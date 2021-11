Genshin Impact beherbergt nicht nur knifflige Rätsel und gefährliche Monster, sondern auch Errungenschaften. Ähnlich wie bei der Playstation oder Steam könnt ihr Erfolge (Achievements) sammeln, indem ihr verschiedene Aufgaben im Spiel meistert. MeinMMO zeigt euch 8 geheime Errungenschaften und wie ihr sie ganz einfach erhalten könnt.

Was bringen euch Errungenschaften in Genshin Impact? Errungenschaften geben euch vor allem eines: Urgestein. Damit könnt ihr an den Gacha-Bannern zahlreiche Charaktere oder Waffen ziehen, die euch Genshin Impact zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stellt.

Da das Spiel euch irgendwann seltener Urgestein gibt, kann es sich lohnen Errungenschaften zu holen. Insgesamt könnt ihr derzeit 530 Erfolge und damit 4.325 Urgestein kriegen (via Genshin Wiki).

Wo findet ihr die Errungenschaften? Am PC kommt ihr über ESC und an der Playstation über den Options-Butten in das Menü, in dem ihr den Unterpunkt „Errungenschaften“ finden könnt. Die Erfolge sind in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt.

Wenn ihr auf eine Kategorie klickt, könnt ihr Einzelheiten zu den Errungenschaften einsehen. Es gibt jedoch geheime Erfolge, die ihr erst sehen könnt, wenn ihr sie tatsächlich erreicht habt. Vorher werden sie nicht in der Liste aufgeführt.

Wir zeigen euch in der folgenden Liste 8 solcher geheimen Errungenschaften und was ihr dafür tun müsst, um sie zu erreichen.

1. Errungenschaft: „Ein Lob an den Bauch“

Wie bekommt ihr die Errungenschaft? Ihr müsst für diese Errungenschaft ein Team aus vier Charakteren dabei haben. Danach müsst ihr sie mit selbst gekochten Gerichten vollstopfen, bis sie satt sind.

Die Sättigung könnt ihr an dem Smiley unter den Figuren erkennen. Wenn er rot ist, sind die Helden genug gefüllt. Sobald ihr alle 4 Charaktere gesättigt habt, bekommt ihr die Errungenschaft.

Wie viel Urgestein erhaltet ihr für die Errungenschaft? Nach Erhalt des Erfolges könnt ihr euch in der Kategorie „Welt der Wunder“ 10 Urgestein abholen.

Die Lebenspunkte eurer Figuren können während des Vorganges ruhig gefüllt sein, mit Essen vollstopfen könnt ihr sie trotzdem.

2. Errungenschaft: „Damit kann jeder ein Gourmet sein“

Wie bekommt ihr die Errungenschaft? Auch diesen Erfolg könnt ihr mithilfe von Lebensmitteln erreichen. Diesmal gilt es sie zu vergeuden.

Macht es wie Raiden Shogun und bereitet zehnmal ein misslungenes Gericht zu. Da es in Genshin Impact sehr einfach ist zu kochen, könnte es sein, dass ihr diesen simplen Erfolg noch gar nicht freigeschaltet habt.

Nehmt dazu am besten ein Gericht, welches euch nicht zu viele wertvolle Materialien kostet: Teyvat-Spiegelei oder das Steak.

Wie viel Urgestein erhaltet ihr für die Errungenschaft? Nach Erhalt des Erfolges könnt ihr euch in der Kategorie „Welt der Wunder“ 5 Urgestein abholen.

Ihr müsst nicht warten bis der Zeiger beim Kochen das Ende erreicht, ihr könnt vorher den Button drücken, um das Kochen außerhalb des gelben Feldes vorzeitig zu beenden.

3. Errungenschaft: „Strafstoß“

Wie bekommt ihr die Errungenschaft? Ihr müsst dafür sorgen, dass ein Hilichurl keinen Pyro-Schleim ausgraben kann. Dies passiert, wenn er in knietiefem Wasser steht.

Am einfachsten könnt ihr euch zur Statue der Sieben im Dihua-Moor in Liyue teleportieren. Anschließend begebt ihr euch in den Osten der Statue, in Richtung Sal Terrae. Nach den zwei größeren grünen Inseln auf der Map folgt eine kleinere, auf der ihr einen Hilichurl findet, der vergebens nach einem Pyro-Schleim gräbt.

Er gibt euch mit Leichtigkeit die Errungenschaft „Strafstoß“.

Wie viel Urgestein erhaltet ihr für die Errungenschaft? Nach Erhalt des Erfolges könnt ihr euch in der Kategorie „Welt der Wunder“ 5 Urgestein abholen.

Der Hilichurl in Rot wird euch die Errungenschaft verleihen.

4. Errungenschaft: „Alle unbeteiligten Maschinen verlassen bitte sofort das Gelände!“

Wie bekommt ihr die Errungenschaft? Wenn ihr gegen den Weltenboss „Anordnung immerwährender Vorrichtungen“ in Inazuma antretet, fällt der Boss irgendwann zu Boden und ruft seine Ruinensoldaten auf das Feld. Diese dürft ihr nicht besiegen.

Normalerweise greift ihr den Ruinensoldaten an, der einen gelben Kreis um sich trägt. Diesmal jedoch nicht. Ignoriert die Ruinensoldaten, bis sich der Boss wieder erholt und ihr ihn erneut angreifen könnt.

Wenn ihr „Anordnung immerwährender Vorrichtungen“ besiegt, ohne einen Ruinensoldaten dabei zerstört zu haben, bekommt ihr die Errungenschaft.

Wie viel Urgestein erhaltet ihr für die Errungenschaft? Nach Erhalt des Erfolges könnt ihr euch in der Kategorie „Welt der Wunder“ 10 Urgestein abholen.

Wenn euch die Ruinensoldaten nerven, nehmt einen Charakter mit, der euch einen schützenden Schild verleihen kann. Noelle, Diona und Zhongli sind passende Kandidaten.

5. Errungenschaft: „Hallo … Ist jemand da?“

Wie bekommt ihr die Errungenschaft? Ihr müsst eine verstecke Tür in Ritou in Inazuma finden. Wenn ihr den mittleren Teleporter in Ritou benutzt, lauft ihr gen Süden.

Lauft weiter hinter die ganzen Häuser der Stadt, bis ihr auf ein einzelnes im Grünen trefft. Hinter diesem Haus befindet sich die geheime Tür, die euch mit der Errungenschaft gleichzeitig eine Quest mit auf den Weg gibt.

Die Quest beschert euch Abenteuerer-EP, EP-Kärtchen und 20.000 Mora.

Wie viel Urgestein erhaltet ihr für die Errungenschaft? Nach Erhalt des Erfolges könnt ihr euch in der Kategorie „Welt der Wunder“ 5 Urgestein abholen.

Die Tür befindet sich direkt hinter dem Haus.

6. Errungenschaft: „Das soll einer der Vier Winde sein?“

Wie bekommt ihr die Errungenschaft? Ihr müsst einen Anemo-Faust-Stürmer besiegen, nachdem ihr all seine Elementarumwandlungen ausgelöst habt. Hört sich kompliziert an, jedoch müsst ihr lediglich 4 Charaktere von verschiedenen Elementen besitzen:

Hydro

Kryo

Elektro

Pyro

Der Anemo-Faust-Stürmer setzt irgendwann eine Attacke ein, die ihm kurzzeitig einen Schild verschafft. Greift daraufhin mit einer Attacke an, die Elementar-Schaden anrichtet, um den Schild zu zerstören.

Das ganze macht ihr viermal mit den 4 verschiedenen Charakteren, danach könnt ihr ihn besiegen, um die Errungenschaft zu erhalten.

Wie viel Urgestein erhaltet ihr für die Errungenschaft? Nach Erhalt des Erfolges könnt ihr euch in der Kategorie „Welt der Wunder“ 5 Urgestein abholen.

Der Anemo-Faust-Stürmer hält den Schild direkt vor sich und er hält nur einen Treffer aus.

7. Errungenschaft: „Trockenreinigung“

Wie bekommt ihr die Errungenschaft? Ihr müsst für diese Errungenschaft die Hydro-Hypostase besiegen, ohne die geschaffenen Schleime von ihr zu zerstören.

Ihr dürft die Schleime nur dann besiegen, sobald die Hydro-Hypostase Lebenspunkte wiederherstellen möchte.

Wie viel Urgestein erhaltet ihr für die Errungenschaft? Nach Erhalt des Erfolges könnt ihr euch in der Kategorie „Welt der Wunder“ 10 Urgestein abholen.

Die kleinen blauen geschaffenen Schleime dürft ihr nicht töten.

8. Errungenschaft: „Riecht nach Tiergeist!“

Wie bekommt ihr die Errungenschaft? Ihr müsst euch von drei aufeinanderfolgenden Nachahmungsangriffen der Pyro-Hypostase treffen lassen und sie daraufhin besiegen. Diese Kombination erkennt ihr an folgender Reihenfolge:

Zuerst wirkt die Hypostase eine Art Bulle,

danach verschwindet sie im Boden und taucht auf wie ein Delfin,

zuletzt wird sie eine Kugel, die sich in einen Strudel von Feuer-Schmetterlingen auflöst.

Der Erfolg zählt, wenn ihr getroffen werdet, obwohl ihr von einem Schild, wie von Zhongli, geschützt werdet.

Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie die Kombination der Hypostase aussieht, lauft etwas herum und lasst sie Attacken ausführen. Ihr werdet die Kombi spätestens am Schmetterlings-Strudel erkennen.

Wie viel Urgestein erhaltet ihr für die Errungenschaft? Nach Erhalt des Erfolges könnt ihr euch in der Kategorie „Welt der Wunder“ 5 Urgestein abholen.

Den Anfang der Kombination der Nachahmungsangriffe macht dieser Bulle.

Wenn ihr alle Erfolge in dieser Liste farmt, bekommt ihr insgesamt 55 Urgestein als Belohnung.

Konntet ihr durch die Liste Errungenschaften entdecken, die ihr noch nicht erhalten habt oder kanntet ihr bereits alle? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

