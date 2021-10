Genshin Impact besitzt mittlerweile 41 unterschiedliche Charaktere. Wir von MeinMMO geben euch einen Überblick in 4 verschiedenen Ranglisten und wie stark ihr die Figuren dadurch einschätzen könnt. Zudem zeigen wir euch ein Artefakt-Set, welches sich auf dem jeweiligen Kämpfer lohnt und eine jeweils passende Team-Konstellation.

Was zeigen euch diese Tier Lists? Diese Ranglisten sollen euch einen Überblick über die groben Stärken und Schwächen der Charaktere geben. Außerdem werden alle verfügbaren Charaktere in vier verschiedenen Kategorien miteinander verglichen.

Diese Kategorien sind:

Alle Fähigkeiten allgemein und insgesamt betrachtet

Main-DPs Die Figuren, die hauptsächlich im Kampf sind und großen Schaden austeilen können

Sub-DPS Charaktere, die durch ihren Burst oder Off-Field Schaden anrichten

Support/Utility Figuren, die heilen, buffen und Gegner debuffen



Manche Charaktere werden in bestimmten Kategorien ausgelassen, da sie in diesem Bereich weniger bis gar nicht genutzt werden oder keine nennenswerten Stärken besitzen.

Weiterhin zeigen wir euch, welches Artefakt-Set sich auf den Charakteren besonders lohnen kann und eine Team-Konstellation, die vorteilhaft für den jeweiligen Kämpfer ist. Dabei haben wir darauf geachtet, möglichst zwischen den Teammitgliedern zu variieren.

Außerdem geben wir euch einen kurzen, groben Einblick in die Fähigkeiten der Charaktere, damit ihr euch ein Bild von ihnen machen könnt, falls ihr nicht über sie Bescheid wisst.

Was bedeuten die Tiers? Wir sortieren die Figuren nach Nützlichkeit und Stärke. Der SS-Tier ist dabei der beste, danach folgen die S-, A-, B- und C-Tier. Im C-Tier findet ihr also die schlechtesten Charaktere wieder. Innerhalb der Tiers ist die Reihenfolge willkürlich gewählt und hat keine weitere Bedeutung.

Was bedeutet C„Zahl“? C steht für Constellation, was übersetzt „Sternbild“ bedeutet. Zieht ihr einen Charakter doppelt aus einem Banner, schaltet ihr so ein weiteres Sternbild frei. C1 bedeutet beispielsweise also, dass ihr den Kämpfer einmal doppelt bekommen habt und so sein 1. Sternbild freischalten könnt. Sternbilder verstärken eure Helden.

Steht bei den Charakteren keine Angabe, bedeutet das, dass kein Sternbild freigeschaltet sein muss.

Was zeigen euch diese Tier Lists nicht? Welche Charaktere ihr wirklich benutzen sollt. Jede einzelne von den Figuren hat ihre Stärken und Schwächen. Je nachdem wie viel ihr in einen Charakter investieren wollt, spiegelt sich dies auch in seiner Stärke wider. Artefakte, Talent-Level, Waffen und das Team sind ausschlaggebend.

Nur, weil sich Amber in so vielen Tier Lists im C- oder D-Tier befindet, bedeutet das nicht, dass sie nicht stark sein kann. Am Ende sind vor allem Spielstil, Handhabung, Design und Sympathie die entscheidenden, wichtigen Knackpunkte in Genshin Impact.

So entstanden die Ranglisten: Wir haben fünf andere Webseiten mit unseren eigenen Erfahrungen, die wir in einem Jahr und 700 Stunden Spielzeit gemacht haben, abgeglichen und daraus ein Ranking erstellt. Außerdem haben wir zusätzlich geschaut, welche Charaktere oft erfolgreich im gewundenen Abgrund genutzt werden (via Wir haben fünf andere Webseiten mit unseren eigenen Erfahrungen, die wir in einem Jahr und 700 Stunden Spielzeit gemacht haben, abgeglichen und daraus ein Ranking erstellt. Außerdem haben wir zusätzlich geschaut, welche Charaktere oft erfolgreich im gewundenen Abgrund genutzt werden (via Spiral Abyss Analytics ). Den Abgleich könnt ihr in unserer Google-Tabelle abrufen (via Google Tabellen ).

Wir aktualisieren die Tier List immer, sobald sich ein neuer Charakter zwei Wochen in Genshin Impact befindet. Die nächste Figur, die wir hinzufügen, wird Thoma sein, der mit Patch 2.2 seinen Weg ins Spiel findet.

Alle 41 Charaktere in den 4 Tier Lists

Im allgemeinen Ranking haben wir alle Fähigkeiten miteinander und untereinander betrachtet. Natürlich kann beispielsweise Qiqi nicht mit dem Schaden von Xiao mithalten, jedoch zählt sie mit zu den besten Heilerinnen im Spiel, weshalb sie mit ihm zusammen im S-Tier steht.

Alle Fähigkeiten allgemein betrachtet in der Tier List (via TierMaker).

Tabellenansicht des Rankings

Tier Charakter SS Raiden Shogun

Kazuha

Hu Tao

Ganyu

Zhongli

Venti

Bennett S Yoimiya

Ayaka

Eula

Xiao

Albedo

Tartaglia

Klee

Mona

Qiqi

Diluc

Jean

Diona

Saccharose

Xingqiu

Xiangling A Kokomi

Keqing

Sara

Sayu

Yanfei

Noelle

Fischl

Ningguang

Barbara

Kaeya

Rosaria

Aloy B Xinyan

Chongyun

Beidou

Razor

Reisender (Geo)

Reisender (Elektro) C Lisa

Amber

Reisender (Anemo)

Main-DPS Tier List

Bei den Main-DPS gibt es viele verschiedene Art und Weisen, wie die Charaktere ihren Schaden austeilen. Während die einen ihre Spezialfähigkeit benutzen, brauchen die anderen nur ein Schwert und verursachen hohen physischen Schaden.

Tabellenansicht des Rankings

Tier Charakter SS Eula, C2

Hu Tao, C1

Ganyu

Xiao, C1 S Raiden Shogun, C2

Yoimiya

Ayaka

Kazuha, C6

Tartaglia

Klee

Diluc A Keqing

Jean, C4

Yanfei, C2

Noelle, C6

Ningguang, C1

Aloy B Mona, C2

Sayu, C2

Rosaria

Xinyan, C2

Chongyun

Beidou, C4

Razor C Amber

Sub-DPS Tier List

Sub-DPS verursachen Schaden, ohne auf dem Feld sein zu müssen oder werden kurzzeitig eingewechselt, um ihre Elementar- oder Spezialfähigkeit zu wirken. Außerdem helfen sie dem Main-DPS Elementarreaktionen auszulösen.

Tabellenansicht des Rankings

Tier Charakter SS Raiden Shogun

Kazuha

Venti

Xingqiu, C6

Xiangling, C4 S Ayaka

Hu Tao, C2

Ganyu, C2

Albedo, C2

Zhongli

Tartaglia

Klee, C2

Mona A Yoimiya

Jean

Sara

Rosaria, C2

Saccharose

Fischl, C6

Beidou, C2

Kaeya

Aloy B Kokomi

Sayu, C1

Reisender (Geo) C Lisa, C4

Amber, C4

Reisender (Anemo)

Reisender (Elektro)

Support/Utility Tier List

Support/Utility-Charaktere sind dazu da ihre Team-Kameraden mit heilenden Fähigkeiten oder Buffs zu unterstützen. Debuffs an Gegnern und passive Talente haben wir ebenfalls mit in die Bewertung einfließen lassen.

Außerdem können einige als sogenannte „Batterie“ fungieren. Dies bedeutet, dass die Batterie kurzzeitig auf das Feld kommt und ihre Elementarfähigkeit wirkt, um Partikel zu generieren. Danach wechselt sie schnell wieder mit einem anderen Charakter oder Main-DPS, der die Partikel erhält, damit er schnellstmöglich seine Spezialfähigkeit auslösen kann.

Tabellenansicht des Rankings

Tier Charakter SS Raiden Shogun

Kazuha, C2

Zhongli

Venti

Bennett, C1 S Albedo

Mona, C1

Qiqi

Jean

Sara

Sayu, C1

Diona

Saccharose, C6 A Ganyu

Kokomi

Tartaglia

Klee, C2

Xinyan, C4

Chongyun, C2

Xingqiu

Xiangling

Barbara

Amber, C6 B Hu Tao

Rosaria, C6

Noelle

Reisender (Anemo), C6

Reisender (Geo), C1

Reisender (Elektro), C2 C Lisa

Ningguang, C4

Aloy

SS-Tier

Bennett

Das sind Bennetts Fähigkeiten: Mit seiner Spezialfähigkeit namens „Fantastische Reise“ heilt und boostet er den Angriff aller Teammitglieder, die sich im Feld von ihr befinden. Diese Fähigkeit könnt ihr „snapshotten“.

Was ist „snapshotten“? Nehmen wir Xianglings Spezialfähigkeit dabei als Beispiel: Steht ihr im Feld von „Fantastische Reise“, wird Xianglings Spezialfähigkeit geboostet. Dieser Boost erlischt allerdings nicht, wenn das Feld von Bennett verschwindet, sondern dauert so lange an, wie Xianglings Fähigkeit wirkt.



Sie hat quasi den Boost eingefasst und für die restliche Dauer ihrer Fähigkeit mitgenommen. Dafür ist es zudem wichtig, dass ihr erst Bennetts Fähigkeit wirkt und dann den Skill, der den Boost mitnehmen soll. Andersherum funktioniert dies nicht.



Snapshotten gilt aber nicht nur für Fähigkeiten. Alles, was ihr snapshotten könnt, findet ihr im Genshin Impact Wiki der Fans (via Nehmen wir Xianglings Spezialfähigkeit dabei als Beispiel: Steht ihr im Feld von „Fantastische Reise“, wird Xianglings Spezialfähigkeit geboostet. Dieser Boost erlischt allerdings nicht, wenn das Feld von Bennett verschwindet, sondern dauert so lange an, wie Xianglings Fähigkeit wirkt.Sie hat quasi den Boost eingefasst und für die restliche Dauer ihrer Fähigkeit mitgenommen. Dafür ist es zudem wichtig, dass ihr erst Bennetts Fähigkeit wirkt und dann den Skill, der den Boost mitnehmen soll. Andersherum funktioniert dies nicht.Snapshotten gilt aber nicht nur für Fähigkeiten. Alles, was ihr snapshotten könnt, findet ihr im Genshin Impact Wiki der Fans (via Genshin Impact Wiki ).

„Überschwänglichkeit“, die Elementarfähigkeit von Bennett, besitzt einen niedrigen Cooldown und erzeugt fleißig Pyro-Partikel für seine Teammitglieder.

Darum ist Bennett im SS-Tier: Bennett ist mit seinen Fähigkeiten ein einzigartiger Charakter. Er heilt das Team nicht nur zuverlässig, sondern kann es mit einem starken Angriffs-Buff unterstützen. Er besitzt eine hohe Teamkompatibilität und kann mit wenig Aufwand sein Potenzial entfalten.

Bennett hat sogar nur alle vier Jahre Geburtstag – am 29. Februar.

Bennett ist ein 4-Sterne Charakter und jederzeit aus dem Wanderlust-Banner erhältlich

Er trägt einen Einhänder als Waffe und ist vom Element Pyro

Spezialität: Support/Utility

Empfohlenes Artefakt-Set: „Altes Hofritual“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Bennett als Mitglied: Xiangling Xingqiu Diluc



Jedoch muss man zur Team-Empfehlung sagen, dass Bennett sich in beinahe jedes Team einfügen lässt.

Einen detaillierten Guide zu Bennett findet ihr hier: Bennett als epischer Support in Genshin Impact – Das ist sein Build

Raiden Shogun

Das sind Raiden Shoguns Fähigkeiten: Mit ihrer Elementarfähigkeit „Wunder – Unheilvoller Blick“ beschwört sie ein Auge, welches kontinuierlichen Schaden an Gegnern verursacht – auch, wenn sie auswechselt wird. Weiterhin boostet sie damit den Schaden, den die Spezialfähigkeiten der anderen Teammitglieder ausrichten.

Raiden Shoguns Spezialfähigkeit namens „Geheime Kunst – Musou Shinsetsu“ verursacht höheren Schaden, je mehr Spezialfähigkeiten der anderen Teammitglieder eingesetzt wurden. Zudem hilft sie während der Wirkungsdauer die Spezialfähigkeiten der anderen wieder aufzuladen.

Außerdem erhöht ihr 2. Sternbild ihr Main-DPS-Potenzial enorm, da Raiden Shogun damit 60 % der gegnerischen Verteidigung ignoriert.

Darum ist Raiden Shogun im SS-Tier: Raiden Shogun teilt nicht nur ordentlich Schaden aus, sondern ist durch ihre außerordentlichen Fähigkeiten als Batterie unschlagbar. Sie ist außerdem äußerst kompatibel mit vielen verschiedenen Arten von Teams.

Raiden Shogun heißt eigentlich Ei und ihre große Schwäche sind Nachtisch und Süßigkeiten.

Raiden Shogun ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Sie trägt einen Speer als Waffe und ist vom Element Elektro

Spezialität: Sub-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Wappen des getrennten Schicksals“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Raiden Shogun als Mitglied: Sara/Bennett Eula Diona



Raiden Shogun kann durch ihre Fähigkeiten in vielen verschiedenen Teams nützlich eingesetzt werden.

Einen detaillierten Guide zu Raiden Shogun findet ihr hier: Raiden Shogun Build – So holt ihr alles aus der Elektro-Göttin

Genshin Impact: Fans ziehen eine Göttin damit auf, dass sie einfach nicht kochen kann

Kazuha

Das sind Kazuhas Fähigkeiten: Der sanftmütige, poetisch veranlagte Kazuha ist einer der Anemo-Charaktere, der mithilfe seiner Elementarfähigkeit „Chihayaburu“ Gegner zusammenziehen kann. Dies hilft bei Monstermassen die Kontrolle zu behalten.

Mit seiner Spezialfähigkeit „Kazuha-Schlag“ und seinem passiven Talent „Poesie von Fuubutsu“ kann er Verwirblungen auslösen, die gleichzeitig den Elementarschaden aller Teammitglieder stärkt. Je mehr Elementarkunde Kazuha hat, desto mehr Elementarschaden kann das Team anrichten.

Darum ist Kazuha im SS-Tier: Kazuha kann zuverlässig Verwirblungen auslösen und boostet das Team extrem. Weiterhin kann er zusätzlich hohen Schaden austeilen und mit seiner Elementarfähigkeit Angriffen geschickt ausweichen.

Adelskind Kazuha war froh darüber, als sein Haus verpfändet und die Bediensteten entlassen wurden. Er verbringt seine Zeit lieber in der freien Natur.

Kazuha ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Er trägt einen Einhänder als Waffe und ist vom Element Anemo

Spezialität: Sub-DPS + Support/Utility

Empfohlenes Artefakt-Set: „Grünlicher Schatten“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Kazuha als Mitglied: Bennett Diluc Venti/Saccharose



Kazuha ist mit seinen Fähigkeiten eine passende Ergänzung in fast jedem Team.

Einen detaillierten Guide zu Kazuha findet ihr hier: Die besten Build-Optionen für Kazuha, die ihr spielen könnt

Hu Tao

Das sind Hu Taos Fähigkeiten: Mit ihrer Elementarfähigkeit „Geleit ins Jenseits“ schreddert sie durch die Gegner und hinterlässt an ihnen einen Effekt, der einige Sekunden lang Pyro-Schaden verursacht. Der Schaden hängt von ihren maximalen Lebenspunkten (LP) ab.

„Geheime Kunst der Besänftigung“ ist Hu Taos Spezialangriff. Löst sie diesen aus, stellt sie ihre LP wieder her. Besitzt sie beim Wirken weniger als 50 % ihrer LP, richtet sie sogar noch mehr Schaden an.

Das Gleiche gilt auch für ihre passive Fähigkeit „Feuerrote Wangen“, die dann ihren Pyro-Schaden um 33 % erhöht. Zudem ist sie noch ein Team-Player, da sie mit ihrer anderen passiven Fähigkeit namens „Schmetterlingsflügelschlag“, die kritische Trefferrate ihrer Teamkollegen erhöht, sobald sie ihre Elementarfähigkeit eingesetzt hat.

Habt ihr das Glück, besitzt sie auf C1 und den Homa-Stab (via Honey Impact), könnt ihr sie absolut OP ausrüsten.

Darum ist Hu Tao im SS-Tier: Hu Tao ist unangefochten der beste Pyro-Main-DPS in Genshin Impact. Mit ihrem Kit und der passenden Ausrüstung schafft sie alle Herausforderungen im Handumdrehen allein. Sie verteilt enormen Schaden und kann sich zudem heilen.

Hu Tao ärgert Qiqi unwahrscheinlich gerne.

Hu Tao ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Sie trägt einen Speer als Waffe und ist vom Element Pyro

Spezialität: Main-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Brennende Pyro-Hexe“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Hu Tao als Mitglied: Xingqiu Zhongli Kazuha



Ganyu

Das sind Ganyus Fähigkeiten: Mit ihrer Elementarfähigkeit, die den Namen „Spuren des Quilins“ träg, beschwört sie eine Blüte, die die Angriffe der Gegner auf sich zieht. Die Blüte macht es Ganyu möglich, in Ruhe auf die Monster zu schießen.

Ihre Spezialfähigkeit „Bändigender Niederschlag“ sorgt dafür, dass es in einem bestimmten Bereich Eiszapfen regnet, die den Gegnern schaden. Außerdem erhöht sie mit ihrem passiven Talent „Frieden zwischen Himmel und Erde“ den Kryo-Schaden der Truppenmitglieder um 20 %, die im Bereich ihrer Spezialfähigkeit stehen.

Zudem funktioniert sie als Bogen-Charakter anders als andere. Ganyus voll aufgeladener Schuss verursacht zwei Kryo-Treffer und trifft Gegner selbst dann, wenn ihr etwas daneben zielt.

Darum ist Ganyu im SS-Tier: Ganyu verursacht den höchsten Schaden unter den Bogen- und Kryo-Charakteren. Ohne, dass sie großartigen Boost von Teamkameraden benötigt, legt sie jeden Gegner gnadenlos um.

Ganyu hat den Charakter Yaoyao unter ihre Fittiche genommen.

Ganyu ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Sie trägt einen Bogen als Waffe und ist vom Element Kryo

Spezialität: Main-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Wanderorchester“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Ganyu als Mitglied: Venti/Saccharose/Reisender (Anemo) Bennett Ayaka/Xiangling/Kazuha



Einen detaillierten Guide zu Ganyu findet ihr hier: Die besten Ganyu Builds, die ihr aktuell spielen könnt

Zhongli

Das sind Zhonglis Fähigkeiten: „Dominus Lapidis“ nennt sich seine Elementarfähigkeit mit der er einen starken schützenden Schild für eure Truppenmitglieder errichtet. Je mehr LP Zhongli besitzt, desto mehr kann der Schild euch vor Schaden beschützen. Außerdem wird dabei eine Säule erstellt, die Geo-Schaden austeilt.

Mit seiner Spezialfähigkeit „Einstürzender Himmel“ beschwört Zhongli einen riesigen Meteoriten vom Himmel, der den Gegnern Geo-Schaden zufügt und sie für kurze Zeit versteinert zurücklässt. Das passive Talent namens „Hungrige Erde“ erhöht den Schaden, den Zhongli verursacht, basierend auf seinen maximalen LP.

Darum ist Zhongli im SS-Tier: Zhongli ist derzeit der beste Shielder in Genshin Impact. Braucht ihr ihn nur als Support und legt viel Wert auf seine LP, könnt ihr sicher sein, dass das Schild euch lange vor Schaden bewahrt. Zusätzlich verursacht seine Spezialfähigkeit hohen Schaden und hilft mit der Versteinerung anderen Teammitgliedern.

Zhongli hasst vor allem Meeresfrüchte.

Zhongli ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Er trägt einen Speer als Waffe und ist vom Element Geo

Spezialität: Sub-DPS + Support/Utility

Empfohlenes Artefakt-Set: „Zähigkeit der Millelithen“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Zhongli als Mitglied: Xiao Albedo/Bennett Venti/Saccharose/Kazuha



Venti

Das sind Ventis Fähigkeiten: Seine Spezialfähigkeit „Ode vom Anemo-Archon“ ist eine der nützlichsten Fähigkeiten im Spiel. Sie entfacht einen riesigen Sturm, der die Gegner anzieht, ihnen Schaden reindrückt und sie teils bewegungsunfähig macht.

Dabei löst er eine Vielzahl von Verwirblungen aus. Der Sturm kann das Element Hydro, Pyro, Kryo oder Elektro annehmen, wenn eine Attacke dieser Elemente in der Nähe ausgeführt wird.

Mit seiner Elementarfähigkeit namens „Sonett vom Himmel“ erschafft Venti einen kleineren Sturm, der die Gegner wegschleudert und einiges an Elementar-Partikeln generiert. Er kann dadurch als Anemo-Batterie dienen.

Darum ist Venti im SS-Tier: Keiner beherrscht die Crowd-Control so gut wie Venti. Dazu löst er kontinuierlich nützliche Verwirblungen aus, ist großartig für Erkundungen und verursacht hohen Schaden.

Venti hat eine starke Allergie gegen Katzen.

Venti ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Er trägt einen Bogen als Waffe und ist vom Element Anemo

Spezialität: Sub-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Grünlicher Schatten“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Venti als Mitglied: Hu Tao Zhongli Xiangling



Mit seiner Crowd Control ist er in beinahe jedem Team ein willkommenes Mitglied.

S-Tier

Yoimiya

Das sind Yoimiyas Fähigkeiten: Yoimiya ist in ihrem Land Inazuma für ihre unglaublichen Feuerwerke bekannt. Dies spiegelt sich auch in ihren Fähigkeiten wider, denn bei ihrer Spezialfähigkeit „Ryuukin-Steinbrech“ löst sie ein Feuerwerk aus und beschwört eine Lohe, die Pyro-Flächenschaden an Gegnern anrichtet, wenn andere Truppenmitglieder sie treffen.

Nach Anwendung ihrer Spezialfähigkeit, wird das passive Talent „Sommerhitze“ aktiv, welches dafür sorgt, dass die anderen Teammitglieder 10 % mehr Angriff erhalten.

Ihre Elementarfähigkeit „Niwabi-Feuertanz“ wandelt ihre normalen Pfeile in Feuer-Pfeile um, die hohen Pyro-Schaden verursachen.

Darum ist Yoimiya im S-Tier: Yoimiya teilt hohen Schaden als Main-DPS aus, hat es aber nicht ins SS-Tier geschafft, da sie abhängig von ihrer Rotation im Team ist. Sobald sie ihre Elementar- und Spezialfähigkeit gewirkt hat, kann sie nicht mehr viel ausrichten und muss ausgewechselt werden.

Yoimiya findet Goldfische total niedlich.

Yoimiya ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Sie trägt einen Bogen als Waffe und ist vom Element Pyro

Spezialität: Main-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Gedenken an Shimenawa“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Yoimiya als Mitglied: Bennett Kazuha/Venti Zhongli/Noelle



Einen detaillierten Guide zu Yoimiya findet ihr hier: Yoimiya – Das sind ihre besten Builds

Ayaka

Das sind Ayakas Fähigkeiten: Ayakas Spezialfähigkeit „Kamisato-Stil – Soumetsu“ hat einen größeren Wirkungsbereich und schlitzt die Gegner fortlaufend auf. Währenddessen verursacht sie dabei Kryo-Schaden und es folgt am Ende noch mal eine Attacke, die Kryo-Flächenschaden anrichtet.

„Kamisato-Stil – Hyouka“ ist ihre Elementarfähigkeit, mit der Ayaka ihre Gegner wegschleudert und Kryo-Flächenschaden verursacht.

Weiterhin besitzt Ayaka einen besonderen Sprint – den „Kamisato-Stil – Senho“. Dieser Sprint gewährt ihr das Kyro-Attribut auf ihrem Einhänder und appliziert Kryo ebenfalls auf den Gegnern in der Nähe.

Wenn sie mit dem Sprint Monster triff, löst dies das passive Talent namens „Kanten-Senmyou-Segen“ aus. Das Talent gibt Ayaka Ausdauer zurück und erhöht den Kryo-Schaden um 18 %.

Darum ist Ayaka im S-Tier: Ayaka hat es nur ganz knapp nicht ins SS-Tier geschafft, da Ganyu effizienter und höheren Schaden austeilen kann. Dennoch ist Ayaka ein sehr starker Kryo-Charakter.

Ayaka liebt den Tanz, Musik und Gesang.

Ayaka ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Sie trägt einen Einhänder als Waffe und ist vom Element Kryo

Spezialität: Main-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Im Schnee irrender Recke“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Ayaka als Mitglied: Venti Xingqiu/Mona Diona



Eula

Das sind Eulas Fähigkeiten: Eula teilt größtenteils physischen Schaden aus, wenn sie nicht gerade ihre Elementarfähigkeit „Eisiger Strudel“ wirkt. Haltet ihr die Fähigkeit gedrückt, vermindert sie den Kryo- und physischen Widerstand von Gegnern in ihrer Nähe.

Das gewährleistet eine perfekte Vorbereitung für ihre Spezialfähigkeit „Schwert der Brandung“, wo sie erst Kryo-Schaden verursacht und die heftige Explosion am Ende noch mal hohen physischen Schaden verteilt.

Darum ist Eula im S-Tier: Eula ist eine starke Unit, die nicht viel Support benötigt, um ordentlich Gegner abzumetzeln. Jedoch hat ihre Spezialfähigkeit hohe Energiekosten und sie hat einen langen Cooldown auf ihrer Elementarfähigkeit.

Eula findet Ventis Humor großartig und kann sich das Lachen bei seinen Liedern nicht verkneifen.

Ayaka ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Sie trägt einen Zweihänder als Waffe und ist vom Element Kryo

Spezialität: Main-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Fahle Flammen“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Ayaka als Mitglied: Reisender (Elektro)/Fischl Diona/Rosaria Zhongli/Albedo/Venti



Xiao

Das sind Xiaos Fähigkeiten: Xiao gehört zu den Adepti und ist ein sehr starker Anemo-Main-DPS, der vor allem mit seiner Spezialfähigkeit „Geistervertreibung“ hohen Schaden anrichten kann. Dabei springt er in die Luft und verursacht mit seinem Speer Angriffe aus dem Fall, die das Anemo-Attribut besitzen.

Seine Elementarfähigkeit „Doppeltes Windrad“ lässt Xiao zweimal durch die Gegner schlitzen und kann auch in der Luft angewendet werden. Wenn ihr seine C1 freigeschaltet habt, könnt ihr die Fähigkeit sogar dreimal wirken, was eine Aufladung der Spezialfähigkeit beinahe garantiert.

Darum ist Xiao im S-Tier: Xiao benötigt einen Heiler an seiner Seite, damit er auf dem Feld bleiben kann und nicht irgendwann K.O. geht, da seine Spezialfähigkeit ihm kontinuierlich Lebenspunkte abzieht. Außerdem ist er ein egoistischer Main-DPS, der keine Support-Skills für sein Team mitbringt.

Xiao liebt Mandeltofu über alles.

Xiao ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Er trägt einen Speer als Waffe und ist vom Element Anemo

Spezialität: Main-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Grünlicher Schatter“ im 2er-Set zusammen mit „Verbeugung des Gladiators“ oder „Gedenken an Shimenawa“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Xiao als Mitglied: Qiqi Zhongli Venti/Kazuha/Saccharose



Albedo

Das sind Albedos Fähigkeiten: Albedo ist einer der wenigen Charaktere, dessen Schaden der Elementarfähigkeit auf Verteidigung basiert. „Chemische Evolution – Sonnennachbildung“ schafft ein Feld, welches Geo-Flächenschaden verursacht und die Reaktion „Kristallisierung“ auslösen kann.

Mit seiner Spezialfähigkeit namens „Fortpflanzung – Tektonische Welle“ teilt er Geo-Flächenschaden aus. Seine passive Fähigkeit „Weisheit aus der Flasche“ gibt den Teammitgliedern 125 Punkte Elementarkunde, wenn sie in der Nähe der Spezialfähigkeit sind.

Darum ist Albedo im S-Tier: Seine Fähigkeiten machen ihn zu einem ausgezeichneten Sub-DPS, jedoch sind seine Fähigkeiten nicht so stark wie die von Zhongli, weswegen er ein Tier unter ihm ist.

Albedo hegt großes Interesse an Paimon. Er möchte am liebsten Untersuchungen über sie anstellen.

Albedo ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Er trägt einen Einhänder als Waffe und ist vom Element Geo

Spezialität: Sub-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Altes Hofritual“ im 2er-Set zusammen mit „Archaischer Fels“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Albedo als Mitglied: Ningguang Bennett Kazuha/Venti/Saccharose



Tartaglia

Das sind Tartaglias Fähigkeiten: Der starke Main-DPS Tartaglia sorgt mit seiner Elementarfähigkeit „Dämonengewand – Stürmische Gezeiten“ und Spezialfähigkeit „Spezialangriff – Totale Vernichtung“ für ordentlichen Hydro-Schaden und Hydro-Flächenschaden.

Außerdem ist er ein Meister in Hydro-Applikation auf Gegner, denn er verfügt über die Fähigkeit „Versiegen“, welche Hydro-Flächenschaden austeilt. Wirkt ihr seine Elementarfähigkeit, wird sein Bogen zu zwei Schwertern, die Hydro-Schaden verursachen und Versiegen auf Gegnern wirkt, wenn ihr mit ihnen Monster trefft.

Versiegen wird außerdem ausgelöst, wenn ihr das passive Talent „Schwert aus Wasser“ freigeschaltet habt und ihr daraufhin kritische Treffer mit Standardangriffen und heftigen Schlägen landet.

Mit dem zweiten passiven Talent „Ausgeklügelte Bewaffnung“ steigt das Talent-Level des Standardangriffs von all euren Teammitgliedern um 1.

Darum ist Tartaglia im S-Tier: Tartaglia braucht tatkräftigen Team-Support an seiner Seite, damit er sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Die langen Cooldown-Zeiten seiner Skills zwingen ihn vom Feld.

Tartaglia trägt seinen Bogen nur, weil er das Kämpfen mit dieser Waffe am wenigsten beherrscht. Er will üben.

Tartaglia ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Er trägt einen Bogen als Waffe und ist vom Element Hydro

Spezialität: Main-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Tief im Herzen“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Tartaglia als Mitglied: Beidou Fischl Bennett



Klee

Das sind Klees Fähigkeiten: Der kleine Frechdachs, Klee, sieht zwar unschuldig und süß aus, aber hat mit ihren Bomben eine hohe Durchschlagskraft als Main-DPS. Ihr greift hauptsächlich mit Standardangriffen und heftigen Schlägen an, die starken Pyro-Flächenschaden verursachen.

Ihre Elementarfähigkeit nennt sich „Bimm-Bamm-Bombe“ und lässt euch zweimal mehrere Bomben auf dem Boden verstreuen, die bei Berührung durch Gegner, Pyro-Flächenschaden anrichten.

Klees Spezialfähigkeit „Funkelfunken“ beschwört die gleichnamigen Funkelfunken, die über Zeit immer wieder Pyro-Flächenschaden an Gegnern verursachen.

Mit ihrer passiven Fähigkeit „Unzählige Funken“ fungiert Klee als Mini-Batterie, da diese bei jedem kritischen Treffer, 2 Punkte Elementarenergie in der Truppe wiederherstellt.

Darum ist Klee im S-Tier: Klee braucht einen Heiler oder Shielder an ihrer Seite, da sie nicht viel Schaden aushält und schnell zu Boden geht, wenn ihr nicht aufpasst. Ihr Schaden kann sich außerdem nicht mit Hu Tao messen und Klees Ausdauer ist schnell erschöpft, wenn sie angreift.

Klee hat wahrscheinlich mehr Hausarrest von Jean bekommen, als alle MeinMMO-Leser von ihren Eltern zusammen.

Klee ist ein 5-Sterne Charakter und nur per Aktionsgebet für kurze Zeit erhältlich

Sie trägt einen Katalysator als Waffe und ist vom Element Pyro

Spezialität: Main-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Brennende Pyro-Hexe“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Klee als Mitglied: Kazuha/Bennett Zhongli/Noelle/Diona Mona/Xingqiu



Mona

Das sind Monas Fähigkeiten: Mona glänzt vor allem durch ihre Hydro-Applikation und ihre Spezialfähigkeit „Vorbestimmte Laufbahn“. Bei dieser Fähigkeit umschließt Mona die Gegner mit Blasen und fügt ihnen ein Omen zu. Wartet ihr kurz und lasst die Blasen platzen, fügt dies, bei richtiger Anwendung, Gegnern enormen Hydro-Schaden zu.

Mit ihrer Elementarfähigkeit „Trugbilder im Wasser“ beschwört Mona ein Hologramm, welches die Monstern anlockt und ihnen Hydro-Schaden zufügt.

Darum ist Mona im S-Tier: Mona ist mit ihrer Spezialfähigkeit zwar sehr stark, jedoch ist sie dabei auf Element-Reaktionen angewiesen. Außerdem besitzt sie wenig Lebenspunkte und Verteidigung, weswegen sie schnell zu Boden gehen kann.

Monas Interessen drehen sich um Geld, Wahrsagung und die Sterne am Himmel.

Mona ist ein 5-Sterne Charakter und jederzeit aus dem Wanderlust-Banner erhältlich

Sie trägt einen Katalysator als Waffe und ist vom Element Hydro

Spezialität: Sub-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Wappen des getrennten Schicksals“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Mona als Mitglied: Bennett Saccharose/Reisende/r (Anemo) 2. Pyro-Charakter eurer Wahl für den Team-Attack-Boost



Qiqi

Das sind Qiqis Fähigkeiten: Qiqi kann mit ihren Angriffen und Fähigkeiten einen Talisman auf Gegner setzen. Durch diesen Talisman erhält euer Team LP zurück, sobald sie das Monster erfolgreich treffen.

Mit ihrer Spezialfähigkeit „Adeptenkunst: Befreiung vom Leid“ bringt sie den Talisman direkt an Feinden in der Umgebung an und verursacht Kryo-Flächenschaden.

Die Elementarfähigkeit „Adeptenkunst: Frostbringer“ beschwört eine Art Kugel, die um eure aktiven Charaktere kreist und euch in regelmäßigen Abständen LP wiederherstellt. Wenn die Kugel Monster berührt, fügt sie ihnen Kyro-Schaden zu.

Darum ist Qiqi im S-Tier: Qiqi hat lange Cooldown-Zeiten auf ihren Skills und es ist nicht garantiert, dass sie ihren Talisman mit jedem Angriff auf einen Gegner setzt, was nerviges RNG mit in ihre Heilung bringt. Deswegen hat sie es nicht ins SS-Tier geschafft.

Qiqi hasst Hu Tao wegen ihres Pyro-Attributs, falschen Lächelns und weil sie als Bestatterin dem Tod so nah ist.

Qiqi ist ein 5-Sterne Charakter und jederzeit aus dem Wanderlust-Banner erhältlich

Sie trägt einen Einhänder als Waffe und ist vom Element Kryo

Spezialität: Support/Utility

Empfohlenes Artefakt-Set: „Altes Hofritual“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Qiqi als Mitglied: Razor Chongyun/Kaeya Raiden Shogun/Fischl/Sara



Diluc

Das sind Dilucs Fähigkeiten: Dilucs Elementarfähigkeit „Sengende Klinge“ könnt ihr dreimal hintereinander einsetzen. Er verursacht damit Pyro-Schaden.

Die Spezialfähigkeit von ihm nennt sich „Dämmerung“ und erschafft einen Feuervogel, der an Feinden in seiner Flugbahn, Pyro-Schaden verursacht. Am Ende gibt es eine Explosion mit Pyro-Flächenschaden.

Darum ist Diluc im S-Tier: Diluc war zu Anfangszeiten der beste Main-DPS aus Genshin Impact. Jetzt kann er aber nicht mehr mit Charakteren wie Ganyu oder Hu Tao mithalten, weshalb er es nur ins S-Tier geschafft hat.

Diluc trinkt nicht gerne Alkohol, sondern meistens eher Traubensaft.

Diluc ist ein 5-Sterne Charakter und jederzeit aus dem Wanderlust-Banner erhältlich

Er trägt einen Zweihänder als Waffe und ist vom Element Pyro

Spezialität: Main-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Brennende Pyro-Hexe“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Diluc als Mitglied: Xingqiu Bennett/Diona Saccharose/Kazuha/Venti



Jean

Das sind Jeans Fähigkeiten: Jean ist ein leistungsstarker Support und Sub-DPS. Zusätzlich wird sie durch ihre C4 sogar zu einem starken Main-DPS. Mit ihrer Elementarfähigkeit namens „Luftdruckschwert“ kann sie Gegner zu sich ziehen und sammeln, um sie danach wegzuschleudern und Anemo-Schaden an ihnen zu verursachen.

Jeans Spezialfähigkeit trägt den Namen „Löwenzahnbrise“. Sie verursacht Anemo-Schaden, stößt Feinde zurück und stellt allen Truppenmitgliedern eine große Menge LP wieder her. Zudem erstellt sie damit ein Löwenzahnfeld, welches Mitgliedern eures Teams LP wiederherstellt und Anemo-Schaden an Monstern anrichtet.

Mit ihrer passiven Fähigkeit „Folge dem Wind“, stellt Jean mit Standardangriffen, zu 50 %, ihren Teamgefährten LP wieder her.

Darum ist Jean im S-Tier: Jeans Fähigkeiten besitzen einen längeren Cooldown und es kann nervig sein, wenn sie mit ihren Skills die Gegner davon stößt, weswegen sie es nicht ins SS-Tier geschafft hat.

Jean ist ein Pizza-Fan.

Jean ist ein 5-Sterne Charakter und jederzeit aus dem Wanderlust-Banner erhältlich

Sie trägt einen Einhänder als Waffe und ist vom Element Anemo

Spezialität: Support/Utility

Empfohlenes Artefakt-Set: „Grünlicher Schatten“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Jean als Mitglied: Tartaglia Beidou Fischl



Diona

Das sind Dionas Fähigkeiten: Diona ist ein nützlicher Support. Vor allem dann, wenn ihr ihre C2 oder sogar C6 freigeschaltet habt. C2 verstärkt dabei die Effizienz und Effektivität ihres Schildes, während C6 ihre Heilfähigkeiten verbessert und einen Bonus von 200 Punkten Elementarkunde für die Truppe gibt, wenn sie im Feld von Dionas Spezialfähigkeit „Eisgekühlter Branntwein“ stehen.

Das Feld ihrer Spezialfähigkeit stellt Mitstreitern, die sich darin befinden, LP wieder her. Währenddessen bekommen die Gegner Kryo-Schaden zugeteilt. Beim Wirken der Fähigkeit verursacht Diona Kryo-Flächenschaden.

Dionas Elementarfähigkeit namens „Eistatzen“ gibt Teammitgliedern einen Schild und schießt Eistatzen ab, die Kryo-Schaden bewirken. Je mehr Eistatzen Feinde treffen, desto stärker wird der Schild.

Darum ist Diona im S-Tier: Diona schafft es nicht mit Zhongli und Bennett ins SS-Tier, da ihr Schild von der Trefferanzahl ihrer Tatzen abhängig ist. Dies bietet keinen zuverlässigen starken Schild, wie es bei Zhongli der Fall ist. Außerdem besitzt Diona als Support-Charakter wenig Basis-Verteidigung.

Diona ist eine typische Katze – sie mag keinen Regen und möchte nicht nass werden.

Diona ist ein 4-Sterne Charakter und jederzeit aus dem Wanderlust-Banner erhältlich

Sie trägt einen Bogen als Waffe und ist vom Element Kryo

Spezialität: Support/Utility

Empfohlenes Artefakt-Set: „Altes Hofritual“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Diona als Mitglied: Ganyu Kazuha/Venti/Saccharose Mona



Saccharose

Das sind Saccharoses Fähigkeiten: Saccharose ist eine wertvolle 4-Sterne Alternative zu Venti und Kazuha. Erreicht ihr mit ihr C6, entfacht ihr Saccharoses volles Potenzial, da sie euch damit noch besser unterstützen kann. Sie erhöht den Elementarschaden aller Teammitglieder um 20 %, während ihre Spezialfähigkeit wirkt und ihm ein anderes Element eingehaucht wurde.

Saccharoses Spezialfähigkeit zieht alle Gegner zu sich und fügt ihnen regelmäßig Anemo-Schaden und Verwirblungen zu. Am Ende von „Verbotene Windseelenschaffung – Isomorpher Typ 75-II“, werden die Feinde weggeschleudert.

Die Elementarfähigkeit ist quasi eine kleine Form der Spezialfähigkeit. Mit Saccharoses C1 könnt ihr „Windseelenschafftung – Experiment 6308″ sogar zweimal einsetzen.

Auch ihre Standardangriffe und heftigen Schläge sind sehr nützlich, da sie mit ihnen zuverlässig Verwirblungen auslösen kann. Wenn sie dabei das Artefakt-Set „Grünlicher Schatten“ trägt, verringert sie dadurch den Widerstand gegenüber dem verwirbelten Element.

Saccharose boostet mit ihren beiden passiven Talenten außerdem die Elementarkunde eurer Truppe, was zu noch höheren Schadenszahlen durch Reaktionen führt.

Darum ist Saccharose im S-Tier: Saccharoses Fähigkeiten sind, anders als bei Venti und Kazuha, hinter Sternbildern verschlossen. Außerdem kommt sie nicht an die Saugkraft von Venti und an den Schaden von Kazuha heran.

Saccharose ist eher schüchtern und hat Probleme mit anderen Menschen zu sprechen.

Saccharose ist ein 4-Sterne Charakter und jederzeit aus dem Wanderlust-Banner erhältlich

Sie trägt einen Katalysator als Waffe und ist vom Element Anemo

Spezialität: Sub-DPS + Support/Utility

Empfohlenes Artefakt-Set: „Grünlicher Schatten“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Saccharose als Mitglied: Tartaglia/Diluc Bennett Xiangling



Xingqiu

Das sind Xingqius Fähigkeiten: Xingqiu wird zwar von vielen nicht gemocht, aber ist ein starker Sub-DPS. Beinah jeder Pyro-Charakter kann mit ihm an seiner Seite wertvolle und starke Verdampfen-Reaktionen auslösen.

Gerade seine Spezialfähigkeit „Guhua-Schwert – Regen und Bogen“ ist unwahrscheinlich wertvoll. Setzt ihr sie ein und greift daraufhin mit Xingqiu oder anderen Figuren an, kommen Schwerter aus dem Himmel, die den Gegnern Hydro-Schaden zufügen.

Xingqius schlägt mit seiner Elementarfähigkeit „Guhua-Schwert – Wolkenbruch“ zweimal mit seinem Einhänder zu und richtet Hydro-Schaden an. Daraufhin kreisen Regenschwerter um ihn und andere Teammitglieder herum. Sie sorgen dafür, dass ihr weniger Schaden einstecken müsst.

Zudem wird die Fähigkeit durch das passive Talent namens „Hydropathie“ aufgewertet. Wenn die Schwerter um euch herum verschwinden oder zerstört werden, regeneriert der aktive Charakter LP.

Seine Sternbilder verstärken seine Elementar- und Spezialfähigkeit und maximieren sein hohes Potenzial noch weiter. Es lohnt sich, ihn auf C6 zu bringen.

Darum ist Xingqiu im S-Tier: Xingqiu ist sehr hungrig nach Aufladerate und besitzt zudem längere Cooldowns auf seinen Fähigkeiten. Außerdem ist sein volles Potenzial hinter mehreren Sternbildern verschlossen, weshalb er es nicht ins SS-Tier geschafft hat.

Wollt ihr Xingqiu mal singen hören? Dann geht im Charaktermenü unter „Stimme“ auf das Feld „Sein Geburtstag – Glückwunsch“.

Xingqiu ist ein 4-Sterne Charakter und jederzeit aus dem Wanderlust-Banner erhältlich

Er trägt einen Einhänder als Waffe und ist vom Element Hydro

Spezialität: Sub-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Wappen des getrennten Schicksals“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Xingqiu als Mitglied: Diluc/Hu Tao Zhongli/Noelle Chongyun/Kaeya



Xiangling

Das sind Xianglings Fähigkeiten: Die Köchin Xiangling wird oft unterschätzt, obwohl sie der beste Free2Play-Charakter ist, den ihr erhaltet. Mit ihrem Feuerrad, welches sie mit der gleichnamigen Spezialfähigkeit beschwört, richtet sie ordentlich Pyro-Schaden an – auch wenn sie nicht auf dem Feld ist, dreht es sich weiter um den aktiven Charakter.

„Guoba, erscheine!“ ist ihre Elementarfähigkeit, mit der Xiangling ihren treuen Gefährten Guoba beschwört. Er spuckt Feuer auf die Gegner, um damit Pyro-Flächenschaden zu verursachen.

Mit ihren passiven Fähigkeiten „Kreuzfeuer“ und „Scharfes Teil!“ verstärkt sie ihren Partner noch weiter. Die Reichweite seines Feuers wird erhöht und er lässt am Ende eine Peperoni fallen, die den Angriff desjenigen um 10 % steigert, der sie einsammelt.

All ihre Sternbilder verstärken Xianglings Feuerrad und Guoba noch weiter, während ihre C6 den Pyro-Schaden des kompletten Teams um 15 % erhöht. Xiangling und Bennett sind ein unschlagbares Team, da Bennett mit seiner Elementarfähigkeit fleißig Partikel für sie sammeln kann und durch seine Spezialfähigkeit Xianglings Feuerrad noch stärker macht.

Darum ist Xiangling im S-Tier: Xiangling braucht viel Aufladerate, um ihr Feuerrad zuverlässig auszulösen. Zudem kann es sich als schwierig gestalten, Guoba an die richtige Stelle zu platzieren, um daraufhin seine Peperoni einsammeln zu können. Trotzdem haut sie ordentlich Schaden mit ihrem Feuerrad raus.

Xiangling geht bei Zwiebeln voll ab – sie liebt sie total.

Xiangling ist ein 4-Sterne Charakter, den ihr nach einiger Zeit im Spiel geschenkt bekommt und der jederzeit aus dem Wanderlust-Banner erhältlich ist

Sie trägt einen Speer als Waffe und ist vom Element Pyro

Spezialität: Sub-DPS

Empfohlenes Artefakt-Set: „Wappen des getrennten Schicksals“ (via Honey Impact)

Eine Team-Empfehlung mit Xiangling als Mitglied: Bennett Rosaria Kaeya



Anmerkung der Autorin: Mein persönliches Team besteht gerade, am 06. Oktober 2021, aus Xiangling, Bennett, Kazuha und Raiden Shogun – Das teilt ordentlich aus und alle ergänzen sich super.

Auf der nächsten Seite geht es mit den A-, B- und C-Tiers unserer Rangliste weiter.