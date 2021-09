Mondlichtfreude-Event in Genshin Impact: So bekommt ihr den luxuriösen Seekönig

Seit dem 27. September befindet sich das Mondlichtfreude-Event in Genshin Impact. Den großen Fisch-Zweihänder mit dem Namen luxuriöser Seekönig und sein Verfeinerungsmaterial gibt es dort als Belohnung. MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Waffe bekommt.

Wie startet ihr das Mondlichtfreude-Event? Die Quest-Reihe „Mondlichtfreude 1“ zum Mondlichtfreude-Event erscheint in eurem Quest-Menü automatisch, wenn ihr Abenteuerstufe 28 besitzt.

Außerdem müsst ihr bei den Akten „Ein aufsteigender Stern“ und „Trulla“ Kapitel 1–3 abgeschlossen haben. Dazu kommt noch das Abschließen des 1. Aktes der Quest „Gourmettrip durch Mondstadt“.

Der volle Name der Quest lautet „Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, fürs Essen würd ich alles geben“.

Die Quest-Reihe „Mondlichtfreude 1“ beginnt in Liyue. Ihr müsst zuerst in das Restaurant Wanmin, wo Xiangling bereits auf euch wartet. Nach einem längeren Gespräch macht ihr euch zusammen mit Xiangling auf, um die verschiedensten Leute auf ihr Lieblingsessen anzusprechen. Eine sehr nostalgische und humorvolle Reise wartet auf euch.

So startet ihr die Quest für den luxuriösen Seekönig: Beendet ihr „Mondlichtfreude 1“, schaltet ihr automatisch zwei neue Quests frei: „Die vielen Angelegenheiten des Vollmondtanzes“ und „Kochkurs mit Küchenmaschine – Teil 1“.

Erstere schickt euch zu Linyang, die an den oberen Stegen von Liyue steht. Sie schaltet euch die Quests für den luxuriösen Seekönig und sein Verfeinerungsmaterial frei.

Liyan ist einfach über den oberen Teleporter in Liyue zu erreichen. Von da aus lauft ihr einfach gen Osten.

So bekommt ihr den Zweihänder luxuriöser Seekönig

Welcher Event-Auftrag gibt euch die Waffe? Nachdem ihr mit Linyang geredet habt, wisst ihr, dass ihr Mondtanz-Talismane und Truhen des mysteriösen Mondes finden müsst. Nun könnt ihr im Event-Tab auf den „Mondscheinsucher“-Auftrag gehen. Dort seht ihr, dass ihr 100 % Sammelfortschritt benötigt, um den luxuriösen Seekönig zu erhalten.

Insgesamt gibt es 30 Mondtanz-Talismane und 40 Truhen des mysteriösen Mondes zu finden. Ein Talisman gibt euch dabei 2 % Sammelfortschritt, eine Truhe hingegen nur 1 %.

Nun könnt ihr entweder ganz Liyue absuchen, um das Gebiet ausfindig zu machen, wo die Talismane und Truhen sich befinden oder ihr sprecht Linyang nochmals an. Sie gibt euch Hinweise darauf, an welchem Ort in Liyue ihr suchen könnt.

Alle Fundorte der Mondtanz-Talismane und Truhen des mysteriösen Mondes

Verfeinerungsmaterial für den luxuriösen Seekönig

Achtung: Da noch nicht alle Quests im Spiel verfügbar sind, wird es über die Tage Aktualisierungen zum Guide geben, wenn sich dies ändert.

Welcher Event-Auftrag gibt euch das Verfeinerungsmaterial für die Waffe? Das Verfeinerungsmaterial namens „Königsbalsam“ erhaltet ihr, wenn ihr im Event-Tab auf „Pfad der Köstlichkeiten“ geht und alle Herausforderungen abschließt.

Wo startet der Pfad der Köstlichkeiten? Die Event-Aufträge zum Pfad der Köstlichkeiten startet bei der „Yaoguang-Untiefe“, zu der ihr ganz leicht hingleiten könnt, wenn ihr die Statue der Sieben anpeilt.



Ihr erkennt das Event-Gebiet an der Gegner-Masse, die sich eingezäunt in dem südwestlichen Abschnitt der Untiefen befindet.

Um während der Herausforderung Buffs für eure Truppe zu bekommen, könnt ihr Delikatessen darbringen. Das macht ihr direkt über den Event-Tab. Wenn ihr am Ende mindestens 5 Gerichte geopfert habt, erhaltet ihr 2 große EP-Bücher und 20000 Mora als Belohnung.

Wenn ihr eine Monster-Truppe besiegt habt, taucht ein „Windpfad“ auf, der euch direkt zur nächsten Herausforderung bringt. So müsst ihr praktischerweise nicht lange suchen und könnt die Monster-Truppen schnell nacheinander fertig machen. Die letzte Truppe inklusive Boss gibt euch das erste Verfeinerungsmaterial für den luxuriösen Seekönig.

Wann und wo bekommt ihr die anderen Verfeinerungsmaterialien? Die anderen Quests werden über die nächsten Tage nach und nach freigeschaltet. Bisher könnt ihr den Seekönig und 1x Königsbalsam bekommen.





Tatsächlich sieht die Waffe nicht nur witzig aus, sondern ist sogar echt stark.

Wer kann die Waffe profitabel ausrüsten? Der Zweihänder luxuriöser Seekönig macht seinem alle Ehre: Er ist mit die beste Waffe, die Free2Play-Spieler für ihre Charaktere bekommen können. Alle Figuren, die einen Zweihänder benutzen, können von der Waffe profitieren. Vor allem:

Diluc

Eula

Beidou

Sayu

Habt ihr die Waffe maximal aufgewertet, hat sie folgende Werte:

Basis-Angriff: 454

Unter-Stat: Angriff 55,1 %

Spezialfähigkeitsschaden: 24 %

Flächenschaden, durch Thunfisch: 200 % des Angriffs. Ihr könnt euch die Animation der Fertigkeit auf reddit anschauen (via reddit)

Ihr solltet die Waffe auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Es lohnt sich.

Habt ihr schon am Event teilgenommen? Wenn ja, was sagt ihr dazu und wenn nein, warum nicht? Und was haltet ihr vom luxuriösen Seekönig? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Genshin Impact: So bekommt ihr ganz leicht 190 Urgestein umsonst