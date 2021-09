Angeln in Genshin Impact: Mein Hype-Feature hat mich maßlos enttäuscht

Mit Patch 2.1 in Genshin Impact kam ein Feature, auf das sich MeinMMO-Autorin Lena total gefreut hat. Leider wurde es, ihrer Meinung nach, nur dürftig umgesetzt.

Seit das Update 2.1 im Spiel erschienen ist, gehört die neue Mechanik Angeln zu den top Themen in Genshin Impact. Eigentlich ist es ein recht unspektakuläres Feature, doch es beschäftigt die Community und mich derzeit stark.

Was habe ich vom Angeln erwartet? Ich liebe solche Simulatoren wie Stardew Valley und Harvest Moon. Dadurch habe ich eine gewisse Vorstellung, wenn es um das Thema Angeln geht. Man läuft an einen Fluss oder Teich, schwingt seine Angel aus und wartet bis ein Fisch anbeißt.

Einfach so. Um sich entweder die Zeit zu vertreiben oder mal die Seele baumeln zu lassen und sich von den schlechten Artefakt-Rolls ausruhen. Leider ist dies in Genshin aber nicht der Fall.

Wer spricht hier? Lena ist die Expertin zu Genshin Impact bei MeinMMO. Sie hat Genshin erstmals im August 2020 in der Beta gespielt und bekommt seitdem mit, was im Spiel passiert. Jeden Tag loggt sie sich in Genshin ein, um ihre tägliche Routine abzuarbeiten oder neue Dinge zu erkunden.

Zu viel Mobile und zu wenig Angelplätze

Was ist das große Problem? Bei diesem Feature wurde sich wieder zu sehr an typischen Mobile-Games orientiert: „Hast du sieben Fische geangelt? Gut! Dann warte jetzt bitte zwei bis drei Tage bis du erneut sieben Fische angeln darfst.“

Im Durchschnitt könnt ihr an jeder Angelstelle am Tag etwa 5 Fische fangen, bevor dort keine Neuen mehr erscheinen. Danach könnt ihr die Tageszeit verändern, um etwa 2 nachtaktive Fische zu erhalten. Anschließend müsst ihr 48 bis 72 Stunden warten bis die Fische an dieser Stelle respawnen.

Dank des Harz-Systems muss man in Genshin Impact leider auf vieles warten. Sei es Ausrüstung sammeln, Materialien oder Geld. Das hat natürlich den Vorteil, dass jeder Spieler, der nicht massig viel Zeit hat, gut vorankommen kann – jedoch sollte es Grenzen geben.

Ich hatte gehofft, dass gerade das Angeln eine ständige Alternative ohne enge Grenzen ist, die ein Spieler jederzeit nutzen kann.

Was stört mich noch am neuen Feature? Die Menge an Angelplätzen! Als ich mein Spiel direkt nach dem Update gestartet habe, bin ich nach der Quest fröhlich zum Wasser gestapft. Nur, um festzustellen, dass dort nirgends Fische sind. Nach ungefähr 15 Minuten habe ich durch Zufall die erste Angelstelle erblicken können. Der erste Dämpfer.

Die Map besteht aus so viel Wasser, aber es gibt im Verhältnis einfach viel zu wenig Angelstellen. Denn ihr könnt nicht einfach die Angelrute an jeder Stelle im Spiel auswerfen – nein – nur an 27 vorbestimmten Orten.

Drei Gebiete

Inazuma Quelle: mapgenie

Der nächste Dämpfer lies nicht lange auf sich warten: Die eintauschbaren Items benötigen einen Haufen an Fischen. Fast jeder, der Raiden Shogun nicht mit dem „Grasschnittstrahl“ ausrüsten kann, greift wahrscheinlich zum Free-To-Play-Speer „Der Fang“.

Aufgrund der Limitierung der Fische kann dieser, in seiner vollen Kraft, aber erst mal ein paar Wochen Farm-Zeit benötigen. Außer ihr habt Freunde oder betretet fremde Welten, um ihnen die Fische zu klauen.

Ich finde es schade, dass Genshin Impact aus allem ein Grind machen muss und der Community nicht wenigstens, bei einer Lappalie wie dem Angeln, einfach freie Hand lässt und dort keine Beschränkung einbaut.

Das Angeln in Aktion:

Die eintauschbaren Angelruten sind unnütz

Was ist das Problem mit den Angelruten? Ihr könnt in Mondstadt, Liyue und Inazuma jeweils ein Mal eine Angel bei einem NPC eintauschen. Diese hübschen, jedoch nutzlosen, Ruten sollen euch das Fischen in den jeweiligen Gebieten erleichtern, indem sie die Zeit beim Angeln verkürzen, wenn ihr im markierten Bereich in der Leiste beim Fischen bleibt.

Jede Angelrute benötigt 20 Fische von je vier verschiedenen Sorten. Also 80 Fische. Für etwa 15 % schnelleres Angeln. Dort hätte man auch tiefer greifen können und die Mechanik an sich schwerer gestalten können, sodass Angelruten einen höheren, wirkungsvolleren Effekt mit sich bringen, damit sich das wochenlange Angeln wenigstens lohnt.

Jeder Fisch lässt sich nämlich einfach und relativ schnell mit der Standard-Angel fangen.

Mondstadt

Liyue

Inazuma

Lösungsmöglichkeit für die Probleme

Was könnte getan werden, um die Beschränkung aufzuheben? Damit man nicht nur alle paar Tage die sieben Fische an den Angelplätzen fangen kann, sollte es pro Fisch einen angepassten Seltenheitsgrad geben. Dieser soll verhindern, dass man als Spieler nicht auf den Respawn der Fische warten muss, sondern mit Geduld und der passenden Angel den entsprechenden Fisch erhalten kann.

Den Seltenheitsgrad gibt es zwar jetzt schon mehr oder weniger, wird aber nicht sinnvoll genutzt. Dass bestimmte Fische an bestimmten Angelplätzen vorkommen, finde ich hingegen gut gelöst. Nehmen wir die Angelstelle in Ritou als Beispiel. Dort gibt es folgende Fische zu angeln:

Glasmedaka

Lungenstichling

Akai Maou

Kugelfisch

Bitterer Kugelfisch

Den Lungenstichling gibt es nur bei Nacht

Laut dem Spiel besitzen alle Fische eine Seltenheit von drei Sternen. Stattdessen könnte der Glasmedaka als kleiner Fisch ein höheres Aufkommen haben und der Akai Maou als roter, auffälliger und großer Fisch ein Seltenes. Quasi ein Ranking von einem bis fünf Sterne, um Genshin an dieser Stelle treu zu bleiben.

Aber leider findet man eine Angelstelle vor, wo beinahe alle Fische drin rumschwimmen. Da wirfst du fünf- bis siebenmal die Angel aus, drehst die Uhr vor, fischst die nachtaktiven Racker und kannst dann erst einmal zwei bis drei Tage warten.

Genug gemeckert – Das sind die positiven Seiten

Was gefällt mir denn dann an der neuen Mechanik? Das Feature ist an sich, mit der Art und Weise der Ausführung, super gelöst worden. Man versteht direkt wie alles funktioniert und findet sich fix ein. Auch die Fischvielfalt und die Arten haben mich überrascht. Die Farben der Fische sind teils wunderschön und ich kann es kaum erwarten welche von ihnen zu fangen.

Weiterhin liebe ich das „Geistwolkenbecken“. Den Bauplan davon könnt ihr ebenfalls beim NPC in Liyue gegen Fische eintauschen und es daraufhin in unendlicher Zahl herstellen. Danach könnt ihr es in der Kanne der Vergänglichkeit, dem Housing von Genshin Impact, platzieren, eure gefangenen Zierfische hineinsetzen und füttern.

Mein Liebling

Was mich zum nächsten positiven Aspekt bringt: Zierfische! Jede Fischart gibt es auch noch mal als Zierfisch. Ich, als sammelwütige Genshin-Spielerin, habe mich sehr über dieses Feature gefreut und kann es kaum erwarten, wirklich JEDE Fischart in so ein Becken zu setzen. Ich habe schon meine liebste Fischart auserkoren: den Dämmerfänger. Ich werde alles daran setzen diesen Fisch, als Pärchen, in eins dieser Becken unterzubringen!

Zum Schluss möchte ich noch anbringen, dass ich trotz allem sehr froh um diese Mechanik bin. Sie ist jederzeit ausbaufähig und anpassbar. Des Weiteren fragt miHoYo immer wieder die Community in Umfragen, was verbessert werden könnte. Ich habe die Hoffnung, dass da eventuell was getan wird.

Was denkt ihr denn über das Angeln? Macht es euch Spaß? Habt ihr ähnliche Kritikpunkte oder stimmt ihr gar nicht mit meiner Meinung überein? Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber quatschen.

