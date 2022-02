Genshin Impact: Alles zu Patch 2.6 – Leaks, Release, Banner, Charaktere

Patch 2.6 aus Genshin Impact erscheint voraussichtlich am 30. März. Wie immer sammelt MeinMMO für euch alles an Infos und Leaks zum neuen Update.

Welche offiziellen Informationen haben wir bereits? Im Livestream zu Patch 2.5 gab es einen kleinen Einblick in die „Große Kluft“. Laut Entwicklern soll das neue Gebiet in Patch 2.6 zugänglich werden.

Wie sieht die „Große Kluft“ aus? Das Gebiet sieht eher heruntergekommen, grau und verlassen aus, während sich bunte Pflanzen ins Gesamtbild einmischen. In der Kluft hat sich eine Mine geformt, die von Menschen aus Liyue errichtet wurde. Sie sammeln dort wertvolle Rohstoffe.

Bisher gab es, seitens Entwickler, nur Konzept-Bilder als Einblicke in die „Große Kluft“.

Was wissen wir noch? Ansonsten kennen wir bereits einen Charakter, der offiziell angekündigt wurde und sein Debüt in Patch 2.6 feiern wird: Ayato Kamisato. Er besitzt das Element Hydro und verwendet einen Einhänder als Waffe. Mehr zu seinen Skills und Talenten ist bisher nicht offiziell bekannt.

Nach Monaten zeigt Genshin Impact endlich das Gesicht von Ayato Kamisato, Fans sind verliebt

Leaks zu den Fähigkeiten von Ayato Kamisato

Achtung: Folgende Informationen sind ausschließlich Leaks. Diese können sich jederzeit als falsch herausstellen oder sich vor offiziellen Release noch ändern. Behandelt Leaks immer mit Bedacht. MeinMMO nutzt ausschließlich Infos von Leakern, die sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen haben.

Welche Fähigkeiten besitzt Ayato Kamisato?

Elementarfähigkeit, „Kamisato Art: Kyouka“: Ayato hinterlässt eine Kopie von sich selbst, die Gegner anlockt. Sie explodiert nach 6 Sekunden oder wenn sie attackiert wird. Die Kopie richtet daraufhin Hydro-Schaden an. Ayato wechselt in den „Soukai Kanka“-Modus (via Honey Impact). Ayato kann Standardangriffe mit „Shunsuiken“ ausführen, diese werden zu Hydro-Flächenangriffen. Er kann keine heftigen Schläge oder Angriffe aus dem Fall ausführen. Wenn Ayato mit Shunsuiken trifft, bekommt er den „Wave-Flash“-Effekt. Dieser Effekt sorgt dafür, dass Shunisuiken mehr Schaden anrichten. Der Schaden „Wave-Flash“-Effekt skaliert mit Ayatos maximalen Lebenspunkten (LP). Maximal kann er 4 Stapelungen von „Wave-Flash“ sammeln. Je mehr Stapelungen er besitzt, desto mehr Schaden richtet er an. Der „Soukai Kanka“-Modus endet, wenn Ayato das Feld verlässt. Generiert 1 Partikel Elementarenergie pro Shunsuiken-Angriff. Cooldown: 1,9 Sekunden (via reddit). Derzeitige Werte der Elementarfähigkeit auf reddit.

Ayato hinterlässt eine Kopie von sich selbst, die Gegner anlockt. Sie explodiert nach 6 Sekunden oder wenn sie attackiert wird. Die Kopie richtet daraufhin Hydro-Schaden an. Ayato wechselt in den „Soukai Kanka“-Modus (via Honey Impact). Spezialfähigkeit, „Kamisato Art: Suiyuu“: Ayato beschwört ein Feld, in dem es kontinuierlich Klingen aus Wasser regnet. Sie richten Hydro-Schaden an. Das Feld steigert außerdem die Angriffsgeschwindigkeit aller Charakter, die sich in selbigem befinden, außer bei Ayato selbst. Dauer: 15 Sekunden Abklingzeit: 20 Sekunden Energiekosten: 80

Ayato beschwört ein Feld, in dem es kontinuierlich Klingen aus Wasser regnet. Sie richten Hydro-Schaden an. Das Feld steigert außerdem die Angriffsgeschwindigkeit aller Charakter, die sich in selbigem befinden, außer bei Ayato selbst.

Ayato Kamisatos Icons, Namenskärtchen und Gacha-Bild.

Welche passiven Talente besitzt Ayato Kamisato?

Kamisato Art: Kiyotaki Jouhou – Ayatos Elementarfähigkeit gewinnt 2 neue Effekte: Nachdem er die Fähigkeit eingesetzt hat, bekommt er 2 Stapelungen von „Wave-Flash“. Wenn die Kopie von ihm explodiert, weil sie attackiert wird, bekommt Ayato einen „Wave-Flash“, der so stark ist, dass er 4 Stapelungen entspricht.

– Ayatos Elementarfähigkeit gewinnt 2 neue Effekte: Kamisato Art: Katsusui Senkoku – Ayatos Spezialfähigkeit wird um 3 % seiner maximalen LP verstärkt.

– Ayatos Spezialfähigkeit wird um 3 % seiner maximalen LP verstärkt. Kamisato Art: Daily Cooking – Wenn Ayato ein perfektes Gericht zubereitet, besteht eine Chance von 18 % ein zusätzliches, „verdächtiges“ Gericht zu erhalten.

Welche Sternbilder besitzt Ayato Kamisato?

1. Sternbild: Der Schaden von Shunsuiken wird um 40 % erhöht, wenn die Gegner 50 % oder weniger LP besitzen.

Der Schaden von Shunsuiken wird um 40 % erhöht, wenn die Gegner 50 % oder weniger LP besitzen. 2. Sternbild: Die Stapelungen vom „Wave-Flash“-Effekt werden von 4 auf 5 erhöht. Wenn Ayato mindestens 3 Stapelungen von „Wave-Flash“ besitzt, erhöhen sich seine maximalen LP um 40 %.

Die Stapelungen vom „Wave-Flash“-Effekt werden von 4 auf 5 erhöht. Wenn Ayato mindestens 3 Stapelungen von „Wave-Flash“ besitzt, erhöhen sich seine maximalen LP um 40 %. 3. Sternbild: Die Talent-Stufe der Elementarfähigkeit steigt um 3.

Die Talent-Stufe der Elementarfähigkeit steigt um 3. 4. Sternbild: Nachdem Ayato seine Spezialfähigkeit eingesetzt hat, erhöht sich der Schaden der Standardangriffe von allen naheliegenden Teammitgliedern um 20 % für 12 Sekunden. Ayato selbst ist davon ausgeschlossen.

Nachdem Ayato seine Spezialfähigkeit eingesetzt hat, erhöht sich der Schaden der Standardangriffe von allen naheliegenden Teammitgliedern um 20 % für 12 Sekunden. Ayato selbst ist davon ausgeschlossen. 5. Sternbild: Die Talent-Stufe der Spezialfähigkeit steigt um 3.

Die Talent-Stufe der Spezialfähigkeit steigt um 3. 6. Sternbild: Nachdem Ayato seine Elementarfähigkeit eingesetzt hat, schafft der Angriff mit Shunsuiken zwei extra Shunsuiken-Schlitzer, die 300 % seines Angriffs-Wertes an Feinden verursachen, wenn der Angriff trifft. Die zwei Schlitzer werden nicht vom „Wave-Flash“-Effekt beeinflusst.

Sonstige Leaks zu Ayato Kamisato:

Ayatos kritischer Schaden (KSCH) erhöht sich, wenn seine Stufe gesteigert wird.

Der Spezialangriff löst den Status „Nass“ so zuverlässig aus, dass er zusammen mit der Spezialfähigkeit von Ganyu eine Truppe von Feinden für 15 Sekunden lang dauerfreezen kann (via YouTube).

Benötigte Materialien, um Ayato Kamisato aufzuwerten (via reddit).

Die Elementarfähigkeit snappshottet nicht, die Spezialfähigkeit hingegen schon (via reddit).

Ayatos Spezial-Gericht (via Twitter). Es erhöht die Schildstärke von allen Teammitgliedern um 20–30 % für 300 Sekunden.

Alle Animationen von Ayato Kamisato wurden auf reddit geteilt:



Kommende Banner in Patch 2.6 aus Genshin Impact

Welche Charakter-Banner sollen in Patch 2.6 erscheinen? Bisher gibt es nur reine Spekulationen, was die kommenden Charaktere in Patch 2.6 angeht. Während manche Leaker sagen, dass Kazuha Kaedehara einen Rerun erhalten soll, erzählen andere wiederum, dass sich sein Rerun auf Patch 2.7 verschiebe und stattdessen Venti komme.

Auch Yoimiya und Ayaka Kamisato sollen Leakern zu Folge einen Rerun in Patch 2.6 erhalten. SaveYourPrimos hat eine Übersicht erstellt, welche Charaktere laut welchem Leaker erscheinen sollen (via Twitter).

Da sowohl Venti als auch Kazuha im Main-Event vom Update mitspielen (via reddit) und der gewundene Abgrund einen Anemo-Schadens-Bonus verleihen soll (via Twitter), halten sich besonders die Gerüchte um die beiden Anemo-Nutzer wacker.

Zudem soll der Synchronsprecher von Venti im offiziellen Livestream zu Patch 2.6 ein Gast sein (via reddit). Zuvor erhielten die Gäste auch immer einen Banner im beworbenen Patch.

Ein weiterer Leaker, der sich in der Vergangenheit als vertrauenswürdig erwies, meinte diese Banner kommen (via reddit):

Vom 30. März bis zum 19. April: Ayato und Venti Rerun

Vom 19. April bis zum 10. Mai: Ayaka Rerun

Welche Waffen-Banner sollen in Patch 2.6 erscheinen? Bisher ist noch nicht allzu viel zu den Waffen-Bannern geleakt worden, jedoch bekommt Ayato Kamisato natürlich seine 5-Sterne Signature-Waffe: „Amenoma“.

Was soll Amenoma können? Der Einhänder verleiht dem Charakter einen Elementarschaden-Bonus von 24 % und zusätzliche kritische Rate. Wenn Teammitglieder in der Nähe Feinde mit ihren Standardangriffen treffen, bekommt die mit der Waffe ausgerüstete Figur eine Stapelung von „Wavespike“. Maximal können 5 Stapelungen gesammelt werden.

Der Effekt kann einmal alle 0,3 Sekunden ausgelöst werden. Wenn der Charakter einen Elementar-Skill wirkt, werden alle Stapelungen von „Wavespike“ genutzt und somit Standardangriffe um 16 % pro Stapelung gesteigert. 8 Sekunden wirkt der Boost (via reddit).



2 neue Artefakt-Sets sollen erscheinen

Zwei neue Artefakt-Sets sollen mit Patch 2.6 ins Spiel kommen (via reddit). Sie werden wahrscheinlich in einer Sphäre in der großen Kluft erhältlich sein.

„Vermillion Hereafter“: 2-Teile Effekt: Angriff wird um 18 % erhöht. 4-Teile Effekt: Nachdem eine Spezialfähigkeit eingesetzt wurde, erhöht sich der Angriff für 16 Sekunden um 8 %. Der Angriff wird um erneute 10 % gesteigert, wenn die Figur LP verliert. Dieser Effekt kann alle 0,8 Sekunden und maximal viermal ausgelöst werden.

„Echoes of an Offering“: 2-Teile Effekt: Angriff wird um 18 % erhöht. 4-Teile Effekt: Wenn Feinde mit Standardangriffen getroffen werden, besteht eine Chance von 36 %, dass sich der Schaden von Standardangriffen um 70 % erhöht („Valley Rite“-Effekt). Der Effekt verschwindet, sobald ein Standardangriff Schaden auslöst. Wenn Valley Rite nicht ausgelöst wurde, steigt die Chance um weitere 20 %. Der Effekt kann einmal alle 0,2 Sekunden ausgelöst werden.



Die lila Artefakte sind das „Vermillion Hereafter"-Set, die Türkisen das „Echoes of an Offering"-Set.

Mehr Leaks zum Gebiet „Große Kluft“

Welche Leaks zur großen Kluft gibt es? Geleakt wurde die Map, Screenshots (via reddit) und einige der neuen Gegner und Lebewesen, sowie ein brandneuer Boss, die allesamt in der großen Kluft ansässig sind.

Wie sieht die Map aus? Die Kluft besteht aus einer oberirdischen (via reddit) und einer unterirdischen Map (via reddit). Beide Maps haben jeweils 7 Sub-Areale, die ihr erkunden könnt (via reddit). Zudem postete Leaker Blank einen Screenshot von der Kluft und wie sie sich in die restliche Welt eingliedert auf Twitter.

Weiterhin gibt es in der Kluft einen „Lumenstone Adjuvant“ (via reddit). Den könnt ihr, wie den Permafrostbaum im Drachengrat und die heilige Sakura in Inazuma, aufleveln. Das Maximallevel von dem Stein beträgt 10 und passiert mit „Lumenspar“ und „Lumenstone Ore“ (via reddit).

Welcher neue Boss lebt in der Kluft? Der „Chasmic Serpent“, also eine mechanische Schlange, lebt in den tiefen Mienen der großen Kluft (via reddit). Sie befindet sich auf der unterirdischen Map, westlich gelegen (via reddit).

Welche neuen Lebewesen und Gegner befinden sich in der Kluft? Bisher wurden 2 neue Lebewesen, 3 neue Monster und eine neue Seelien-Art (via reddit) geleakt. Bei den Lebewesen handelt es sich um einen lila Marder und einen kleinen Leuchtkäfer.

Die drei neuen Monster sind ein kleiner fliegender, blauer Blob, der einen „Hut“ trägt, welcher einem Pilz ähnelt, ein Kämpfer in edler Rüstung und ein Maschinen-ähnliches Wesen.



Kommende Events in Patch 2.6 von Genshin Impact

Diese Events sollen im neuen Update kommen:

Anscheinend ein Angel-Event, in dem es darum geht, verschiedene Arten von Fischen zu fangen (via reddit).

Das Irodori-Festival, wo euch Poesie, Tower Defense, Kendo und Ikebana-Minigames erwarten.

Ein Koch-Event, mit Charakteren, die in eurem Housing-System platziert sind (via reddit).

Das „Crystal Research Battle“-Event. Ihr müsst in dem Event 6 Etappen bewältigen und müsst für jede dieser Etappen bestimmte Teams zusammenstellen (via reddit).

Ein Fotografie-Event (via reddit).

Das Event, um den neuen Boss freizuschalten (via reddit).

Ein Event in der großen Kluft mit verschiedenen Mechaniken (via reddit).

Sonstige Leaks

Welche Leaks gibt es sonst noch?

Exklusives Battle-Pass Namenskärtchen (via reddit).

Neue Items, die Gegner fallen lassen können. Eventuell werden sie später für die Aufwertung von Charakteren oder Waffen benötigt (via reddit).

Ihr könnt ab Patch 2.6 die Helligkeit des Spiels anpassen (via reddit).

Neues interaktives, platzierbares Item im Housing-System (via reddit). Ihr könnt die Holzgebilde angreifen.

Die Story-Quests werden fortgeführt.

Was denkt ihr über den kommenden Patch in Genshin Impact? Freut ihr euch auf Ayato Kamisato und die kommenden Story-Quests rund um Teyvat? Welche Charaktere würdet ihr am liebsten in den zukünftigen Bannern sehen und von welchen habt ihr gerade genug? Schreib es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.