.

Sie kann ein Talisman auf die Gegner setzen, der die aktive Figur heilt, wenn sie diesen Feind attackiert.

Die Spezialfähigkeit setzt ebenfalls den Talisman auf Gegnern in der Nähe.

Qiqis Heilung skaliert mit ihrem Angriffswert, dadurch könnt ihr sie auch auf Schaden aufbauen.

Qiqis Lebenspunkte-Regeneration ist mit die stärkste im Spiel. Wenn ihr Qiqi gezogen habt und einen verlässlichen Heiler-Support benötigt, rüstet Qiqi mit dem Artefakt-Set „Altes Hofritual“ aus. Damit wird sie euren Main-DPS mit Sicherheit am Leben halten und ihn mit dem Schadensbonus des Artefakt-Sets unterstützen.

Wie stark ihre Heilung und Angriffe wirklich sein können, zeigt euch der YouTube-User inuharu in seinem Solo-Kampf mit Qiqi gegen den Boss La Signora (via YouTube).

Was ist wirklich schlecht an Qiqi? Die Elementarfähigkeit besitzt mit 30 Sekunden einen wahnsinnig hohen Cooldown.

Wie bekommt ihr Qiqi? Qiqi könnt ihr jederzeit im Wanderlust-Banner und bei Figurenaktionsgebeten erhalten.

4-Sterne Charakter – Xinyan

Xinyan greift mit einem Zweihänder an und ist vom Element Pyro.

Was ist positiv an Xinyan? Xinyan kann mit ihren Fähigkeiten mehrere Rollen im Team einnehmen:

Main-DPS: Wenn ihr sie physisch aufbaut, kann sie hohen Schaden austeilen und auf dem Feld verweilen.

Sub-DPS: Ihr könnt Xinyan schnell einwechseln, um ihre Elementar- und Spezialfähigkeit zu wirken. Wenn ihr genügend Feinde trefft und der Schild dadurch Level 3 erreicht, fügt er den Gegnern sogar Schaden zu, selbst wenn sie sich nicht auf dem Feld befindet.

Support: Die Pyro-Kriegerin kann mit ihrer Elementarfähigkeit einen Schild erzeugen, der das jeweilige aktive Teammitglied schützt. Eine passive Fähigkeit erhöht zusätzlich den physischen Schaden von Figuren um 15 %, die vom Schild geschützt werden.

Zudem kann sie mit dem Level-3-Schild genutzt werden, um Reaktionen mit dem Pyro-Element auszulösen.

Xinyan kann außerdem Gebrauch von Artefakten mit Verteidigung machen, da ihr Schild damit skaliert. Wenn ihr 6. Sternbild freigeschaltet ist, erhöht sich ihr Angriff bei heftigen Schlägen um 50 % der Verteidigung.

Wie stark Xinyan werden kann, wenn ihr sie passend ausrüstet, zeigt euch der YouTuber Moba and Chill in seinem Video (via YouTube, für Mobile-User: ab Minute 3:34).

Was ist wirklich schlecht an Xinyan? Bei einigen Spielern tritt ein Schild-Bug auf, welcher dafür sorgt, dass ihr Schild nicht Level 3 erreicht, obwohl sie genügend Gegner trifft. YouTube-User NavalhaBR hat den Bug in einem Video festgehalten (via YouTube).

Im Einzelkampf kann sie das maximale Potenzial des Schildes nicht nutzen.

Wie bekommt ihr Xinyan? Xinyan könnt ihr jederzeit im Wanderlust-Banner erhalten. Manchmal kommt sie in Figurenaktionsgebeten vor.

4-Sterne Charakter – Amber

Amber greift mit einem Bogen an und ist vom Element Pyro.

Was ist positiv an Amber? Amber befindet sich zwar häufig am Ende von Tier Lists, da sie im Vergleich zu anderen Pyro-Charakteren niedrigeren Schaden austeilt, jedoch ist sie dadurch per se kein schlechter Charakter. Sie bringt folgende Stärken mit:

Hohe Reichweite mit ihrer Spezialfähigkeit.

Ihre Spezialfähigkeit besitzt eine starke, hohe Skalierung (via Honey Impact).

Ihre Elementar- und Spezialfähigkeit verteilen immer Pyro-Flächenschaden. Das gewährleistet, dass ihr stets mehrere Gegner gleichzeitig treffen könnt.

Ambers Elementarfähigkeit ruft eine Puppe herbei, die die Gegner ablenkt. Ihr könnt so in Ruhe Schaden mit Amber verursachen.

Die Spezialfähigkeit vernichtet gegnerische Schilde wirksam.

Welchen Schaden Amber austeilen kann, zeigt euch YouTube-User Tea in seinem Free2Play-Amber-Showcase (via YouTube).

Was ist wirklich schlecht an Amber? Ihr kommt nur schlecht an ihre Sternbilder heran. Gerade ihr 2. Sternbild ist äußerst nützlich, da ihr die Puppen der Elementarfähigkeit manuell explodieren lassen könnt. Dabei richtet die Explosion 200 % zusätzlichen Schaden an.

Wie bekommt ihr Amber? Amber erhaltet ihr während der Story kostenlos. Danach könnt ihr weitere Kopien von ihr nur im Wanderlust-Banner erhalten.

4-Sterne Charakter – Chongyun

Chongyun greift mit einem Zweihänder an und ist vom Element Kryo.

Was ist positiv an Chongyun? Chongyun bietet folgende, oft übersehene, Stärken:

Seine Elementarfähigkeit kann die Standardangriffe zu Kryo-Angriffen umwandeln. Dadurch können ebenfalls gegnerische Schilde leichter zerstört werden.

Er generiert viele Partikel mit seiner Elementarfähigkeit → wirksame Kryo-Batterie.

Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit im Eisfeld der Elementarfähigkeit, wenn ihr Chongyun hoch genug gelevelt habt, um das passive Talent dafür freizuschalten.

Chongyuns Spezialfähigkeit hat mit 40 Punkten sehr niedrige Energiekosten und teilt soliden Schaden aus.

Die Spezialfähigkeit bietet sich an, um Chongyun schnell einzuwechseln und Schaden damit zu verursachen.

Chongyuns Spezialfähigkeit eignet sich hervorragend, um gegnerische Schilde zu zerstören.

Zusammen mit Bennetts Spezialfähigkeit, kann Chongyuns Spezialfähigkeit dreimal eine starke Schmelzen-Reaktion auslösen.

Sein 2. Sternbild erlaubt ihm den Cooldown von Spezialfähigkeiten um 15 % zu reduzieren, die im Feld von seiner Elementarfähigkeit gewirkt werden.

Defx Sand zeigt euch in seinem YouTube-Video, was ein Free2Play-Chongyun in verschiedenen Situationen ausrichten kann (via YouTube, für Mobile-User: ab Minute 1:09).

Was ist wirklich schlecht an Chongyun? Chongyun kann eher weniger als Main-DPS fungieren, da er langsame Attacken-Animationen und einen der niedrigsten Basis-Angriffswerte besitzt.

Wenn ihr nicht wollt, dass eure Standardangriffe zum Kryo-Attribut werden, könnte die Elementarfähigkeit stören.

Wie bekommt ihr Chongyun? Chongyun könnt ihr jederzeit im Wanderlust-Banner erhalten. Manchmal kommt er in Figurenaktionsgebeten vor.

Was haltet ihr von den Charakteren? Kennt ihr weitere Stärken und Schwächen dieser Figuren oder nutzt ihr sie nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

