Was haltet ihr vom Raiden Shogun? Habt ihr sie bereits gezogen oder hattet ihr bisher kein Glück? Spart ihr eventuell auf kommende Charaktere? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

In welche Teams passt Raiden Shogun? Baal passt als sogenannte Batterie in viele Teams. Die Aufgabe einer Batterie ist es, die Spezialfähigkeiten der anderen aufzuladen. Jedoch kann sie auch als Main-DPS, oder Burst-DPS/Sub-DPS fungieren. Team-Beispiele, die wir euch vorschlagen:

Was bringen die Sternbilder? Sternbilder schalten neue Fähigkeiten und/oder Werte für Charaktere frei. Diese Auflistung zeigt euch die wichtigsten Sternbilder und was sie euch für Boni bringen.

Mit ihrer Elementarfähigkeit „Wunder – Unheilvoller Blick“ verursacht sie Elektro-Schaden an naheliegenden Gegnern und gibt den Truppenmitgliedern in der Nähe den Buff „Unheilvolles Auge der Blitzstrafe“, welcher 25 Sekunden hält und folgende Effekte hat:

Baal hat diesen Armeen befohlen die Visionen aller Bewohner in Inazuma zu entreißen, um diese anschließend in eine Statue eines Gottes zu legen, die 1000 Arme und 100 Augen besitzt. Warum sie dies tut, ist allerdings noch nicht bekannt.

Baal, auch besser bekannt als Raiden Shogun, ist der erste 5-Sterne Charakter in Patch 2.1 von Genshin Impact . MeinMMO zeigt euch in diesem Build, wie ihr Baals Potenzial voll ausschöpfen könnt und erklärt ihre Skills genauer.

