In Genshin Impact wurde mit Thoma einer der wenigen neuen männlichen Charaktere in Inazuma angekündigt. Diese Ankündigung kommt überraschend. Wir von MeinMMO fassen euch zusammen, was bisher bekannt ist, die Leaks über ihn berichten und wie die Community reagiert.

Bisher wurde mit Inazuma nur Thoma offiziell als männlicher, spielbarer Charakter in Genshin Impact gebracht. Da wundert es nicht, dass er es sogar, innerhalb von Minuten, in die Twitter-Trends geschafft hat. Seine Charakter-Vorstellung hat sogar mehr Retweets ergattern können, als die allseits beliebte Raiden Shogun (Baal).

Wer ist Thoma? Thoma ist einer der ersten Charaktere, die ihr in Inazuma antrefft. Er hilft euch kontinuierlich in den Story-Quests und auf der Insel Fuß zu fassen. Er kennt jeden und weiß genau, wie er seine Worte wählen muss, um die Menschen um seinen Finger zu wickeln. Thoma bleibt jedoch stets freundlich zu jedem und ist immer hilfsbereit.

Thoma kommt gebürtig aus Mondstadt und ist nach Inazuma gewandert. Dort ist er nun der Haushälter vom Kamisato Clan. Außerdem kümmert sich der Pyro-Kämpfer um alle Wünsche, die Ayaka an ihn stellt. Zusammen trinken sie gerne auch mal einen Tee im Teehaus von Taroumaru – dem Shiba Inu.

Informationen und Leaks über Thoma

Was kann Thoma? Bisher ist nicht viel über den Speerkämpfer bekannt, aber folgendes können wir mit Sicherheit sagen:

Waffe: Speer

Zugehörigkeit: Kamisato Clan

Sternbild: Rubeum Scutum

Göttliches Auge: Pyro

Über seine genauen Angriffe und Fähigkeiten wurde bisher nichts gesagt. Auch wird noch spekuliert, ob er ein 4-Sterne oder 5-Sterne Charakter ist. Bisher besagten Leaks, dass er eine Rarität von 4-Sternen haben soll, welches ihn zum Sechsten männlichen Helden dieser Art machen würde.

Wann erscheint Thoma? Genshin Impact hat bis zum jetzigen Zeitpunkt keinen offziellen Release für Thoma bekannt gegeben, jedoch hat der Twitter-User Zeniet einen Leak veröffentlicht, der ebenfalls viral ging (via Twitter). Natürlich können sich Leaks jederzeit ändern oder als falsch herausstellen, aber Zeniet war in der Vergangenheit auch zuverlässig. Wir werden euch informieren, wenn wir mehr darüber wissen.

So reagiert die Community auf Thoma

Die ersten Reaktionen betreffend Thoma waren: „Er kommt aus Mondstadt?!“ Des Weiteren waren alle von der Ankündigung überrascht, da vorher keine Leaks zu ihm aufgetaucht sind.

Und er ist in Mondstadt geboren, was mich dazu bringt noch mehr über ihn wissen zu wollen. Warum ist er von dort weggezogen? Was sind seine Beziehungen zu den Charakteren in Mondstadt? So viele Fragen, aber so wenig Antworten. MultiNigh via Twitter

Viele sind sich einig, dass er gut aussieht, ihr nächster „Husbando“ (Ehemann) wird und sie dafür sogar Banner skippen werden. Die meisten hoffen darauf, dass er ein 4-Sterne Charakter wird, damit sie ihn wahrscheinlicher ziehen können.

Warte, ist er ein 4-Star? Ist er ein 4-Star? Ich hoffe, er ist ein 4-Star, ist er ein 4-Star? miHoYo mach ihn zum 4-Star. Er ist ein 4-Star, richtig? Bitte, er ist ein 4-Star, miHoYo er ist ein 4-Star, richtig? Ja, er ist ein 4-Star, natürlich ist er das, aber ist er wirklich ein 4-Star? Bitte miHoYo. Ist er ein 4-Star? Bitte, ich BRAUCHE ihn. LizzyMinecraft via Twitter

Außerdem geht der Trend um, Thomas „wahre Waffe“ zu enthüllen, wenn er schon ein Haushälter ist. Das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten:

Anmerkung der Autorin: Ich persönlich freue mich sehr auf den Release von Thoma (und zukünftig Gorou). Dadurch, dass vor allem viele Frauen in den ersten Wochen von Inazuma ins Spiel kamen, wurde es Zeit für männliche Verstärkung! Ich bin gespannt, ob sie diesen Trend fortführen oder die nächste Region mehr Variation in die Banner einbringt.

Was denkt ihr über die Ankündigung von Thoma? Freut ihr euch auf ihn oder hättet ihr lieber jemand anderen gesehen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

