Die besten Orte in Genshin Impact, um Kristallkerne zu farmen

Kristallkerne gehören zu den selteneren Ressourcen in Genshin Impact. Ihr bekommt sie automatisch, sobald ihr Kristallschmetterlinge einsammelt. MeinMMO zeigt euch alle Orte, an denen ihr direkt mehrere Kristallschmetterlinge finden könnt.

Wofür benötigt ihr Kristallkerne? Ihr braucht Kristallkerne vor allem dann, wenn ihr effizient in Sphären oder an „Gedeih der Elemente“ looten wollt. Denn mit Kristallkernen könnt ihr „angereichertes Harz“ am Alchemie-Tisch herstellen. Alles, was ihr für 1x angereichertes Harz benötigt, sind:

40x Harz

1x Kristallkern

Ihr könnt maximal 5 Einheiten von angereichertem Harz craften. Es verhilft euch zu doppelten Loot in Sphären und beim Gedeih der Elemente. Bei Bossen funktioniert angereichertes Harz jedoch nicht.

Manchmal müsst ihr eine gewisse Anzahl an Kristallkernen sammeln, damit ihr in Events fortschreiten könnt.

Weiterhin könnt ihr diese 3 Items mit Kristallkernen craften:

Winterhärtetrank (Alchemie-Tisch)

Windstilltrank (Alchemie-Tisch)

Adeptensucher-Gourmet (Schmied)

Orte für Kristallkerne in Mondstadt

Weingut Morgenröte

Statue der 7 beim Windstieg

Lohnenswerte Fundorte in Mondstadt:

Statue der Sieben im Nordosten vom Weingut Morgenröte – 3 Kristallschmetterlinge.

Beim Weingut Morgenröte zwischen den Weinreben und in der Nähe der Häuser – Etwa 9 Kristallschmetterlinge. Eignet sich als Ort, um nebenbei Philanemo-Pilze von den Hauswänden zu ernten.

Statue der Sieben beim Windstieg – Etwa 4 Kristallschmetterlinge.

Orte für Kristallkerne im Drachengrat

In einer Ecke in der Nähe des Schlummerdrachentals

Auf einer kleinen Insel südöstlich vom verschneiten Pfad

Lohnenswerte Fundorte im Drachengrat:

Benutzt den Teleporter in der Nähe des Schlummerdrachentals, um danach gen Südwesten zu laufen. Folgt dem Weg über der kaputten Brücke so lange, bis ihr zu einem kleinen kaputten Turm kommt, wo drei kleine weiße Feen auf euch warten. Sammelt sie ein, um einen Luftstoß zu generieren, der euch auf den Turm katapultiert – 3 Kristallschmetterlinge.

Nehmt den Teleporter, der südlich vom verschneiten Pfad liegt und fliegt daraufhin in den Osten. Dort sollte sich eine kleine Insel befinden – 3 Kristallschmetterlinge.

Orte für Kristallkerne in Liyue

Im Tianheng-Berg

Bei der Sphäre bei den Guyun-Türmen

Südlich der Sphäre beim Aocang-Berg

Südwestlich der Sphäre beim Mingyun-Dorf

Lohnenswerte Fundorte in Liyue:

Fliegt vom Teleporter südlich des Tianheng-Berges zum Tianheng-Berg hin. Vor ihm befinden sich mehrere Monster, die den Eingang des Berges bewachen – 6 Kristallschmetterlinge. Eignet sich auch zum Farmen von Kristallbrocken und Nachtjade.

Teleportiert euch zur Sphäre bei den Guyun-Türmen – Etwa 5 Kristallschmetterlinge.

Nehmt die Sphäre im Norden des Aocang-Berges und lauft gen Süden in Richtung der moosbedeckten Drachenfigur. Neben ihr befindet sich eine Unterführung, wo ihr fündig werdet – Etwa 4 Kristallschmetterlinge.

Teleportiert euch zur Sphäre beim Mingyun-Dorf und lauft in den Südwesten. Dort befindet sich eine Unterführung – 3 Kristallschmetterlinge. Eignet sich auch, um Nachtjade zu sammeln.



Orte für Kristallkerne in Inazuma

Beim Amakumo-Gipfel auf Seirai

Nördlich von Tatarasuna auf Kannazuka

Lohnenswerte Fundorte in Inazuma:

Benutzt ihr den südlichen Teleporter und lasst euch beim Amakumo-Gipfel auf der Insel Seirai fallen, könnt ihr innen und außen einige Kristallkerne einsacken – Bis zu 12 Kristallschmetterlinge. Lohnt sich auch, um Amakumo-Früchte zu sammeln.

Nehmt den Teleporter im Norden von Tatarasuna auf der Insel Kannazuka, kraxelt den Berg gen Süden hinauf und lauft bis zum elektrisch geladenen Baum – 5 Kristallschmetterlinge.

Mit diesem Guide könnt ihr ganz einfach circa 57 Kristallschmetterlinge sammeln und somit auch 57 Kristallkerne.

Das könnte euch beim Farmen helfen: Der 4-Sterne Charakter Sayu besitzt die Fähigkeit, dass Kristallschmetterlinge nicht sofort wegfliegen, wenn ihr euch nähert. Sammelt ihr allerdings einen ein und befinden sich andere in der Nähe, ergreifen sie dennoch die Flucht.

Figuren wie Venti und Kazuha können euch ebenfalls mit ihrer Elementarfähigkeit helfen. Sie werden mithilfe dieser in die Luft katapultiert und können so Kristallschmetterlinge erhaschen, die in die Luft flogen und gerade fliehen wollten.

Kristallkerne spawnen nicht bei Regen und alle 48 Stunden.

