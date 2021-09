Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was sagt ihr zu dem witzigen Touch von miHoYo? Ärgert euch das oder nehmt ihr es genauso mit Humor? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Was daran ulkig ist? Xiangling ist eine bekannte und sehr gute Köchin aus Liyue. Sie bereitet alle Gerichte mit Leidenschaft zu und einige zollen ihr Respekt. Es scheint fast so, als hätte miHoYo alles daran gesetzt, um den Witz weit möglich auszureizen – und es ist ihnen gelungen. Oder was denkt ihr?

Möchten wir wissen, was Raiden Shogun dann zubereitet, wenn sie nicht mal den Kochlöffel in die Hand nehmen darf? Wahrscheinlich wohl eher weniger…

Es gibt so ziemlich nichts, was die Elektro-Göttin Raiden Shogun nicht kann. Sie befehligt Armeen, herrscht über ein ganzes Land und verfügt über einige Fähigkeiten, die jetzt ein Story-Spoiler wären. Aber beim Kochen? Da hört es auf! Wäre Raiden zu Gast beim perfekten Promi-Dinner, würde das alles andere als perfekt ablaufen.

