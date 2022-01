Weißt du alles über Genshin Impact? Mach bei unserem Quiz mit

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Weiterhin könnt ihr seit Update 2.0 in das neue Gebiet Inazuma reisen , dass das Land Japan thematisiert. Auch darüber werden wir euch in unserem Quiz befragen.

Insert

You are going to send email to