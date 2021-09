Genshin Impact: Alles zu Patch 2.2 – Leaks, Release, Banner, Charaktere

Genshin Impact Patch 2.2 wird höchstwahrscheinlich im Oktober erscheinen, jedoch wurde dies noch nicht offiziell bestätigt. Wir von MeinMMO verraten euch, was wir bisher offiziell über Update 2.2 wissen und was die Leaks offenbaren.

Was ist bis jetzt von offizieller Seite bekannt? Da das Update auf 2.1 noch nicht lange her ist, gibt es bisher nicht allzu viele News von Genshin Impact selbst. Einzig der Charakter Thoma wurde geteasert. Auch ein genaues Release-Datum von Patch 2.2 kennen wir noch nicht.

Jedoch gibt es bereits einige Leaks zu Patch 2.2, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Wie immer gilt: Leaks können sich jederzeit ändern und die Dinge darin, stark vom offiziellen Release unterscheiden. Alle Leaker haben sich in der Vergangenheit als vertrauenswürdig erwiesen. Wir werden den Artikel updaten, wenn wir neue Informationen erhalten.

Achtung: Alle kommenden Informationen sind Leaks, dies also bitte immer mit Vorsicht genießen.

Was wurde geleakt? Kurz gesagt: alles! Ihr könnt euch in diesem Video anschauen, welche Animationen er außerhalb des Kampfes und währenddessen besitzt:

Auch der Twitter-User und Leaker abc64real hat ein weiteres Video von Thoma in Action gepostet (via Twitter). Weiterhin soll Thoma folgende Skills, Eigenschaften und Sternbilder besitzen:

Thomas Sternbilder:

Thomas passive Talente:

Falls euch Werte fehlen, könnt ihr im Tweet von Leaker dimbreath alles noch einmal genauer anschauen (via Twitter)

Welche Banner erwarten euch? Wie bereits vorher geleakt wurde, könnten uns im Update Reruns erwarten. Laut Leaker Ubatcha1, soll es ausschließlich Reruns geben.

Dies würde die Informationen zu vorherigen Leaks umwerfen. Yae sollte ursprünglich als 1. Banner in Patch 2.2 erscheinen, gefolgt von Ganyu. Rückt nun Hu Tao auf und Yae erscheint erst im Patch 2.3, zusammen mit Gorou? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Neues und letztes Gebiet in Inazuma: Mit „Tsurumi“ erscheint die Letzte der sechs angekündigten Inseln. Dies wurde von Leaker dimbreath (via Twitter) und ImpactYoimiya bestätigt:

Welche neuen Waffen sollen kommen? Es soll laut abc64real (via Twitter) und ImpactYoimiya einen neuen 5-Sterne Bogen geben, der im Waffenbanner erhältlich sein wird. Außerdem sollen neue 4-Sterne Waffen erscheinen (via YouTube). Es handelt sich bei ihnen um einen Bogen, Speer und Zweihänder.

Welche Events sollen erscheinen? Bisher wurde nur ein Event geleakt, welches stark an Osu! erinnern soll. In diesem Spiel geht es darum, im passenden Moment auf die erscheinende Kreise zu klicken. Das passiert im Rhythmus eines Liedes.

In dem Event erhaltet ihr ein Instrument von Kazuha, welches ihr dazu verwendet mit einzelnen Charakteren ein Lied zu spielen. Der Leaker Genshin_Intel hat bereits verschiedene Songs und eure Partner dazu veröffentlicht (via Twitter):

To the World’s Sounds Listening: osu-type music event where you play an instrument gifted by Kazuha alongside another character at designated locations. Three difficulties for each piece of music.



You get to keep the instrument as one of the event rewards. pic.twitter.com/JXFe9kVGwV