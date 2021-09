Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr von Kokomi? Habt ihr sie schon gezogen oder werdet ihr sie skippen? Spart ihr eventuell auf zukünftige Charaktere? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wer also noch eine nützliche Heilerin im süßen Design sucht, die viel aushält und das Team mit allerhand Support ausstattet, der findet in Kokomi sicherlich eine wunderbare Bereicherung für seine Truppe.

In welche Teams passt Kokomi? Kokomi passt in jedes Team, welches eine Heilerin benötigt. Gerade, wenn ihr Probleme beim gewundenen Abgrund habt, wo der Effekt „Korrosion“ ausgelöst wird, kann Kokomi euch wahnsinnig weiterhelfen.

Welche Artefakte bringen Kokomi am meisten? Das kommt darauf an, wie ihr eure Kokomi spielen möchtet. Wollt ihr Kokomi als Support für eure Main-DPS und andere Charaktere nutzen? Dann rüstet das Artefakt-Set „Zähigkeit der Millelithen“ aus:

Was bringen die Sternbilder? Sternbilder schalten neue Fähigkeiten und/oder Werte für Charaktere frei. Diese Auflistung zeigt euch die wichtigsten Sternbilder und was sie euch für Boni bringen.

Kokomis Spezialfähigkeit nennt sich „Nereidenaufstieg“ und verursacht beim Auslösen Hydro-Schaden an Gegnern in der Nähe. „Rituelles Federkleid“ wird daraufhin um Kokomi gehüllt. Das Federkleid bringt diese Eigenschaften mit:

Auf Watatsumi wird sie von ihrer Anhängerschaft gefeiert und als starke, heitere Herrscherin gesehen. Doch am liebsten zieht sie sich zurück und liest in Ruhe ihre Bücher. Kokomi wird nervös, sobald soziale Interaktionen oder größere Reden anstehen.

