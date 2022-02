Neues Element in Genshin Impact? Community entdeckt verdächtigen Hinweis

Die Community von Genshin Impact fragt sich, ob sie einen Hinweis der Entwickler gefunden haben. Es soll sich um ein neues, kommendes Element handeln. Was dahintersteckt, verrät euch MeinMMO.

Wie kommt die Community darauf? Die Spieler können derzeit am Event „Straßenopferritual der drei Welten“ teilnehmen. Das Event findet im neuen Gebiet Enkanomiya statt, welches mit Patch 2.4 seinen Weg in Genshin Impact fand.

Während des Events erkundet ihr Enkanomiya und sammelt dabei die Währung „Siegel der Lichtwelt“ ein, um sie daraufhin als Level-Material für euren „Bokuso-Kasten“ zu nutzen.

Diese Siegel der Lichtwelt sehen genauso aus wie die vorherigen sammelbaren Siegel aus den anderen Gebieten der Welt Teyvat. Die vorherigen sammelbaren Siegel entsprechen Elementen, die die spielbaren Figuren besitzen können und die der Reisende, in den jeweiligen Gebieten, als Element annehmen kann.

Genshin Impact: Guide zu den Elementen und ihren Combos

„Deutet miHoYo da etwas an? Vielleicht ein neues Element?“

Was sagen die Fans? In einem reddit-Thread von BluwulfX geht es heiß her. Schon 11.500 Upvotes konnte der Thread sammeln und die Meinungen über das neue Siegel der Lichtwelt gehen stark auseinander.

Der Thread trägt den Titel „Licht-Siegel: Deutet miHoYo da etwas an? Vielleicht ein neues Element?“. Weiterhin wurden alle vier Siegel nebeneinander platziert, um aufzuzeigen, dass das neue Siegel genauso gestaltet wurde wie die anderen Element-Siegel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Zu sehen sind das neue Licht-Siegel, Elektro, Geo und Anemo.

Das sind die Antworten und Meinungen unter dem reddit-Post:

_sachura erinnert daran: „Wir haben bis jetzt nicht mal Dendro im Spiel, lol.“

Mojambo213 geht es sachlich an: „Angesichts des Fakts, dass sie, glaube ich, einen Plan für 12 Jahre haben, ist es nicht unmöglich, dass neue Elemente nach Dendro zum Spiel hinzugefügt werden, auch wenn es nicht sehr bald ist. Licht- oder „Holy“-basierend wäre prima, zudem hoffe ich auf ein Dunkelheit-/Schatten-Element-Typen.“

MerylasFalguard denkt: „Aber sobald wir Dendro bekommen, brauchen sie ein neues, nicht erhältliches Element, um uns auf die Folter zu spannen. Es scheint, als wäre es die perfekte Zeit, um uns auf Licht- und Abyss-Elemente neugierig zu machen.“

MadMareek macht auf das Intro des Spiels aufmerksam: „Wenn man zurück zum Opening des Spiels geht: Kann es nicht sein, dass das Licht-Element die eigentliche Kraft des Reisenden ist?“

Manche gehen auch auf Charaktere wie Dansleif ein, der Fähigkeiten, wie „Abyss Fire“ besitzt. Sie sagen, es sei quasi bestätigt, dass „Abyss“ oder „Void“ ein zusätzliches Element sein wird. Zudem berichtet Dansleif von einer „Kraft aus dem Jenseits“, die die Fans mit der Möglichkeit eines neuen Elements verbinden.

Weiterhin vermuten einige, dass der Reisende ein besonderes Element wie „Star“ oder „Licht“ haben wird, da er in der Region Khaenri’ah erwachte, bevor er nach Teyvat gelangte. Diese Region besitzt keinen Gott und steht nicht unter der Bewachung „Der Sieben“.

Es ist ungewiss, ob Licht und sogar Dunkelheit eventuell als Elemente zu Genshin Impact hinzugefügt werden, jedoch nicht unmöglich. Zuerst muss erst einmal das Pflanzen-Element Dendro erscheinen. Das ist schon seit Release des Spiels in aller Munde und soll es wohl ab den Patches 3.X endlich ins Game schaffen.

Was denkt ihr über die Spekulationen? Haltet ihr es für möglich, dass miHoYo einen kleinen Hinweis geben wollte oder interpretieren die Fans da zu viel rein? Was würdet ihr von Licht und Dunkelheit als Elemente halten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Genshin Impact: Alles zu Patch 2.6 – Leaks, Release, Banner, Charaktere