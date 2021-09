Fischen in Genshin Impact – Alle Angelplätze im Überblick

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wo könnt ihr in Inazuma fischen? In Inazuma könnt ihr sieben Angelstellen auffinden:

Wo könnt ihr in Liyue fischen? In Liyue gibt es insgesamt elf Angelplätze:

Wo könnt ihr im Drachengrat fischen? Selbst im kalten Gebiet vom Drachengrat haben es sich Fische in einer einzigen Angelquelle bequem gemacht. Die findet ihr südlich der Kryo-Hypostase am kleinen Teich.

Wo könnt ihr in Mondstadt fischen? In Mondstadt gibt es insgesamt sieben Angelplätze zu finden:

Achtung: Da dieses Feature noch recht neu ist, entdeckt man tägliche neue Angelspots. Habt ihr welche gefunden, die in unserer Liste fehlen? Ergänzt unseren Guide gerne mit uns in den Kommentaren.

Mit dem Patch 2.1 in Genshin Impact wurde Angeln als neues Feature ins Spiel gebracht, wodurch sich auf den riesigen Gebieten vereinzelt kleinere Angelplätze befinden. An diesen Plätzen könnt ihr bestimmte Fischarten bekommen. MeinMMO zeigt euch alle Angelplätze im Überblick.

